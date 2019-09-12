Хабиб Нурмагомедов проведет следующий бой с Тони Фергюсоном… и выиграет - Советский спорт
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12 сентября 2019 17:35ММАВолохов Юрий

Хабиб Нурмагомедов проведет следующий бой с Тони Фергюсоном… и выиграет

Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сегодня ночью вернулся в Махачкалу после победы над Дастином Порье, он в столице Дагестана уже знают, с кем их любимец встретится в следующий раз.

Сам Хабиб объяснил столь необычное время прилета. Мол, специально держали дату возвращения в тайне, чтобы избежать лишнего ажиотажа. Напомним, что сразу после победы Хабиба над Порье, бой прошел в Абу-Даби поздно вечером в субботу, на улицы Махачкалы высыпало почти все население столицы Дагестана. Сигналящие машины заполонили все улицы. Следствием чего, а также бурной радости и горячего темперамента жителей Дагестана, стали десятки ДТП.

Хабиба, его отца и его команду встретили в аэропорту музыканты и танцоры коллектива «Лезгинка». Сам боец не стал танцевать. Причину он уже называл. Не так давно бойца спросили, когда он, наконец, порадует свою огромную армию поклонников народным танцем. На что Хабиб ответил: «Отец говорит: «Если не знаешь, как танцевать, пожалуйста, не танцуй».

Пока весь мир обсуждает, кто же станет следующим соперником Нурмагомедова. Причем все любители смешанных единоборств надеются, что этим соперником станет американец Тони Фергюсон.

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При всем уважении к предыдущим соперникам россиянина - Конору Макгрегору и Дастину Порье, Фергюсон явно значительно превосходит одного и второго. Поединок Нурмагомедов – Фергюсон позволит выявить абсолютно сильнейшего бойца мира в легком весе.

Так вот, пока весь мир гадает и надеется, в Дагестане уже знают не только имя соперника Хабиба, но и счет этого поединка. Если верить вот таким плакатам на улицах Махачкалы, Хабиб Нурмагомедов встретится именно с Тони Фергюсоном и разгромит его со счетом 29:0.

Если это действительно случится, эта победа станет 29-й в карьере россиянина в ММА. В такой счет, конечно, верится не очень, но сам исход боя вполне реален.

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