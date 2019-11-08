Американцы пообещали побить Волкова и Забита. Бои россиян на турнире UFC в Москве будут непростыми

Волков подерется с хулиганом из США

Изначально Александр Волков должен был подраться с бывшим чемпионом UFC в тяжелом весе Джуниором дос Сантосом, но бразилец за две недели до поединка получил травму ноги и уже перенес операцию. Участие россиянина на московском турнире было под вопросом и матчмейкеры в скором порядке искали ему оппонента. Предложения были отправлены французу камерунского происхождения Фрэнсису Нганноу и американцу Деррику Льюису. Но оба ответили отказом. Первый сослался на то, что не успеет должным образом подготовиться, а второй не стал срывать свой поединок против болгарина Благоя Иванова, который прошел 3 ноября и завершился его победой раздельным решением судей.

В итоге, подраться с Драго согласился Грег Харди — бывший игрок в американский футбол, который пришел в ММА только в прошлом году. Этого парня не очень любят в его родной стране, так как он является, мягко говоря, хулиганом и нарушителем закона. В 2014 году он был приговорен к 18 месяцам испытательного срока за нападение на бывшую подругу. Но девушка не явилась в суд для дачи показаний и дело было закрыто.

Харди не отличается свой дисциплиной и в октагоне. В январе этого года он был дисквалифицирован в бою против Аллена Кроудера за запрещенные удары коленом. А совсем недавно, 19 октября, он победил Бена Сосоли по очкам, но бой был признан несостоявшимся. Дело в том, что между раундами американец использовал ингалятор, который запрещен в UFC.

Тем не менее, чтобы спасти бой для Волкова и турнир в России в целом, организаторам пришлось прибегнуть к кандидатуре Харди, так как других бойцов уговорить не удалось.

Волков, несомненно, будет фаворитом этого противостояния. Он намного опытнее, выше и обладает достаточным мастерством в ударной технике и борьбе в партере, чтобы без проблем побеждать Харди. Но россиянину стоит опасаться резких выпадов американца, который все свои пять побед одержал нокаутами в первых раундах. Нужно сделать все возможное, чтобы не повторилась история, как в поединке Волкова с Дерриком Льюисом. В октябре прошлого года россиянин уверенно побеждал соперника по очкам на протяжении трех раундов, но в конце схватки уверовал в свои силы, опустил руки и пропустил сильный удар в челюсть. Льюис успел на добивание и одержал победу техническим нокаутом за 11 секунд до финальной сирены. Было очень обидно. Будем надеяться, что для Александра это стало уроком и больше не повторится.

Сложное испытание Забита

Из-за травмы дос Сантоса было принято, что московский турнир возглавит поединок между Забитом Магомедшариповым и Келвином Кэттером.

Россиянин сейчас находится в прекрасной форме. Благодаря пяти уверенным и красивым победам в UFC, он довольно быстро забрался в компанию к топовым бойцам полулегкого дивизиона. И такова правда, что все, кто выше Магомедшарипова в рейтинге, всяческими способами избегают встречи с ним. А выше него только Фрэнки Эдгар, Жозе Алдо, Брайан Ортега, Александр Волкиновски и чемпион Макс Холлоуэй.

По итогам прошлого года Забит стал лауреатом премии за «Лучший сабмишен года». Россиянин так зрелищно и необычно «заломал» ногу Брэндону Дэвису, что этот прием оценили все без исключения.

В Москве его соперником станет Келвин Кэттер — очень серьезный соперник, который может доставить проблем любому миксфайтеру дивизиона. Представитель США является ярким нокаутером и в основном действует первым номером. Но в схватке с Забитом ему придется рассчитывать лишь на контратакующие действия, так как Магомедшарипов давит на всех соперником без исключения, как танк.

Оба бойца в своих поединках используют удары с разворота, удары в прыжке, бэкфисты и другие приемы с использованием коленей и локтей. Несомненно, эта схватка понравится фанатам ММА.

Файткард турнира UFC Fight Night 163

Ранние поединки

1. Григорий Попов (Россия, 13-3) — Дэйви Грант (Англия, 104)

2. Джессика-Роуз Кларк (Австралия, 9-5) — Пэнни Кианзад (Швеция, 11-5)

3. Александр Яковлев (Россия, 25-9-1) — Рузвельт Робертс (США, 8-1)

4. Абубакар Нурмагомедов (Россия, 15-2-1) — Дэвид Завада (Германия, 16-5)

5. Роман Копылов (Россия, 8-0) — Карл Роберсон (США, 8-1)

6. Рустам Хабилов (Россия, 23-4) — Сергей Хандожко (Россия, 26-5-1)

7. Магомед Анкалаев (Россия, 11-1) — Дальча Лунгиамбула (Южная Африка, 10-1)

Основные поединки

8. Шамиль Гамзатов (Россия, 13-0) — Клидсон Абреу (Бразилия, 15-3)

9. Рамазан Эмеев (Россия, 18-3) — Тони Мартин (США, 16-5)

10. Хадис Ибрагимов (Россия, 8-1) — Эд Херман (США, 24-14)

11. Зелим Имадаев (Россия, 8-1) — Дэнни Робертс (Англия, 16-5)

12. Александр Волков (Россия, 30-7) — Грэг Харди (США, 5-1)

13. Забит Магомедшарипов (Россия, 19-1) — Келвин Кэттер (США, 20-3)