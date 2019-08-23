Россия против США. Харитонов и Минаков сразятся с Митрионом и Аялой в Bellator - Советский спорт
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23 августа 2019 18:48ММАВащенко Сергей

Россия против США. Харитонов и Минаков сразятся с Митрионом и Аялой в Bellator

Российские бойцы сразятся с американцами в рамках турнира Bellator 225. Каковы шансы Сергея Харитонова и Виталия Минакова?

25 августа в Бриджпорте (США) пройдет турнир по смешанным единоборствам Bellator 225. В рамках бойцовского шоу главные роли отведены россиянам Сергею Харитонову и Виталию Минакову, которые сразятся с американцами Мэттом Митрионом и Джеви Аялой соответственно. Рассказываем об этих противостояниях более подробно.

Американец обещал не бить в пах Сергею

митрион

Первый поединок между Сергеем Харитоновым и Мэттом Митрионом состоялся 16 февраля на турнире Bellator 215, Он продлился всего 15 секунд после того, как американец точно и сильно пробил в пах российскому спортсмену. Сергей в течение десяти минут так и не смог прийти в себя после запрещенного действия оппонента и и из клетки его выносили представители команды. Схватка в итоге была признана «несостоявшейся», а Митрион еще потом долго извинялся за содеянное.

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Было очевидно, что реванш состоится. Любопытно, но перед первой схваткой фаворитом был Харитонов, а сейчас все поменялось: эксперты, фанаты и букмекеры уверены, что Митрион одержит победу.

Сильные и слабые стороны Митриона

Американец в молодости профессионально занимался американским футболом и всегда был большим парнем, которого очень трудно сдвинуть с места. К тому же, Мэтт обладает очень сильным ударом: Федор Емельяненко не даст соврать. Из 13 своих побед Митрион 11 завершил именно нокаутами, еще дважды он выигрывал судейским решением.

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Если говорить о слабых сторонах бойца, то тут можно подменить много интересного для Харитонова. Во-первых, Митрион никогда не славился своей тактикой. Он любитель зарубиться на руках, причем каких-то оригинальных действий с его стороны мы никогда не видели. Он просто бьет в голову, не задумываясь о своей защите. Поэтому, если начнется обмен ударами, то у Харитонова будет неплохой шанс поймать Митриона на контратаке.

Мэтт — базовый каратист, но удары ногами он не использует. К тому же, его борьба оставляет желать лучшего. Это нам продемонстрировал Райан Бэйдер, который, работая в стиле Хабиба Нурмагомедова, просто не дал ни единого шанса Митриону в партере, выиграв все три раунда вчистую. Именно в борьбе есть небольшое преимущество у российского бойца, однако сам Харитонов не любитель поваляться на настиле. Он всегда славился своей работой в стойке, но чтобы перебить американца, придется применять некоторые хитрости и, желательно, не входить в обмен ударами, где Мэтт максимально опасен.

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Что дальше для Харитонова?

Если россиянин одержит победу, то он станет главным претендентом на пояс чемпиона, которым сейчас владеет Бэйдер. Сергей неоднократно говорил, что хочет получить шанс сразиться с чемпионом. Но в Bellator не все так просто. В Штатах любят именно шоу, очень часто забывая о спортивной составляющей. Этим грешит сильнейшая лига мира UFC, а промоушен Скота Кокера (глава Bellator – прим. ред.) также не отстает от старшего брата. А если говорить о том, что организация давно планирует выйти на российский рынок и провести один из турниров в нашей стране, то тут напрашивается противостояние Сергея Харитонова и Виталия Минакова. Отечественные организации давно хотели организовать этот поединок, но по многим причинам этого сделать не удалось. А вот Bellator может себе позволить эту схватку.

Мэтт Митрион — Сергей Харитонов. Шансы на победу: 55% - 45%.

Мэтт Митрион

Боец

Сергей Харитонов

США

Гражданство

Россия

Мясная голова

Прозвище

-

41 год

Возраст

39 лет

115 кг

Вес

117 кг

190 см

Рост

193 см

13 побед — 6 поражений

Статистика в ММА

28 побед — 6 поражений

Карате

Базовый стиль

Рукопашный бой

Увидим ли мы нового Минакова?

минаков

В 2013 году Виталий Минаков победил техническим нокаутом Александра Волкова (ныне топового бойца UFC – прим.ред.) и отобрал у него титул чемпиона Bellator в тяжелом весе. Через год Минаков в блестящем стиле провел удачную защиту пояса в схватке против француза Чейка Конго, выиграв единогласным решением судей. Потом россиянин не смог договориться в промоушеном по улучшению контракта и продолжил свои выступления в России в лиге Fight Nights, при этом, имея действующее соглашение с американцами.

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Когда Скот Кокер встал у руля Bellator, он пытался вернуть Минакова, но этого сделать не удалось. Виталий хорошо чувствовал себя в России, получая очень приличные деньги за то, что бьет малоизвестных бойцов и «сбитых летчиков» вроде Антонио Силвы. Но когда у Fight Nights начались финансовые проблемы, многие бойцы ушли из организации и Минаков не стал исключением. Он все-таки вернулся в Bellator и даже, по его словам, на более выгодных условиях. Российский эксперты сразу заговорили, что Виталий с легкостью вернет себе чемпионский пояс, но этого не произошло.

В феврале на турнире Bellator 216 Минаков провел реванш с Конго и не показал всего того, за что его полюбили фанаты ММА. Виталий предстал невнятной тенью самого себя образца 2013 года и проиграл единогласным решением судей. Это поражение стало первым в его карьере за девять лет выступлений в смешанных единоборствах.

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Пока непонятно, какие выводы сделал россиянин после неудачного выступления, но совершенно точно, он должен выигрывать своего следующего соперника в лице Джеви Аялы.

Сильные и слабые стороны Джеви Аялы

Российский любители спорта узнали об американце после его боя с Сергеем Харитоновым в ноябре 2016 года. Тогда наш спортсмен проводил первый поединок в Bellator и он завершился большой сенсацией. Никогда не хватавший звезд с неба Аяла уже на 16-й секунде вырубил Харитонова.

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Случайностей в ММА не бывает, тут любой удар может поставить точку в противостоянии. Сергей тогда недооценил Джеви, за что и поплатился.

Аяла довольно среднего уровня боец, он медлителен и посредственно борется, несмотря на то, что его базовый стиль — джиу-джитсу. В последних трех поединках он одержал одну победу (над стареющим Фрэнком Миром), а также потерпел поражения от Роя Нельсона и Чейка Конго.

Бой с американцем не должен стать проблемой для Минакова, который лучше во всех компонентах. Но не совсем понятно, в каком психологическом настроении находится Виталий после первого поражения в своей карьере. Очень многие спортсмена, проигрывая впервые, потом становились только хуже. Но будем надеяться, что это не про Минакова.

Что дальше для Минакова?

Если Виталий победит, то титульный бой ему сразу точно не дадут. Ему придется провести еще один-два боя, чтобы стать претендентом. Как мы писали выше, следующим соперником может стать Сергей Харитонов. Также интересен вариант, если Минаков сразится с Мэттом Митрионом.

Виталий Минаков — Джеви Аяла. Шансы на победу: 90% - 10%.

Виталий Минаков

Боец

Джеви Аяла

Россия

Гражданство

США

-

Прозвище

Конфетный глаз

34 года

Возраст

30 лет

112 кг

Вес

118 кг

188 см

Рост

188 см

21 победа — 1 поражение

Статистика в ММА

11 побед — 7 поражений

Спортивное самбо

Базовый стиль

Джиу-джитсу

ДРУГИЕ ИНТЕРЕСНЫЕ БОИ

- В рамках турнира запланирован один женский поединок. Алехандра Лара из Колумбии подерется с американкой Тэйлор Тернер.

- Свой дебютный поединок в промошене проведет однорукий боец Ник Ньюэлл. Его соперником станет Кори Броуинг.

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- Третий бой в лиге получил непобежденный на данный момент украинец Ярослав Амосов, который долгое время выступал в российских организациях. Его соперником будет американец Дэвид Риккелс.

Bellator 225
25 августа
Начало главных поединков турнира — 04:00 мск
Трансляция. «Матч ТВ» - 03:00 мск

Файткард турнира

1.Джон Мэнли (США, 9-5) — Тиаго Рела (Бразилия, 10-7)
2. Авив Гозали (Израиль, 2-0) — Эдуард Муравитский (Белоруссия, 7-8)
3. Хонри Грейси (США, 1-1) — Оскар Вера (США, 0-1)
4. Рикки Бандежас (США, 11-3) — Ахмет Кайретли (Турция, 9-3)
5. Майк Кимбел (США, 3-1) — Крис Дисонелл (США, 1-2)
6. Грант Нил (США, 0-0) — Альфа Тур (США, 0-0)
7. Кастриот Ксема (США, 3-3) — Рудольфо Роча (Бразилия, 1-2)
8. Саба Хомаси (США, 12-8) - Миса Террилл (США, 13-7)
9. Ник Ньюэлл (США, 15-2) - Кори Броуинг (США, 4-1)
10. Тимоти Джонсон (США, 12-5) — Азунна Ануаву (США, 15-5)
11. Остин Вандерфорд (США, 7-0) — Дуглас Ашар (США, 10-3)
12. Алехандра Лара (Колумбия, 7-3) — Тэйлор Тернер (США, 3-5)
13. Дэвид Риккелс (США, 21-5) — Ярослав Амосов (Украина 21-0)
14. Турелл Фортун (США, 6-0) — Руди Шафроз (США, 6-0)
15. Виталий Минаков (Россия, 21-1) — Джеви Аяла (США, 11-7)
16. Мэтт Митрион (США, 13-6) — Сергей Харитонов (Россия, 28-6)

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