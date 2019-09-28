Магомед Исмаилов: Какой ущерб нанес мне Фролов? У меня болят кулаки

В пятницу Исмаилов единогласным решением судей победил Фролова на турнире ACA. Бой прошел в лимите среднего веса (до 84 кг).

– Букет положительных впечатлений, – говорит Исмаилов после победы над Фроловым. – Этот парень расположен на 11 строчек выше меня в мировом рейтинге. Это серьезная оппозиция. Он – очень мощный. Я ощутил его характер. Я говорил, сколько его не бей, он не остановится. Что хочешь делай. Я потряс его несколько раз, но он встряхивал головой и шел вперед. У этого парня непоколебимый характер. Поэтому впечатления, конечно, положительные.

Я ему так и сказал: «Артем, ты железный мужик. Я хочу с тобой дружить». Он ответил согласием. Я с огромным уважением к нему отношусь.

– Можно сравнить его с Владимиром Минеевым?

– Не могу сравнить. В бою с Минеевым я был одним человеком, сейчас я был другим человеком. В бою с Минеевым со второго раунда что-то пошло не так. 20% меня дорабатывали три раунда. Сейчас все иначе. Тогда я неправильно питался, неправильно восстанавливался. Я был другим человеком и пытался доработать до последнего.

В этом бою я был на «максималках». Артем дал мне сумасшедший бой. Артем Фролов — мужчина. А после боя с Минеевым я так говорил, что уважаю его, хочу с ним дружить? Не говорил. Тогда был грязный бой.

– Три раунда у вас прошли на одном дыхании. Физической подготовке уделили больше внимания?

– Сейчас зовите Минеева еще на три раунда, спокойно проведу поединок.

– Сколько по контракту осталось боев с ACA?

– Еще один бой.

– Перед выходом в клетку вы сказали, что реально волнуетесь…

– Да, это так. Я всегда волнуюсь перед выходом. Если я не волнуюсь, значит, у меня будут проблемы. Мне надо волноваться.

– Кого бы хотели видеть следующим оппонентом?

– Не знаю. Я сначала хочу пригласить куда-нибудь Артема. Посидим, покушаем, пообщаемся: что в бою пошло не так у него, что у меня. Хочу с ним по-дружески провести время. Даже в случае поражения впечатления оставались бы положительными.

– А столкновение головами?

– Очень неудачно стукнулся. Я даже не осознал, что был удар головой. Только по выражению лица Фролова понял.

– По ходу боя понимали, что «забрали» два первых раунда?

– Да. Мне сказали мое «угловые». Я видел, что потряс его и рассчитывал, что это даст мне преимущество в этих раундах.

– В третьем раунде было похоже на то, что Артем вызвал вас на рубку?

– Я принял ее. Мы не смогли пошуметь и сделать шоу до боя, поэтому я обещал сделать шоу в клетке. Он мог попасть в меня в размене, но я дал ему этот шанс. Получилось шоу.

– Минеев поздравил вас с победой и предложил десять миллионов за бой.

– Вау. Перед Минеевым мне нужен еще один бой. Это интересное предложение, но у меня есть соглашение с АСА, а я не нарушаю своих слов. Пока есть соглашение с АСА, я ничего рассматривать не буду. Даже если у меня есть договоренность на пять рублей, а там будет предложение на десять миллионов, то я буду отрабатывать пять рублей. Вот такие мы, мужчины.

– Многим казалось, что ваше шоу до клетки будет перегонять вас как бойца. Сейчас вы ситуация выровнялась?

– Люди думают, что треш-ток – это легко. Это нелегко. Чем больше ты разговариваешь, тем больше тебе надо оправдывать свое поведение. Нужно жить в спортзале, вот я там и жил. А если я буду молча выходить, не буду так пахать.

– Может реванш с Василевским?

– Я хочу с ним встретиться и провести время. Нам есть что-то обсудить. Я хочу дать ему пару дружеских советов. По всей видимости, его карьера движется на спад, у него серия поражения. И с моей стороны будет правильным дать ему пару советов, указать на какие-то ошибки. Так что никаких реваншей со Славой, только встреча в кафе за чашечкой чая.

– Что-нибудь сейчас беспокоит, травмы?

– Ничего. Буквально через три месяца я могу выйти в клетку и снова провести бой. Я не хочу сказать, что Фролов не нанес мне ущерба. У меня болят кулаки. Железный. Не падает. Я очень хорошо по нему попадал. Мужик.