Рамазан Эмеев: В ближайшие годы никто не победит Хабиба - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
21 октября 2019 09:39ММАУсачев Владислав

Рамазан Эмеев: В ближайшие годы никто не победит Хабиба

Боец UFC полусреднего веса Рамазан Эмеев рассказал о предстоящем поединке на турнире в Москве и объяснил, почему он не выходил в клетку более года.

9 ноября в Москве Эмееву предстоит бой с американцем Антонио Рокко Мартином, а последний поединок Рамазан провел 15 сентября против серба Стефана Секулича.

«ГОТОВ ПОБЕЖДАТЬ»

– Прошло больше года с момента вашего последнего поединка. Как ваше здоровье?
– Я очень «голоден» и нахожусь в хорошей форме. Мне предстоит важный бой и готов выиграть.

– Были анонсированы два ваших поединка, которые не состоялись. По каким причинам?
– Первый бой должен был пройти в Праге 24 февраля. Я получил травму. Я не мог бороться, не мог тренироваться. Вдобавок очень сильно заболел. Не мог полноценно провести подготовку и согнать вес. Не было выхода, нужно было сниматься.

Второй бой должен был пройти в августе в Ньюарке. Не успели сделать рабочую визу. Американскую визу сложно получить.

– Как проводили свободное время? Смотрели последний сезон «Игры престолов», читали мемуары Черчилля или играли в Play Station? Не одним же спортом живем.
– Свободного времени не было, потому что я постоянно готовился к поединкам, которые в последний момент срывались, но «Игру престолов», конечно, посмотрел.

– Что больше разочаровало – окончание сериала и сорванные бои?
– Конечно, очень расстроило, что не выступил. Это очень важно для меня. Да и сериал должен был заканчивать не так, как получилось.

«МАХАЧЕВ – БУДУЩИЙ ЧЕМПИОН»

54277641_125581125268732_8124236317009722473_n

– Насколько ваш соперник отличается от предыдущих. Чем именно?
– Все соперники – крепкие ребята. Особой разницы в уровне нет. Все предыдущие соперники были хорошие бойцы. И Мартин тоже.

– Для UFC важна не просто победа, но и то как она одержана. Будете стремиться показать что-то запоминающееся или победить досрочно?
– Признаюсь, что мои предыдущие победы получились скучными. Я выиграл каждый раунд и каждый эпизод, но как такового зрелища не показал. Я знаю, что в UFC надо показывать красивые бои. Сейчас я настроен на красивую и убедительную победу. Надеюсь, все получится.

– Когда говорят, кто будет следующим после Хабиба, среди возможных чемпионов называют фамилии Петра Яна, Забита Магомедшарипова и Александра Волкова. У вас есть победы над топовыми бойцами – Вячеславом Василевским, Альбертом Дураевым и Анатолием Токовым, но вас в этом числе не называют. Не обидно?
– Ничего обидного. Когда мое время наступит, обо мне тоже будут говорить. А так на очереди стоят Ислам Махачев – он следующий чемпион в легком весе. Магомедшарипов, Ян, Волков – каждый близок к поясу. В скором времени у России будет очень много поясов.

«ВАСИЛЕВСКИЙ НЕ ГОЛОДЕН»

– Сравните уровень Василевского, Дураев и Токова, с бойцами, которые вам противостояли в UFC. Кто лучше?
– Все они топовые бойцы. Но и в UFC слабых нет. Я считаю, что наши ребята соответствуют уровню UFC. По своим качествам они спокойно вошли бы в топ-20.

– Можете сказать, что происходит с вашим боевым товарищем Вячеславом Василевским? Следите за его карьерой?
– Конечно слежу. Он очень хороший боец. Высокого уровня. Почему-то у него нет «голода», нет цели, к которой он стремился. Я ему предложил приехать в Дагестан, когда ему назначат следующий бой. Буду ему помогать. Не знаю, что с ним происходит. Он не старый, будет показывать хорошие бои.

– Сколько боев вам осталось по контракту? Подписали второй контракт?
– Да, недавно подписал второй контракт. Обычно практикуется контракт на четыре боя, после третьего поединка он продлевается.

«ЛЮБОЙ ИЗ ТОП-15»

– Волков говорил, что по первому контракту с UFC он зарабатывал меньше, чем в России. А вы?
– Примерно те же деньги. Сейчас условия стали лучше.

– Назовите самого опасного соперника в вашем дивизионе.
– В полусреднем весе все опасные. Наш дивизион самый представительный. Есть хорошие боксеры, борцы, грепперы. Тот же чемпион Камару Усман. Тайрон Вудли или Хорхе Масвидаль.

– Есть ли такой боец, с которым у вас есть личная история, неприязнь, противостояние?
– Такого нет.

– А есть ли соперник, которого вы хотели получить?
– Каждого, кто находится в топе. Любой боец хочет получить бой с соперником, который находится выше. Все стремятся к поясу. Имя значения не имеет.

«С ШЛЕМЕНКО ВСТРЕТИМСЯ В UFC»

3

– У вас был сорванный бой с Александром Шлеменко. Есть ли сожаление о том, что не удалось с Александром подраться?
– Сожаления нет. Если бой сорвался, так и должно было случиться. Значит, все к лучшему. Может, Саша перейдет в UFC, и мы здесь встретимся. Наш бой в свое время сорвался, это тоже часть работы.

– У Шлеменко сейчас черная полоса. Четыре поражения в шести боях. Это стечение обстоятельств или уже близость окончания карьеры?
– Думаю, что еще повоюет. Может какие-то обстоятельства в жизни были, полоса, которую он должен пройти. Он найдет достойных соперников и у него будут хорошие победы.

– Недавно в Калифорнии приняли закон, что бойцы не будут допущены до боев, если они после взвешивания наберут более 15% от своего веса. Для вас весогонка является проблемой?
– Возможно, я бы тогда поднялся выше и за пару дней спокойно бы сгонял вес, не мучился. Другие подрывают свое здоровье. Нужно стремиться к тому, чтобы весогонка становилась все меньше и меньше. Я сам против весогонки. В обычной жизни вешу 88-89 кг. Я гоняю 11 кг и восстанавливаю 3-4 кг, а есть ребята, которые восстанавливают 10-12 кг за сутки. Они губят здоровье. Спорту и организации выгодно контролировать весогонку, а бойцам – нет.

«СЕКУЛИЧ УБЕГАЛ ОТ МЕНЯ»

– Вы дрались на турнире в Москве в прошлом году. Ваш бой шел вторым заходом, но «Олимпийский» уже был заполнен. У вас мурашки по коже не пробежали?
– У меня уже богатый опыт, поэтому я на такие вещи внимания не обращаю. Они тоже проходили в больших залах. В том же «Олимпийском», «Ледовом дворце». Конечно, это очень приятно, что столько людей смотрят и переживают. Это показатель.

– А было ли ощущение, что это ваш бой – главный бой вечера?
– В UFC все настолько хороши, что зрители хотят увидеть каждый бой – с первого до последнего. Про каждого бойца зрители слышали.

– Как оцените свое выступление в том поединке со Стефаном Секуличем?
– Я бы настроен показать хороший бой. Секулич оказался достойным соперником. И получилось так, что мне поменяли соперника. Я готовился к другому бойцу. Но я старался завершить бой досрочно. В конце первого раунда мне секунд десять не хватило, а со второго раунда он понял, что я опасен и начал убегать, работать вторым номером.

«НУРМАГОМЕДОВ – ОБРАЗЕЦ ПОВЕДЕНИЯ»

12523678_429556953835591_1138573356_n

– Как вы относитесь к треш-току?
– Выходить за рамки не стоит. Треш-ток нужен, но должна быть мера, грань.

– Как вам поведение вне ринга Магомеда Исмаилова?
– Этот человек реально все делает с улыбкой. Он показывает зрелищные бои и не позволяет себе лишнего. Он показывает хороший треш-ток. Не переходит на личности.

– Когда вы выступали за рубежом, о чем вас спрашивали иностранные журналисты?
– В основном спрашивают общие вопросы. Про Дагестан. Как из такого маленького места вышли столько бойцов ММА.

– Как считаете, в чем заключается феномен популярности Хабиба Нурмагомедова?
– Он выделяется своей воспитанностью. Показывает, как надо себя вести, как нужно уважать старших. Он показывает, как уважает других, и все начинают уважать его. Все возвращается.

– Сможет ли он уйти из спорта без поражений?
– Уверен, что у него все для этого есть. В течение следующих трех лет ни кого нет шансов его победить. Он должен всех побеждать. Все его победы – не только его личные. Это победы всей страны. Когда он завершит карьеру, в графе поражений должен быть «ноль».

– Кого вы считаете лучшим бойцом мира прямо сейчас?
– Конечно, Хабиба. Этот парень не имеет поражений. Первый номер – только он. Еще могу назвать Джона Джонса и Генри Сехудо. Каждый их трех заслуживает быть первым.

– А кто лучший боец в истории или на кого вы ориентировались в молодые годы?
– В те времена все ориентировались на Федора Емельяненко. Можно назвать еще Олега Тактарова и Андрея Семенова. Были еще американские бойцы. Мы раньше смотрели их бои на кассетах. На них и выросли. В том числе и на боях Волка Хана.

Косторная против Туктамышевой: первый раунд – за Аленой В Финляндии стартовал турнир серии «Челленджер». В короткой программе Алена Косторная опередила другую россиянку – Елизавету Туктамышеву. 11.10.2019 23:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Алексей Мишин: Туктамышева будет бороться за выход в финал в финал Гран-при Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе, Туктамышева – третья Алексей Мишин – о выступлении Туктамышевой: Ну, не сложилось, она была готова гораздо лучше
Карен Хачанов: Из-за моих матчей Кержаков вставал рано утром Российский теннисист вышел в третий круг «Кубка Кремля». 17.10.2019 07:30 Теннис Липкин Антон
Горе для Егора. Рублев обыграл Герасимова и вышел в четвертьфинал «Кубка Кремля» В четверг определились последние четвертьфиналисты московского турнира. Победы во втором раунде из россиян одержали Андрей Рублев, Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова, которая взяла верх над Варварой Грачевой. 17.10.2019 23:45 Теннис Мысин Николай
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Васильева лишена очков в Кубке мира Женская сборная России лишилась максимальной квоты на Кубке мира Тихонов предсказал массовый отток спортсменов за границу
Войти в историю. К чему готовятся Бетербиев и Гвоздик Чемпион мира в полутяжелом весе (до 79,3 кг) из России Артур Бетербиев и обладатель титула IBF украинец Александр Гвоздик в ночь с пятницы на субботу проведут объединительный бой. 18.10.2019 17:00 Бокс Усачев Владислав
«Трактору» Кравцов не нужен? Команда из Челябинска потерпела очередное поражение СКА уступил 1:2 в Нижнекамске, а «Трактор» – в Подольске 1:3. «Ак Барс» едва не упустил фору 2:0, одолев «Йокерит» только в овертайме. А «Торпедо» в Минске угостило хозяев теннисной баранкой. 17.10.2019 22:00 Хоккей Домрачев Владислав
Медведевым единым. В четвертьфинале в Шанхае – лишь один россиянин Из трех россиян в третьем круге китайского «Мастерса» победу добыл лишь один. Даниил Медведев с трудом обыграл Васека Поспишила и вышел в четвертьфинал. Карен Хачанов и Андрей Рублев, увы, уступили. 10.10.2019 21:15 Теннис Мысин Николай
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев
Медведев превратился в монстра. Почему он «разрывает» Тур? Даниил Медведев сыграл шесть финалов подряд, взял два «Мастерса» и обошел Федерера в чемпионской гонке ATP. «Советский спорт» – о том, почему он так крут. И чего ждать от него дальше. 16.10.2019 09:00 Теннис Мысин Николай
Видео всех голов 13-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 13-го тура чемпионата России. 20.10.2019 21:00 Футбол
Новости
10:17 Футбол Александр Соболев: Игра с «Оренбургом» – одна из самых сложных в сезоне
10:03 Теннис Павлюченкова поднялась на 30-е место чемпионской гонки WTA
09:50 Теннис Бенчич поднялась на седьмое место в рейтинге WTA, Павлюченкова вернулась в топ-30
09:27 Футбол «Реал» провел переговоры с Моуринью
06:45 Хоккей «Вашингтон» победил «Чикаго», у Овечкина – гол, у Кузнецова и Орлова – по передаче
23:50 Футбол «Севилья» обыграла «Леванте»
23:40 Футбол «Милан» упустил победу в первом матче при Пиоли
23:11 Футбол Слуцкий зарабатывает в «Витессе» в пять раз меньше, чем в ЦСКА
22:56 Футбол Футболистки ЦСКА стали чемпионками России
22:40 Антон Понкрашов: При Блатте в сборной была, действительно, классная атмосфера
22:28 Хоккей Гол Панарина не помог «Рейнджерс» в матче с «Ванкувером»
21:57 Биатлон Дмитрий Васильев: Аввакумова и ее тренер – люди странные
21:38 Футбол «Манчестер Юнайтед» могут продать саудовской королевской семье
21:17 Футбол «Челси» интересуется Малиновским
20:59 Футбол «Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром» в первом матче при Новикове
20:23 Футбол «Ливерпуль» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед», потеряв первые очки в сезоне
19:58 Футбол «Монако» без Головина одержал третью победу в сезоне
19:50 Хоккей «Нефтехимик» победил в Риге
19:45 Футбол «Динамо» – «Краснодар». Мартынович сравнял счет (видео)
19:43 Теннис Маррэй обыграл Вавринку в финале турнира в Антверпене
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика