От тейкдаунов американцу не уйти. Увлекательная статистика Нурмагомедова и Порье - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
06 сентября 2019 15:30ММАВащенко Сергей

От тейкдаунов американцу не уйти. Увлекательная статистика Нурмагомедова и Порье

Приводим статистические данные хедлайнеров шоу UFC 242 в Абу-Даби (ОАЭ).

Хабиб Нурмагомедов - непобежденный чемпион лиги UFC в легком весе. На его счету 27 побед. Его соперник, Дастин Порье, одержал 25 побед при пяти поражениях.

Россиянин реже нокаутирует соперников, чем американец (31% против 52%), но зато, он намного лучше действует в партере. Хабиб девять раз побеждал сабмишенами (31% от всех побед), а Порье - 7 (24%). Также, как мы видим по инфографике ниже, Нурмагомедов чаще Порье доводит до судейского решения. Таким способом Хабиб одержал десять побед, а Порье - шесть.

Главный соперник Хабиба в бою против Порье – сам Хабиб. Колонка Сергея Ващенко

1

Дастин Порье - отличный боксер. И логично, что в этом плане он превосходит Хабиба. В среднем за минуту американец наносит почти шесть точных ударов, а Хабиб - четыре. Но российский боец лучше обороняется и меньше пропускает. Он отличный тактик и не лезет в рубку с оппонентами. Нурмагомедов в среднем пропускает 1,7 ударов, а Порье - 3,69.

2

Если говорить о борьбе, тот тут полное преимущество будет у чемпиона. Хабибу до сих пор принадлежит рекорд UFC по количеству проведенных тейкдаунов за один бой. В 2013 году россиянин победил Абеля Трухильо и провел 21 успешный тейкдаун из 27. В среднем за поединок Хабиб совершает 5,09 тейкдаунов, а Порье - 1,75. Также у Хабиба лучше оборона от бросков. В 84% случаев соперникам не удается перевести Нурмагомедова в партер.

Любопытно, но Порье чаще пытается провести сабмишен (1,32 попыток за бой против 0,59). Но тут дело в мастерстве. Просто Хабиб тщательно готовится проводить болевые и удушающие приемы. Поэтому, ему может хватить всего одной попытки, чтобы заставить соперника сдаться.

3

Порье

Без огонька. Ломаченко и Поветкин легко расправились с британцами Украинец Василий Ломаченко и россиянин Александр Поветкин одержали победы в Великобритании над местными боксерами. 01.09.2019 02:03 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Ломаченко победил Кэмпбелла и объединил три титула чемпиона мира Александр Поветкин: Я очень счастлив, хочу поздравить всю Россию Поветкин победил Фьюри и завоевал пояс WBA International
Сергей Жорин: Важно, что Пак не был против УДО для Мамаева и Кокорина Известный адвокат Сергей Жорин прокомментировал решение суда об условно-досрочном освобождении Александра Кокорина и Павла Мамаева. 06.09.2019 11:45 Футбол Григорьевская Юлия
Туктамышева учит четверной и помогает Лазукину с акселем В преддверии нового сезона подопечные Алексея Мишина показали свои новые программы. 23.08.2019 18:52 Фигурное катание Татьянин Михаил
Настраиваемся на уэльский сценарий, держим в голове – североирландский Сборная России провела в Великобритании пять матчей против всех четырех местных сборных, но обыграть сумела только Уэльс (зато дважды). 06.09.2019 09:00 Футбол Зибрак Артем
Еще по теме:
Борис Игнатьев: Кокорину и Мамаеву важно выйти на тот уровень, на котором они находились Дмитрий Мичков: Игнашевич предложил работать в «Торпедо», и я согласился Андрей Канчельскис: Думаю, игра с Шотландией будет интересной и не скатится в бей-беги
Медведев – в четвертьфинале в Нью-Йорке. И там его ждет не Джокович Даниил Медведев впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». 02.09.2019 09:00 Теннис Мысин Николай
У Мактавиша проблемы. «Спартак» уничтожил «Локомотив» «Спартак» оказался сильнее «Локомотива». Фиаско Мактавиша в первом матче в КХЛ. 04.09.2019 22:00 Хоккей Костяев Иван
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Россияне выступили на турнире UFC в Китае. Один из них неожиданно проиграл (видео) На турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 157 в Китае выступили бывших чемпиона организации М-1. Дамир Исмагулов одержал победу, а Хадис Ибрагимов потерпел неожиданное поражение. 31.08.2019 13:23 ММА Ващенко Сергей
Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миром Новостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года. 16.07.2019 15:00 Фигурное катание Чикирис Олег
Новости
16:23 Футбол Борис Игнатьев: Кокорину и Мамаеву важно выйти на тот уровень, на котором они находились
16:20 Футбол Дмитрий Мичков: Игнашевич предложил работать в «Торпедо», и я согласился
15:26 Футбол Андрей Канчельскис: Думаю, игра с Шотландией будет интересной и не скатится в бей-беги
15:12 Футбол Сборная России сыграет с Шотландией в белой форме
15:08 Олимпиада Александр Лукашенко: Можем провести Олимпиаду с Россией и Украиной
15:03 Хоккей Дмитрий Чернышенко – об арендах в КХЛ: Если бардак нельзя победить, его надо возглавить
15:02 Футбол Артем Дзюба – болельщикам: Друзья, нам нужна ваша поддержка
14:57 Баскетбол Андрей Кириленко: Сборная могла выступить лучше, хотя задача-минимум была выполнена
14:54 Футбол «Атлетико» прописал 32 миллиона евро отступных в контракте 16-летнего вратаря
14:53 Футбол Миранчук выбыл на три недели
14:50 ММА Российский миллиардер посвятил папе Хабиба Нурмагомедова песню (аудио)
14:46 Формула-1 Ферстаппен, Гасли и Норрис будут стартовать с конца решетки на Гран-при Италии
14:39 ММА Петербургская художница написала портрет Нурмагомедова грудью (фото)
14:34 Футбол Рохо зимой может покинуть «Манчестер Юнайтед» и перебраться в «Эвертон»
14:34 Формула-1 Леклер выиграл первую практику Гран-при Италии, Квят – шестой
14:21 Баскетбол Виталий Фридзон: Могли победить Польшу, но не хватило везения
14:17 Теннис Медведев сыграет с Димитровым в полуфинале US Open
14:08 Баскетбол Сергей Базаревич: У Польши нашлись опытные игроки, которые реализовали свои броски
14:06 Футбол Оливье Жиру: Переход в клуб MLS? Для моей семьи это будет интересно
14:04 Футбол Дмитрий Булыкин: Если Кокорин и Мамаев найдут команды, где им буду доверять, то вернуться в футбол
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика