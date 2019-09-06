От тейкдаунов американцу не уйти. Увлекательная статистика Нурмагомедова и Порье

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Хабиб Нурмагомедов - непобежденный чемпион лиги UFC в легком весе. На его счету 27 побед. Его соперник, Дастин Порье, одержал 25 побед при пяти поражениях.

Россиянин реже нокаутирует соперников, чем американец (31% против 52%), но зато, он намного лучше действует в партере. Хабиб девять раз побеждал сабмишенами (31% от всех побед), а Порье - 7 (24%). Также, как мы видим по инфографике ниже, Нурмагомедов чаще Порье доводит до судейского решения. Таким способом Хабиб одержал десять побед, а Порье - шесть.

Главный соперник Хабиба в бою против Порье – сам Хабиб. Колонка Сергея Ващенко

Дастин Порье - отличный боксер. И логично, что в этом плане он превосходит Хабиба. В среднем за минуту американец наносит почти шесть точных ударов, а Хабиб - четыре. Но российский боец лучше обороняется и меньше пропускает. Он отличный тактик и не лезет в рубку с оппонентами. Нурмагомедов в среднем пропускает 1,7 ударов, а Порье - 3,69.

Если говорить о борьбе, тот тут полное преимущество будет у чемпиона. Хабибу до сих пор принадлежит рекорд UFC по количеству проведенных тейкдаунов за один бой. В 2013 году россиянин победил Абеля Трухильо и провел 21 успешный тейкдаун из 27. В среднем за поединок Хабиб совершает 5,09 тейкдаунов, а Порье - 1,75. Также у Хабиба лучше оборона от бросков. В 84% случаев соперникам не удается перевести Нурмагомедова в партер.

Любопытно, но Порье чаще пытается провести сабмишен (1,32 попыток за бой против 0,59). Но тут дело в мастерстве. Просто Хабиб тщательно готовится проводить болевые и удушающие приемы. Поэтому, ему может хватить всего одной попытки, чтобы заставить соперника сдаться.