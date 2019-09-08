Эдуард Вартанян: Прогнозировал победу Хабиба в четвертом раунде, а он победил уже в третьем

- Хабиб выиграл первый и второй раунды, в третьем бой закончил. То есть, его преимущество не вызывало сомнений, - говорит Эдуард Вартанян.
- Порье было трудно противостоять проходам Хабиба в ноги.
- Здесь нужно смотреть, когда Хабиб это делал, в каких ситуациях. Если заметили, против левши Хабиб делает прямой проход, а против правши – внутренний проход. И в этом бою он это ярко продемонстрировал – прямо проходил и валил Порье. И важно, что Хабиб этот проход делал, когда Порье находился рядом с клеткой.
- Но Порье все это, видимо, хорошо знал, все сильные стороны и тактику соперника, но ничего с этим сделать не смог.
- Так и есть. Значит, Хабиб сильнее.
- Ожидали, что бой закончится так быстро, или настраивались на пять раундов?
- Я прогнозировал победу Хабиба в четвертом раунде, но он решил не затягивать - победил в третьем.
- Какой вывод делаем?
- Какой тут может быть вывод? Победа Хабиба была ожидаемой, и он выиграл. Не думаю, что у Порье были какие-то шансы.
- Сейчас все заговорили о бое Хабиба с Тони Фергюсоном.
- О, это был бы очень интересный поединок. И думаю, он состоится.
- Кому отдали бы предпочтение в этом бою?
- Думаю, шансы равны – 50 на 50.