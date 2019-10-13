Немков задушил бразильца, Сидельников тоже победил. Ученики Емельяненко вновь побеждают в Bellator - Советский спорт
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13 октября 2019 10:25ММАВащенко Сергей

Немков задушил бразильца, Сидельников тоже победил. Ученики Емельяненко вновь побеждают в Bellator

12 октября в Милане (Италия) прошел турнир по смешанными единоборствам Bellator 230, в рамках которого выступили ученики Федора Емельяненко: Кирилл Сидельников и Вадим Немков.

«Советский спорт» - о том, как россияне одержали победы над Домингосом Барросом и Рафаэлем Карвалью соответственно.

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Трудовая победа Сидельникова

Когда-то Кирилл Сидельников считался заменой Федору Емельяненко. На него возлагали большие надежды и называли мини-копией Последнего императора. Но со временем Кирилл охладел к смешанным единоборствам и даже вешал перчатки на гвоздь в 2010 году. Он вернулся в ММА вместе со своим учителем в 2015 году и одержал пять побед кряду. В 2017 году он бился за титул чемпиона Fight Nights Global в тяжелом весе против Сергея Павловича и проиграл техническим нокаутом в первом раунде.

Федор Емельяненко уже тогда был подписан в Bellator и забрал с собой всех своих учеников. Сидельников не стал исключением. Его дебют в американском промоушене состоялся в ноябре прошлого года. Его соперником был малоизвестный израильтянин Адам Кереш. Схватка завершилась сенсационным поражением россиянина уже в первом раунде.

На турнире в Милане Кирилл сразился с непобежденным на тот момент бойцом из Кабо-Верде Домингосом Барросом.

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На его счету было шесть побед в шести поединках, но все они были добыты в основном в третьесортных организациях. Поэтому, Сидельников был фаворитом поединка, к тому же в его углу находился Федор Емельяненко, что должно было придать Кириллу дополнительной мотивации.

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Бой складывался трудно, однако Сидельников все же победил единогласным решением судей и наконец-то закрыл серию из двух поражений. Следующий свой поединок он проведет, скорее всего, весной 2020 года.

Немков доказал, что он топовый боец

У полутяжеловеса Вадима Немкова карьера складывается куда лучше, чем у его товарища. Он провел в Bellator уже четыре поединка и во всех одержал победы, причем в трех боях у него были топовые оппоненты.

Дебютировал Вадим в Bellator в августе 2017 года и в первом раунде нокаутировал Фелипе Линса. Дальше уже пошли большие поединки. Экс-чемпионы организации Лиам Макгири и Фил Дэвис в клетке ничего не смогли поделать с российским бойцом, проиграв ему техническим нокаутом и по очкам соответственно. Эти победы позволили Немкову забраться на пятое место в мировом рейтинге полутяжеловесов.

В Милане соперником Вадима стал бразилец Рафаэль Карвалью, который ранее выступал в среднем весе.

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В своем время этот парень побеждал таких бойцов, как Брэндон Хэлси и Мелвин Манхуф. Последние результаты оказались неудовлетворительными. Карвалью проиграл Гегарду Мусаси и Лиото Мачиде и решил попытать счастья в другой весовой категории. Несмотря на несколько неудач, бразилец по-прежнему остается одним из лучших бойцов промоушена.

Но Немков оказался еще лучше, «задушив» опытного латиноамериканца во втором раунде.

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Россиянин на данный момент является главным претендентом на пояс в Bellator в полутяжелом весе, которым на данный момент владеет американец Райан Бейдер. Но что-то подсказывает, что Немков не сможет отомстить за своего учителя за его проигрыш в финале Гран-при тяжеловесов. Бейдер увиливает от поединка с Вадимом и, скорее всего, окончательно перейдет в тяжелый вес. Таким образом, Немков уже в следующем году может разыграть чемпионский титул с кем-то из других спортсменов.

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