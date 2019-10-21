Рамазан Эмеев: В ближайшие годы никто не победит Хабиба

9 ноября в Москве Эмееву предстоит бой с американцем Антонио Рокко Мартином, а последний поединок Рамазан провел 15 сентября против серба Стефана Секулича.

«ГОТОВ ПОБЕЖДАТЬ»

– Прошло больше года с момента вашего последнего поединка. Как ваше здоровье?

– Я очень «голоден» и нахожусь в хорошей форме. Мне предстоит важный бой и готов выиграть.

– Были анонсированы два ваших поединка, которые не состоялись. По каким причинам?

– Первый бой должен был пройти в Праге 24 февраля. Я получил травму. Я не мог бороться, не мог тренироваться. Вдобавок очень сильно заболел. Не мог полноценно провести подготовку и согнать вес. Не было выхода, нужно было сниматься.

Второй бой должен был пройти в августе в Ньюарке. Не успели сделать рабочую визу. Американскую визу сложно получить.

– Как проводили свободное время? Смотрели последний сезон «Игры престолов», читали мемуары Черчилля или играли в Play Station? Не одним же спортом живем.

– Свободного времени не было, потому что я постоянно готовился к поединкам, которые в последний момент срывались, но «Игру престолов», конечно, посмотрел.

– Что больше разочаровало – окончание сериала и сорванные бои?

– Конечно, очень расстроило, что не выступил. Это очень важно для меня. Да и сериал должен был заканчивать не так, как получилось.

«МАХАЧЕВ – БУДУЩИЙ ЧЕМПИОН»

– Насколько ваш соперник отличается от предыдущих. Чем именно?

– Все соперники – крепкие ребята. Особой разницы в уровне нет. Все предыдущие соперники были хорошие бойцы. И Мартин тоже.

– Для UFC важна не просто победа, но и то как она одержана. Будете стремиться показать что-то запоминающееся или победить досрочно?

– Признаюсь, что мои предыдущие победы получились скучными. Я выиграл каждый раунд и каждый эпизод, но как такового зрелища не показал. Я знаю, что в UFC надо показывать красивые бои. Сейчас я настроен на красивую и убедительную победу. Надеюсь, все получится.

– Когда говорят, кто будет следующим после Хабиба, среди возможных чемпионов называют фамилии Петра Яна, Забита Магомедшарипова и Александра Волкова. У вас есть победы над топовыми бойцами – Вячеславом Василевским, Альбертом Дураевым и Анатолием Токовым, но вас в этом числе не называют. Не обидно?

– Ничего обидного. Когда мое время наступит, обо мне тоже будут говорить. А так на очереди стоят Ислам Махачев – он следующий чемпион в легком весе. Магомедшарипов, Ян, Волков – каждый близок к поясу. В скором времени у России будет очень много поясов.

«ВАСИЛЕВСКИЙ НЕ ГОЛОДЕН»

– Сравните уровень Василевского, Дураев и Токова, с бойцами, которые вам противостояли в UFC. Кто лучше?

– Все они – топовые бойцы. Но и в UFC слабых нет. Я считаю, что наши ребята соответствуют уровню UFC. По своим качествам они спокойно вошли бы в топ-20.

– Можете сказать, что происходит с вашим боевым товарищем Вячеславом Василевским? Следите за его карьерой?

– Конечно слежу. Он очень хороший боец. Высокого уровня. Почему-то у него нет «голода», нет цели, к которой он стремился. Я ему предложил приехать в Дагестан, когда ему назначат следующий бой. Буду ему помогать. Не знаю, что с ним происходит. Он не старый, будет показывать хорошие бои.

– Сколько боев вам осталось по контракту? Подписали второй контракт?

– Да, недавно подписал второй контракт. Обычно практикуется контракт на четыре боя, после третьего поединка он продлевается.

«ЛЮБОЙ ИЗ ТОП-15»

– Волков говорил, что по первому контракту с UFC он зарабатывал меньше, чем в России. А вы?

– Примерно те же деньги. Сейчас условия стали лучше.

– Назовите самого опасного соперника в вашем дивизионе.

– В полусреднем весе все опасные. Наш дивизион самый представительный. Есть хорошие боксеры, борцы, грепперы. Тот же чемпион Камару Усман. Тайрон Вудли или Хорхе Масвидаль.

– Есть ли такой боец, с которым у вас есть личная история, неприязнь, противостояние?

– Такого нет.

– А есть ли соперник, которого вы хотели получить?

– Каждого, кто находится в топе. Любой боец хочет получить бой с соперником, который находится выше. Все стремятся к поясу. Имя значения не имеет.

«С ШЛЕМЕНКО ВСТРЕТИМСЯ В UFC »

– У вас был сорванный бой с Александром Шлеменко. Есть ли сожаление о том, что не удалось с Александром подраться?

– Сожаления нет. Если бой сорвался, так и должно было случиться. Значит, все к лучшему. Может, Саша перейдет в UFC, и мы здесь встретимся. Наш бой в свое время сорвался, это тоже часть работы.

– У Шлеменко сейчас черная полоса. Четыре поражения в шести боях. Это стечение обстоятельств или уже близость окончания карьеры?

– Думаю, что еще повоюет. Может какие-то обстоятельства в жизни были, полоса, которую он должен пройти. Он найдет достойных соперников и у него будут хорошие победы.

– Недавно в Калифорнии приняли закон, что бойцы не будут допущены до боев, если они после взвешивания наберут более 15% от своего веса. Для вас весогонка является проблемой?

– Возможно, я бы тогда поднялся выше и за пару дней спокойно бы сгонял вес, не мучился. Другие подрывают свое здоровье. Нужно стремиться к тому, чтобы весогонка становилась все меньше и меньше. Я сам против весогонки. В обычной жизни вешу 88-89 кг. Я гоняю 11 кг и восстанавливаю 3-4 кг, а есть ребята, которые восстанавливают 10-12 кг за сутки. Они губят здоровье. Спорту и организации выгодно контролировать весогонку, а бойцам – нет.

«СЕКУЛИЧ УБЕГАЛ ОТ МЕНЯ»

– Вы дрались на турнире в Москве в прошлом году. Ваш бой шел вторым заходом, но «Олимпийский» уже был заполнен. У вас мурашки по коже не пробежали?

– У меня уже богатый опыт, поэтому я на такие вещи внимания не обращаю. Они тоже проходили в больших залах. В том же «Олимпийском», «Ледовом дворце». Конечно, это очень приятно, что столько людей смотрят и переживают. Это показатель.

– А было ли ощущение, что это ваш бой – главный бой вечера?

– В UFC все настолько хороши, что зрители хотят увидеть каждый бой – с первого до последнего. Про каждого бойца зрители слышали.

– Как оцените свое выступление в том поединке со Стефаном Секуличем?

– Я бы настроен показать хороший бой. Секулич оказался достойным соперником. И получилось так, что мне поменяли соперника. Я готовился к другому бойцу. Но я старался завершить бой досрочно. В конце первого раунда мне секунд десять не хватило, а со второго раунда он понял, что я опасен и начал убегать, работать вторым номером.

«НУРМАГОМЕДОВ – ОБРАЗЕЦ ПОВЕДЕНИЯ»

– Как вы относитесь к треш-току?

– Выходить за рамки не стоит. Треш-ток нужен, но должна быть мера, грань.

– Как вам поведение вне ринга Магомеда Исмаилова?

– Этот человек реально все делает с улыбкой. Он показывает зрелищные бои и не позволяет себе лишнего. Он показывает хороший треш-ток. Не переходит на личности.

– Когда вы выступали за рубежом, о чем вас спрашивали иностранные журналисты?

– В основном спрашивают общие вопросы. Про Дагестан. Как из такого маленького места вышли столько бойцов ММА.

– Как считаете, в чем заключается феномен популярности Хабиба Нурмагомедова?

– Он выделяется своей воспитанностью. Показывает, как надо себя вести, как нужно уважать старших. Он показывает, как уважает других, и все начинают уважать его. Все возвращается.

– Сможет ли он уйти из спорта без поражений?

– Уверен, что у него все для этого есть. В течение следующих трех лет ни кого нет шансов его победить. Он должен всех побеждать. Все его победы – не только его личные. Это победы всей страны. Когда он завершит карьеру, в графе поражений должен быть «ноль».

– Кого вы считаете лучшим бойцом мира прямо сейчас?

– Конечно, Хабиба. Этот парень не имеет поражений. Первый номер – только он. Еще могу назвать Джона Джонса и Генри Сехудо. Каждый их трех заслуживает быть первым.

– А кто лучший боец в истории или на кого вы ориентировались в молодые годы?

– В те времена все ориентировались на Федора Емельяненко. Можно назвать еще Олега Тактарова и Андрея Семенова. Были еще американские бойцы. Мы раньше смотрели их бои на кассетах. На них и выросли. В том числе и на боях Волка Хана.