Масвидаль побил Диаса и стал главным засранецем лиги. Главные моменты турнира UFC 244 (видео)

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В главном поединке шоу Хорхе Масвидаль и Нейт Диас бились за необычный титул. Специально к этой схватке был сделал пояс - «Лучшему засранцу лиги», который в будущем не подразумевает его защиты.

Уже в первом раунде Масвидаль стал действовать первым номером и под глазом у Диаса образовалась сильная сечка, из которой постоянно текла кровь. Перед четвертым раундом судья принял решение остановить схватку. Таким образом, Масвидалю была присуждена победа техническим нокаутом. Теперь он официально — главный засранец UFC.

Отметим, что в это же время в Лас-Вегасе проходил боксерский поединок между россиянином Сергеем Ковалевым и мексиканцем Саулем Альваресом за пояс чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе. Организаторам боксерской схватки пришлось отложить поединок на 50 минут, а зрителям на экранах в это время показывали главный бой UFC 244. Видимо, Ковалев совершенно не воодушевился просмотренным и проиграл нокаутом в 11-м раунде.

Предлагаем вам ознакомиться с лучшими моментами турнира UFC 244.

Хорхе Масвидаль (США) — Нейт Диас (США)

Результат поединка: победа Масвидаля техническим нокаутом (остановка доктора) перед четвертым раундом

Брэд Таварес (США) — Эдмен Шахбазян (США)

Результат поединка: победа Шахбазяна нокаутом в первом раунде

Стивен Томпсон (США) — Висенте Луке (Бразилия)

Результат поединка: победа Томпсона единогласным решением судей

Деррик Льюис (США) — Благой Иванов (Болгария)

Результат поединка: победа Льюиса раздельным решением судей

Шейн Бургос (США) — Макван Амирхани (Финляндия)

Результат поединка: победа Бургоса техническим нокаутом в третьем раунде

Лайман Гуд (США) — Ченс Ранкаунтер (США)

Результат поединка: победа Гуда техническим нокаутом в третьем раунде