Конор Макгрегор: Хабиб – трус! Он, наверное, улетел из страны, потому что я здесь

Как и ожидалось, ирландец был в курсе того, что его бывший соперник Хабиб Нурмагомедов пропустил свою пресс-конференцию, поэтому в адрес российского бойца прозвучало много чего. Но начал Конор с дела – с виски, который он привез.

– Я рад снова быть в России и особенно в Москве. Я всегда ощущаю любовь ко мне в вашей стране. Я был чемпионате мира и первую бутылку своего виски подарил Владимиру Путину. Ее проверили, убедились, что там нет яда. Я не знаю, попробовал ли он его, но уверен, что мой виски ему понравился.

­­– Первая бутылка была предоставлена Путину, кому досталась вторая?

– Мне. А третья достанется вам.

– Как проходит ваша подготовка к серьезному бою?

– Мне требуется 66 дней на подготовку, все вошло в привычку. Я рано ложусь спать, чтобы рано вставать. Распланированный день – ключ к успеху. Я миллиардер, каждый миллиардер должен быть собранным. Когда я провел первый бой с Нейтом Диасом, я этого не понимал. Я неправильно готовился. У меня не было плана, структуры, графика, расписания. Ко втором поединку я все это учел и исправил. Я подготовил себя.

Сейчас я снова возвращаю свою боевую форму. Победить один раз – легко, два раза – несложно, но побеждать каждый год крайне тяжело. И я хочу драться на территории России-матушки. Люди хотят, чтобы наш реванш прошел в Москве. И это произойдет.

Хабиб никогда не идет на риск. Я хочу заявить, что следующий мой бой запланирован на 18 января в Неваде. Я уже согласовал дату. И я знаю, кто будет моим соперником. Но если я вам назову его имя сейчас, UFC поменяет соперника. Они всегда так делают, а мне наплевать на то, кто будет соперником. Я буду драться в Лас-Вегасе. К этим боям я вернусь. Затем буду драться уже за пояс с серьезным бойцом. Кто им будет, Хабиб или Тони Фергюсон, мне вообще все равно. Но кто бы из них ни был, я хочу, чтобы бой состоялся только в Москве. Я не буду употреблять алкоголь. Я буду сфокусирован на бое. Фанаты заслужили этого.

– Вы официально объявляете дату и место своего поединка?

– Да. Кто бы там ни был, я буду биться. И я не считаю, что Хабиб представляет Россию. Я никогда не видел, чтобы он поднимал российский флаг. Все хотят этого боя, фанаты, его команда, его отец. Все, кроме него самого. Он боится риска. Не рискует никогда. Его соперник Дастин Порье раньше дрался в полулегком весе и я легко его победил за две минуты. Все мы знаем, кто такие дагестанцы. Они бегут, боятся, скрываются. Мы это уже видели. Но на этот раз ты не спрячешься. На прошлой неделе Хабиб сбежал с пресс-конференции, но я его достану, не переживайте.

– Как вы морально готовите себя к боям?

– Я просыпаюсь рано утром и все делаю по своему графику. И когда я в субботу покину последнюю пресс-конференцию, я буду тренироваться. Я буду в зале и буду готов к бою.

– Откуда вы черпаете вдохновение, чтобы выходить в октагон?

– Моя мотивация исходит от людей, которые на меня смотрят и думают, что это невозможно. Меня мотивируют мои дети, моя семья и мои друзья. Они меня вдохновляют. Я готов послать все к чертовой матери, чтобы доказать всем, что я лучший в мире.

– Вы хотите, чтобы ваш сын пошел по вашим стопам и стал чемпионом?

– Стать чемпионом легко. Да, я этого хочу. Хочу, чтобы он стал чемпионом в разных дивизионах. Хабиб помирал, чтобы сбросить вес и уместиться в лимит легкого дивизиона. Это поведение труса. Мой сын будет талантливым бойцом, как и его отец. Я не буду принуждать его, но у него будут все эти навыки.

– Вы ожидаете провокаций со стороны Хабиба, его друзей или фанатов, пока вы находитесь в Москве?

– А что? Они разве здесь? Я их не вижу. От них ничего не дождешься. Если им интересно, я остановился в отеле «Ритц-Карлсон». Где Хабиб? Наверное, уже улетел из страны, потому что я здесь.

– Как вы стали чемпионом? И как вообще пришли в смешанные единоборства?

– Можно сказать, что это единоборства нашли меня. Мы – ирландцы, мы знамениты тем, что постоянно пьем и устраиваем драки. Это и случилось со мной. Мне нужно было адаптироваться к спорту и к жизни. Поэтому я начал заниматься единоборствами. Для самообороны. Я должен был уметь постоять за себя и рос как боец.

– Какой совет можете дать молодым и начинающим спортсменам?

– Упорно тренируйтесь. Следите за телом, будьте дисциплинированы. Следите за своим временем. Это очень важно. Надо быть эгоистичным до тренировок. И отдавать себя без остатка. Тогда для вас не будет границ. Мой отец всегда за меня беспокоился, а друзья твердили, что ничего у меня не получится. Я никого не слушал и сейчас могу обеспечить свою семью на поколения вперед. Я горд и мотивирован своими достижениями. Я рад, что являюсь примером для других.

– С каких бойцов вы брали пример, когда начинали карьеру?

– Риксон Грейси, который стоял у истоков. Его братья. Наше дело – это безумный бизнес и сумасшедший спорт. Я восхищаюсь всеми и уважаю всех. И особенно своих соперников.

– Помимо единоборств вы занимаетесь еще много чем. Можно ли сказать, что вы создали свой бренд «Proper №12»?

– Я не чувствую себя ни брендом, ни бизнесменом. Ко всему, чем я занимаюсь, я прикладываю все свои силы. В конце концов, у меня все получается. Я вложил силы в драки, единоборства, виски и у меня все получилось. Proper №12 – это район, из которого я вышел. Там есть больница для детей. Proper переводится как что-то правильное, легитимное. Это мой дом. Отличное название.

Я вникаю в суть каждого дела, которым занимаюсь. Это вам непросто туда-сюда, как карандаш в стакане. Нужно статься и со страстью отдаваться своим делам. Поэтому я так успешен. Меньше чем за год мы открыли массу новых рынков для сбыта виски. Я воодушевлен и горд этим. Люди наслаждаются моим виски.

– В России предпочитают водку.

– Я это знаю. Она – чудесная. Советую попробовать темный алкоголь. Вам должен понравится.

– Почему вы не посетили бой Хабиба и Конора в Абу-Даби?

– Мне было неинтересно. А вам интересно? Да он целый раунд нюхал чужую задницу! Вам нравится на это смотреть? Мы дрались с ним. Не прошло 15 секунд, как он кинулся мне в ноги. Ему нравится нюхать чужие задницы. Интересно, как пахнет моя задница?

– Ваша вражда с Хабибом показная или настоящая?

– Это разгоряченная борьба. Истинный огонь. Можем ли мы помириться? Может быть, а пока пусть бегает, сколько хочет. Москвичи хотят реванша. Он бежит, а я его найду. Да, это вражда. Но мы скоро ее разрешим.

– Вы говорите на русском языке?

– Я не знаю русских слов. Поучиться интересно. Мне нравится быть в Москве. Я люблю этот город. Думаю даже присмотреть себе место для жилья. Я буду здесь драться, а так же буду здесь тренироваться. Завтра же изучу предложения. Кстати, вспомнил русскую фразу: «На здоровье. На здоровье, Россия».

– Почему именно Москва и нужен ли вам так этот пояс?

– Да, мне нужен этот чертов пояс. Мы с Диасом дважды дрались за титул. И у нас с ним будет трилогия. Мне нужен пояс. Я жду титульный бой в 2020 году. Я хочу подарить народу России историю Рокки. Буду рад, если это получится.

– А вы сами Рокки или Драго?

– От каждого понемногу.

– Какой бой был для вас самым важным в карьере?

– У меня было много значимых боев. Я чемпион в двух весовых категориях. Но самый значимый бой – это первая победа в титульном поединке в полулегком весе на UFC 189. За восемь дней до этого были определенные обстоятельства. И у меня был сильный оппонент Чед Мендес. Ощущалось напряжение. И в итоге я завоевал пояс и поднял флаг своей страны. Это был сильный и очень значимый момент для меня.

– Абдулманап Нурмагомедов приглашал вас в Дагестан. Готовы посетить?

– Нет. Зачем мне туда ехать? Чтобы питаться их дерьмом?

– Вы были на финале футбольного чемпионата мира в Москве. Будете ли болеть за сборную России на Евро?

– Я был большим футбольным фанатом, но сейчас из-за своей занятости оставил это позади. Но даже сегодня у меня запланирован поход на футбольный матч (видимо речь про матч ЦСКА – «Ференцварош», – прим ред.). Я буду болеть за сборную России. Когда я был в России на чемпионате мира, увидел с нуля построенные стадионы и отличную инфраструктуру. Я буду поддерживать русскую команду, но еще больше я буду болеть за родную сборную Ирландии.