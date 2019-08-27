Рейтинг тяжеловесов ММА: Харитонов приблизился к топ-10, Минаков поднялся на две позиции

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Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов поднялся на восемь позиций в мировом рейтинге тяжеловесов. На данный момент он расположился на 11-м месте.

25 августа на турнире Bellator 225 Харитонов победил американца Мэтта Митриона техническим нокаутом во втором раунде.

В рамках этого бойцовского шоу выступал еще один российский тяжеловес — Виталий Минаков. Он в первом раунде нокаутировал представителя США Тимоти Джонсона. Это позволило Виталию подняться в рейтинге на две позиции и расположиться на 23-м месте.

Рейтинг тяжеловесов ММА

1. Стипе Миочич (США)

2. Даниэль Кормье (США)

3. Фрэнсис Нганноу (Франция)

4. Джуниор дос Сантос (Бразилия)

5. Деррик Льюис (США)

6. Алистар Оверим (Голландия)

7. Райан Бейдер (США)

8. Кертис Блейдс (США)

9. Александр Волков (Россия)

10. Чейк Конго (Франция)

11. Сергей Харитонов (Россия)

…

13. Шамиль Абдурахимов (Россия)

17. Алексей Олейник (Россия)

21. Валентин Молдавский (Россия)

22. Федор Емельяненко (Россия)

23. Виталий Минаков (Россия)

24. Денис Гольцов (Россия)

32. Александр Емельяненко (Россия)

36. Мухомад Вахаев (Россия)

41. Салимгерей Расулов (Россия)

42. Сергей Павлович (Россия)

43. Евгений Гончаров (Россия)

48. Антон Вязигин (Россия)

56. Анатолий Малыхин (Россия)

69. Евгений Ерохин (Россия)

72. Али Исаев (Россия)

73. Сергей Билостенный (Россия)

74. Зелимхан Умиев (Россия)

99. Алихан Вахаев (Россия)

100. Казбек Сайдалиев (Россия)