Абдулманап Нурмагомедов: Соперник Хабиба? Если Нью-Йорк – Фергюсон, если Москва – Конор

«В АБУ-ДАБИ КАК ДОМА»

– Российские фанаты постоянно переживают, как проходит весогонка Хабиба. Как проходил этот процесс перед боем с Порье, и были ли сомнения в том, сможет ли он уложиться в лимит?

– Во-первых, я был в его углу и участвовал в полноценном подготовительном сборе до того, как он уехал в Америку. Последнюю неделю мы тоже были вместе. Приехал он с «запасом» в полтора килограмма. Этот вес держали до самого конца.

Оставалось три тренировки. Две прошли нормально. Последнюю поставили на четыре часа. Я сказал: «Сынок пойдешь спать, когда я скажу». И когда осталось килограмм и 200 граммов, он ушел спать.

Рано утром разбудил его в шесть часов. Сделал вес. Остались последние 200 граммов. До взвешивания было полтора часа. Говорю: «Сгорят, пока ты дойдешь, будет грамм в грамм». Он согнал. Очень легко и без проблем. К этому Хабиб подошел очень серьезно и профессионально.

В Абу-Даби мы словно провели домашний бой. Приехало много наших земляков, родных и близких людей. Только из моего села было 47 человек. Я уже не говорю про район, республику или всю Россию.

– А они всегда так за вами следуют?

– Когда есть такая возможность, всегда ездили. По всей России у него много болельщиков. Они добавляли нам ответственности. Эти люди бросили все и приехали сюда. Их было очень много. Когда на свой бой вышел Ислам Махачев, я посмотрел – одна третья часть зала была в папахах. Это было удивительно и приятно. Потом стало волнительно, а вдруг мы их подведем? Это ответственность. Помимо этого, все было нормально

«ГИЛЬОТИНА ПОРЬЕ БЫЛА В НАШЕМ ПЛАНЕ»

– Когда Порье вышел на удушающий прием – «гильотину», что вы почувствовали, как отец и тренер?

– У нас было в планах «отдать» шею, после этого подтягивать ногу и ребром левой руки создать себе пространство, чтобы отсечь соперника и уйти. Хабиб сказал, что в один момент пошли «звездочки», это значит одна сторона другую душила. Тогда нужно было перебросить ногу и уйти с «полосы». Он это делал с Рафаэлем Дос Аньосом и Майклом Джонсоном. Когда Хабиб неподвижно встал я сказал, что не нужно рисковать. Вдруг судья остановит бой, тогда был бы скандал. Я сказал: «Двигай рукой».

– Впечатление, что вы совсем не волновались.

– Все сомнения пропали, когда я сказал: «Работай рукой» и он двинул руку. Это означает, что все нормально. Это он показал и судье. Сам момент я не увидел, потому что наблюдал с другой стороны.

– Если UFC предложит Хабибу перейти в полусредний вес и провести бой с чемпионом Камару Усманом, это возможно?

– Я не знаю, кого они предложат. Сейчас на очереди должен быть Тони Фергюсон. Раньше мне хотелось получить бой с Жоржем Сен-Пьером. Макгрегор говорит, что хочет приехать в Москву. Добро пожаловать.

– А вы же приглашали Макгрегора в Дагестан?

– Да. На чемпионат мира по боевому самбо.

«ЧИТАЮ БИОГРАФИЮ КОНОРА»

– Он когда-нибудь решится приехать? И как вы его встретите?

– В последнее время я читаю книгу Джона Каваны «Конор Макгрегор. Жизнь без правил». У Конора было трудное детство. Конор не всегда был спокойным мальчиком, аккуратным и дисциплинированным. Я прибегаю к помощи специалистов, которые дословно по терминологии разъясняют нюансы английского языка, профессионально рассказывают и разбирают каждую главу книги. Я изучил его. Это моя задача – изучить каждого соперника.

– Вы хорошо изучили Конора?

– Мы достаточно уже показали, насколько хорошо я его изучил. Был другой момент на пресс-конференции. На этот раз перед боем с Порье, когда его тренер сказал, что в четвертом раунде Дастин вырубит Хабиба. Я ответил, что четвертого раунда не будет. Меня западные журналисты спросили: «Вы так уверены?» Я это запланировал, а уверенность мне придает сын. Что будет, знает один Всевышний, но по тем моментам, которые я смотрел: возможности, «функционалка» и физические данные… Мы опережаем всех. Я знаю это. Да, в отдельном бою может случиться что угодно, но если Хабиб проведет десять боев с лучшими бойцами, он выиграет девять.

Поэтому на ближайшие два боя вряд ли найдется соперник, который предложит Хабибу равный конкурентный бой. Мы чуть-чуть на другом уровне. Никоим образом это не хвастовство. Мы знаем свой уровень и знаем себе цену.

Еще до боя с Дос Аньосом мы шли на «нуле», выиграли пять боев. И хотели, чтобы нам дали серьезного соперника. Оказалось, что в этом поединке встретились два будущих чемпиона в легком весе. Я считаю, что это был лучший бой. Дос Аньос и Хабиб на тот момент были в очень хорошей форме, но мы его обыграли на сто процентов.

Получили все, что ждали. В каждом раунде. Мы ему не дали раскрываться, контролировали и в нужный момент добивали. В одном эпизоде попросил использовать тактику под «две ноги», когда он пойдет в ноги. А он должен был это делать поскольку проиграл два раунда. Мы использовали сетку, чтобы отдохнуть и перевести дух. Затем Хабиб схватил его за две ноги, приземлил на спину, держал и добивал.

С Джонсоном нужно перетерпеть было две-три минуты, все-таки хороший боец, а потом Хабиб мог его перебивать. Я посоветовал сделать «кимиру». То, что мы планируем может быть не всегда, но часто получается.

И знаем в перерыве, о чем говорят в углу соперника: «Я не могу встать, не получается, не знаю, как он держит».

«ТРЕНЕР ХАБИБА – ЛУЧШИЙ В СВОЕМ ДЕЛЕ»

– Хавьер Мендес – тренер Хабиба наконец-то добрался до Дагестана. Что его удивило?

– Отношение моих учеников к нему еще в Америке. Когда он несет сумку в аэропорту, они берут на свои плечи. Он заходит, они встают. Если он садиться где-то поесть, ему сразу заказывают еду и приносят. Это отношение к старшим. Он сказал: «За мной так и в родной семье не ухаживали». Его удивило поведение и воспитание наших ребят. За что им спасибо. Не подводят старших. За них не стыдно. Они переняли наше воспитание, лучшие традиции и культуру наших предков.

Мендес выразил желание даже приехать с женой и семьей. Пожалуйста, никаких проблем. Для него есть отдельная квартира, машина, водитель. И зал для работы вместе с Хабибом. Я его считаю лучшим в своем деле. У него в зале больше всех чемпионов – четыре. Они много раз защищали титулы.

– Думаете ли вы о том, что карьера Хабиба близится к завершению?

– Думаю. Но точнее – готовлю замену.

– А кто-то есть?

– Когда Хабиб завершит карьеру, Ислам Махачев должен стать претендентом на титул. Но также придет конец карьеры Ислама, поэтому мы должны готовить следующего. В моем зале много талантливых ребят, которые могут удивить мир. Я это подтверждаю не словами, а делами.

«КОНОР ИЛИ ТОНИ»

– Кто должен стать следующим соперником вашего сына?

– Если это будет «Мэдисон Сквер Гарден» (арена в Нью-Йорке, - прим. ред.) – Фергюсон, если Москва – Конор.

– Значит, вы допускаете бой Хабиба в Москве?

– Нам очень хочется для своих болельщиков провести один бой в Москве. Мы столько лет работаем, и за нас все это время переживали. Мы должны им выступление, показать себя. И если наш поединок покажет Первый канал дети от шести до 12 лет пойдут в зал заниматься спортом. Следующее поколение будет занято, оно станет защитниками отечества.

– В общем, аудиторию в сто тысяч наберем на бой наберем?

– Да. Мы обошли по просмотрам даже чемпионат мира, а футбол – спорт номер один. И Конор писал: «Давай потанцуем в Москве». Но мне хочется, чтобы Хабиб подрался с Фергюсоном. Если Тони не приедет в Москву на площадку к Хабибу, тогда ладно.