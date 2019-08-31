Россияне выступили на турнире UFC в Китае. Один из них неожиданно проиграл (видео)

Исмагулов провел уверенный бой

Экс-чемпион М-1 в легком весе выиграл третий поединок в UFC. На этот раз досталось молодому бразильцу Тиаго Сантосу, которого российский спортсмен уверенно перебил в стойке.

Исмагулов выбрал правильную тактику на поединок и не дал бразильцу ни одного шанса перевести схватку в партер. В итоге, Дамир нанес 191 удар за все три раунда, из которых акцентированных было 71. Мойзес точно попал 36 раз из 114.





Первое поражение Ибрагимова

Экс-чемпион М-1 в полутяжелом весе Хадис Ибрагимов неудачно дебютировал в UFC. Его соперником был также новичок организации из Южной Кореи Да Юн Юнг и азиат был явным аутсайдером.

Первый раунд полностью остался за Хадисом, но во втором все поменялось. Теперь уже Юнг бил россиянина, который в первой пятиминутке заметно вымахался и устал. Удивительно, что Ибрагимов практически не пробовал перевести бой в борьбу, где у него были бы хорошие шансы на успех. В третьем раунде Хадис вовсе скис и проиграл сабмишеном на второй минуте. Это поражение стало первым в карьере Ибрагимова.



