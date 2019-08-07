Абдулманап Нурмагомедов: Хабиб не может менять традиции дагестанцев - Советский спорт
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07 августа 2019 09:10ММААвгустин Александр

Абдулманап Нурмагомедов: Хабиб не может менять традиции дагестанцев

Ровно через месяц в Абу-Даби чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет бой с обладателем временного титула в той же категории американцем Дастином Порье.

Наш корреспондент поговорил с отцом и тренером российского бойца Абдулманапом Нурмагомедовым.

«ПРОВЕДЕМ ДВА БОЯ ПО КОНТРАКТУ, ПОТОМ ПОДУМАЕМ О БОКСЕ»

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– Остался месяц до начала боя, мы планово готовимся, – рассказывает Нурмагомедов-старший. – 21 августа мы уже будем в Абу-Даби. Одиннадцать человек из США, и восемь из России полетят туда. Там уже будет финальная подготовка к битве, и, собственно, сам поединок.

– Какое настроение сейчас в тренерском штабе? Есть уверенность в победе?
– А вы сомневаетесь? Мы, российские болельщики, не должны сомневаться в победе, нужно просто спокойно готовиться и хладнокровно подойти к бою, тогда результат гарантирован. У нас в голове только победа и ничего больше.

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– То, что бой будет проходить в Абу-Даби – это плюс для вас?
– Это огромный плюс. В отличие от США в Эмираты гораздо легче попасть, никаких проблем с визой. Поэтому многие наши болельщики смогут посетить этот бой, билеты заранее куплены. Для меня и для нашего окружения это очень хорошо. Если помните, на бое против Конора я не мог присутствовать из-за того, что визу мне не дали, сейчас все по-другому. Для нас это как домашний поединок: мало того, что будет 21 человек нашей команды, много родственников туда поедет, просто соотечественников и земляков.

– Не раз говорилось о том, чтобы провести бой в России. Как вы на это смотрите?
– Я бы хотел, чтобы стотысячник «Лужников» был заполнен до отказа на его последний бой. Мы к этому готовы хоть по боям, хоть по боксу.

– Хабиб еще не оставил идею попробовать себя в боксе?
– Он хочет провести два боя по контракту, а потом будем думать о боксе.

«ОТНОШЕНИЯ С УАЙТОМ УЛУЧШАЮТСЯ С КАЖДЫМ БОЕМ»

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– Дастин Порье – очень сильный соперник.
– На руках он действительно очень силен, но тактически мы его обыграем. Какая тактика у нас будет, я вам естественно не скажу: все сами увидите в октагоне. Хотя никакой недооценки соперника быть не должно. Тем более у него временный пояс, а он претендует на пояс абсолютного чемпиона, какая может быть недооценка? К каждому человеку я подхожу детально. У нас в графе «поражения» цифра «ноль». Я хочу, чтобы так было до конца нашей карьеры. С каждым разом я все больше чувствую нашу ответственность перед болельщиками.

– Можно ли сказать, что Порье – более серьезный соперник, чем Макгрегор?
– На пути у Хабиба было много сильных бойцов. Я считаю, что тот же Яквинта был очень серьезным соперником. Дело не в фамилиях, а в том, в какой форме мы подходим к бою. Против Дастина мы разработали отличную тактическую схему, надеюсь, она сработает. Порье – хороший ударник, но это не тот соперник, который способен обыграть нас на всей дистанции боя. Если будем в стойке, то шансы равны, если переведем в партер, то все будет предсказуемо.

– Последний бой Порье с Холлоуэем каким вам показался?
– Там были равные шансы, пересмотрите этот бой еще раз. Может быть, действительно Дастин был ближе к победе, хотя у меня иное мнение. Мне кажется, Холлоуэй перебил его.

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– В чем тогда ценность предстоящего боя?
– В UFC легкий вес – самое сложное, что может быть. Очень тяжело выиграть титульные бои хотя бы 3-4 раза. В другом весе проще, там люди держались 6, 7, даже 8 схваток. А в легком весе больше трех раз никто не защищал пояс. Мы его завоевали и защитили третий раз, теперь надо еще два раза выиграть и мы с этим рекордом, пожалуй, завершим карьеру.

– После Дастина должен быть Тони Фергюсон?
– Я много раз говорил, что мы ждем Фергюсона в следующем бою.

– Та дисквалификация после боя с Конором психологически довлеет над Хабибом и командой?
– Ну как вы думаете? У нас забрали 750 тысяч долларов. 500 от Хабиба и 250 от команды. С другой стороны, дали возможность ребятам выступить, вернули ребят. Сейчас я считаю, что команда работает в одном направлении и они готовы к победе.

– Какие у вас отношения с Дэной Уайтом?
– Я бы так сказал: они улучшаются с каждым боем.

«СМЕРТЬ ДАДАШЕВА – ТРАГИЧЕСКАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ»

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– В трагедии с боксером Максимом Дадашевым многие обвиняют спорт.
– Это трагическая случайность. Насколько мне известно, врачи ему запрещали, и он знал, что есть риск. Я не могу дать полную оценку всему этому, у него была команда, и надо спрашивать их. Для меня очень печально, что так получилось, я выражаю соболезнования родственникам и болельщикам Максима. К сожалению, от этого никто не застрахован от этого.

– Представляю себе чувства отца, выпускающего сына на ринг.
– Опасность в этом виде спорта всегда есть. Но такое бывает и в футболе, и в хоккее.

– Есть ли надежда на то, что реванш с Конором будет?
– Не исключаем такого.

– Хабиб много раз говорил о том, что нет смысла встречаться с Макгрегором, после того, как он сдался.
– Пусть хоть кого-нибудь победит, чтобы нам тоже было интересно. Он больше трех лет ни у кого не может выиграть.

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– Хотя, быть может, он действительно завершил карьеру.
– Я думаю, он себе цену набивает, он вернется.

– Отношение к нему у вас по-прежнему негативное?
– Нет, мы эту тему проехали, я простил его. Я его много раз приглашал, он не приехал, к сожалению. Это его личное дело. Сомневается в безопасности. Очевидно, он не в курсе, что любой человек, приехавший на Кавказ, становится в первую очередь гостем, а не противником.

– А Хабиб как вашу идею оценил?
– Хабиб не может менять традиции дагестанцев. Такого быть не может, чтобы мы проявили негостеприимство. Мы всех встречаем, угощаем, провожаем.

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