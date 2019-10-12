Тарас Кияшко: Волков не спешит подраться за пояс чемпиона UFC

Бой пройдет в Москве 9 ноября и станет главным событием вечера UFC Fight Night 163.

«ВСЕ ЗАМЕРЛИ, КОГДА ХАБИБ ПОПАЛ ПОД «ГИЛЬОТИНУ»

– Начнем с главного прошедшего события осени – бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье. Порье был опаснее Конора Макгрегора?

– Не думаю, что он был опаснее. Однако любой претендент на титул ничего не теряет. У него есть шанс стать более известным спортсменом и чемпионом. Ради этого каждый приходит в спорт. В моем представлении Конор был опаснее.

– Самый опасный момент для Хабиба в поединке – пропущенные удары в стойке во втором раунде или «гильотина» в третьем?

– Наверное, «гильотина». Было напряжение. Мы смотрели всей командой и в этот момент даже замерли. Хотели понять, как он выкрутиться, а эпизод во втором раунде… В ММА пропускают все.

– Нурмагомедову в моменте с «гильотиной» делали подсказки из угла. Реально ли их услышать в такой момент?

– Опытный и думающий боец всегда слышит свой угол. Понятно, что бывают ситуации, когда в зале слишком шумно или находишься в состоянии нокдауна, тогда полагаешься на себя и свои ощущения, но профессионалы всегда слышат свой угол. Поэтому я уверен, что подсказки он услышал и без труда вышел из неприятной ситуации.

– Всегда в качестве возможного соперника для Хабиба называют Тони Фергюсона. А кто еще может навязать россиянину конкурентный бой?

– Реванш с Конором был бы интересен. Все говорили про бой с Жоржем Сен-Пьером. Тоже хороший поединок. Но я бы с удовольствием посмотрел на бой нашего Эдуарда Вартаняна (боец, тренирующийся в зале Кияшко, – прим. ред.) с Хабиба. Уверен, что это тоже был бы серьезный и хороший поединок.

«ВАРТАНЯН ГОТОВ К НОВЫМ ВЫЗОВАМ»

– Тогда про Эдуарда. Летом он принимал участие в странном турнире, не связанным с ММА. Что это было?

– Борьба. Турнир по правилам по правилам грепплинга. Схватка без ударов, которая продолжалась до болевого, сабмишна или по очкам.

– На месте лиги ACA я бы вряд такое разрешил своему бойцу. Вдруг травма или что-то еще?

– Понятно, что какие-то условия прописаны или оговорены. Участие в любом соревновании надо согласовать. Я точно знаю, что запрещено участвовать в соревнования по правилам ММА, а в данном случае это был любительский турнир, который можно было согласовать, просто поставив лигу в известность.

– Эдуард проводит в год один-два поединка. Не слишком ли мало?

– Я бы не сказал, что он проводит мало боев. Сейчас образовалась пауза, но обычно три-четыре боя в год он проводил. В этом плане он загружен. Дело в том, что в весовых категориях, где гоняют вес, часто драться тяжело для организма. Несмотря на это Эдуард находится в отличной форме и готов к новым вызовам.

– Другой ваш подопечный Сергей Билостенный без контракта. Какая ситуация у него?

– У нас есть несколько предложений. Контракт с ACA закончился. Мы рассматриваем другие предложения.

«ДАВНО СЛЕДИМ ЗА ДОС САНТОСОМ»

– Волков дерется с Дос Сантосом в Москве. У вас есть понимание и стратегия, как нужно построить бой с ним?

– За Дос Сантосом мы следим со времен его первых боев в UFC. И пристально после боев с Кейном Веласкесом. Когда Александр стал бойцом UFC, мы держали в голове возможность, что когда-то нам придется встретиться с этим бойцом. Сейчас он – наш соперник. Мы его разбираем, готовимся, у нас хорошие спарринг-партнеры. Надеюсь, все пройдет по плану и Александр победит.

– Какие соперники удобнее Волкову: те, кто полагаются на ударную технику или борьбу?

– Даже ударники в бою с Александром рано или поздно пытаются перевести поединок в партер. Конечно, Волкову удобнее с ударником. В данном случае оба соперника обученные, технически хорошо подкованные и имеют необходимый опыт.

– У Александра был перерыв в 13 месяцев. До этого самым большим простоем в его карьере был срок в 11 месяцев перед поражением от Виталия Минакова. Можете вспомнит ту подготовку и эту и сравнить их?

– Простой с одной стороны всегда позволяет залечить все болячки и травмы. Также они позволяют научиться новым навыкам и подтянуть технику. На высоком уровне, понятно, что лучше драться чаще, но я не думаю, что это станет помехой для Александра. Он постоянно тренируется. Если сам не готовится к боям, помогает другим тяжеловесам. Поэтому форма Волкова прекрасная. Осталось до только конца довести тренировочный лагерь.

«ДО ТИТУЛА ШАГ ИЛИ ДВА»

– Александр был в шаге от титульного боя год назад, но проиграл Деррику Льюису. Не возникает ли избыточного желания как можно быстрее вернуться и как можно чаще драться, чтобы вернуться к прошлым позициям?

– Мы никогда не спешили. Для Александра важно постепенно двигаться к поясу. Насколько быстро получится? Будет зависеть от боев и побед, а когда ты находишься в топ-10 UFC, тебя всегда могут свести со вторым или третьим номером, что кардинально изменит позиции. Дос Сантос находится на третьей строчке, а значит нам нужен шаг-два до титульного боя.

– Кто опаснее – Дос Сантос или Фабрисио Вердум?

– Каждый новый соперник – опасный. Александр прошел Вердума, а бой будет с Дос Сантосом, который уже был чемпионом и сохраняет амбиции. Он более чем серьезный соперник для проверки своих навыком и возможностей.

– Как часто Волков проводит спарринги и кто помогает?

– Спарринги проходят во вторник и пятницу. Они отличаются. Во вторник спарринги более учебные, а в пятницу полноценные спарринги пять минут по пять раундов. Помогают Сергей Павлович, Сергей Билостенный, Алексей Кузин, Сергей Харитонов и заезжал Шамиль Абдурахимов. Практически все российские тяжеловесы были или бывают в нашем зале. И сейчас, учитывая стиль соперника, мы привлекаем для работы спортсменов из бокса и кикбоксинга.