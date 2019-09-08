Эдуард Вартанян: Прогнозировал победу Хабиба в четвертом раунде, а он победил уже в третьем - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
08 сентября 2019 01:32ММАВолохов Юрий

Эдуард Вартанян: Прогнозировал победу Хабиба в четвертом раунде, а он победил уже в третьем

Боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян – о победе Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье.

- Хабиб выиграл первый и второй раунды, в третьем бой закончил. То есть, его преимущество не вызывало сомнений, - говорит Эдуард Вартанян.

- Порье было трудно противостоять проходам Хабиба в ноги.

- Здесь нужно смотреть, когда Хабиб это делал, в каких ситуациях. Если заметили, против левши Хабиб делает прямой проход, а против правши – внутренний проход. И в этом бою он это ярко продемонстрировал – прямо проходил и валил Порье. И важно, что Хабиб этот проход делал, когда Порье находился рядом с клеткой.

- Но Порье все это, видимо, хорошо знал, все сильные стороны и тактику соперника, но ничего с этим сделать не смог.

- Так и есть. Значит, Хабиб сильнее.

- Ожидали, что бой закончится так быстро, или настраивались на пять раундов?

- Я прогнозировал победу Хабиба в четвертом раунде, но он решил не затягивать - победил в третьем.

- Какой вывод делаем?

- Какой тут может быть вывод? Победа Хабиба была ожидаемой, и он выиграл. Не думаю, что у Порье были какие-то шансы.

- Сейчас все заговорили о бое Хабиба с Тони Фергюсоном.

- О, это был бы очень интересный поединок. И думаю, он состоится.

- Кому отдали бы предпочтение в этом бою?

- Думаю, шансы равны – 50 на 50.



Теперь Медведев – в четверке сильнейших. И на US Open, и в мировом рейтинге Даниил Медведев в четвертьфинале US Open победил Стэна Вавринку, что обеспечило ему и выход в первый полуфинал «Большого шлема» в карьере, и четвертую строчку в рейтинге ATP. 04.09.2019 02:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
19-летняя Андрееску – чемпионка US Open Артем Дзюба о выходе Медведева в финал US Open: Красава, гордость Надаль стал соперником Медведева по финалу US Open
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мира Последняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру.  24.03.2019 18:30 Биатлон Кузина Наталья
Рублев наказал главного хулигана в теннисе. Россиянин победил Кирьоса Андрей Рублев второй раз в карьере вышел в четвертый круг Открытого чемпионата США. В ночь на воскресенье по московскому времени он победил австралийца Ника Кирьоса – 7:6 (7:5), 7:6 (7:5), 6:3. 01.09.2019 16:10 Теннис Мысин Николай
Хабиб Нурмагомедов: План на бой – валить и бить Нурмагомедов расстроен журналистами. 07.09.2019 15:15 ММА Лео Елена
Еще по теме:
Александр Шлеменко: Порье очень достойно защищался Нурмагомедов победил Порье и защитил титул чемпиона UFC Махачев убедительно победил Рамоса
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий
Евгений Ловчев: После ЧМ-2018 нашим футболистам шотландские болельщики не страшны Обозреватель «Советского спорта» рассуждает об отборочном матче Евро-2020 Шотландия – Россия. 06.09.2019 17:15 Футбол
Туктамышева учит четверной и помогает Лазукину с акселем В преддверии нового сезона подопечные Алексея Мишина показали свои новые программы. 23.08.2019 18:52 Фигурное катание Татьянин Михаил
«Шахматы» Медведева и юбилей Серены. Чем уже запомнился US Open На Открытом чемпионате США определились полуфиналисты. И в их числе есть один россиянин – Даниил Медведев продолжает свое чудо-лето! «Советский спорт» – о его последних успехах, вылете Федерера и Джоковича и юбилейной победе Серены. 05.09.2019 16:30 Теннис Мысин Николай
Валиева: сразу 200 – и с четверным. Наша новая звезда побеждает в Куршевеле 13-летняя Камила Валиева выиграла 1-й этап юниорского Гран-при-2019. Россиянка чисто исполнила четверной тулуп и преодолела гроссмейстерский рубеж в 200 баллов. 24.08.2019 08:42 Фигурное катание Тигай Лев
От тейкдаунов американцу не уйти. Увлекательная статистика Нурмагомедова и Порье Приводим статистические данные хедлайнеров шоу UFC 242 в Абу-Даби (ОАЭ). 06.09.2019 15:30 ММА Ващенко Сергей
Новости Все новости: Фигурное катание
01:00 Теннис 19-летняя Андрееску – чемпионка US Open
00:46 ММА Александр Шлеменко: Порье очень достойно защищался
23:44 ММА Нурмагомедов победил Порье и защитил титул чемпиона UFC
22:38 ММА Махачев убедительно победил Рамоса
22:27 Футбол Элитный арбитр восстановился после травмы
22:08 ММА Абдурахимову сломали нос в бою UFC
22:04 Футбол Футболисты «Барселоны» хотели купить Неймара за свои деньги
21:38 ММА Тайсумов уступил Феррейре на UFC 242
21:18 ММА В бою Тухугов – Мерфи зафиксирована ничья
20:54 Футбол Англия разгромила Болгарию в отборе к Евро-2020
20:48 Хоккей «Ак Барс» обыграл «Сочи»
20:34 Пляжный футбол Сборная России вышла в финал Суперфинала
20:17 Футбол «Уотфорд» уволил экс-тренера «Рубина»
19:31 Хоккей Восемь лет назад разбился самолет с «Локомотивом»
19:03 Футбол «Спартак-2» крупно уступил «Краснодару-2»
18:54 Футбол РПЛ опубликовала расписание девятого тура
18:48 Пляжный футбол Сборная России обыграла Швейцарию
18:37 Футбол Чехия с Кралом уступила Косову
16:08 Футбол Федор Кудряшов: Мы порадовались, что Кокорина и Мамаева выпустили
16:02 Футбол Андрей Тихонов: Гилерме ошибся в моменте с пропущенным голом
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика