Забит готов биться за пояс, а Волков выступил неуверенно. Что было на турнире UFC в Москве - Советский спорт
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10 ноября 2019 02:35ММАВащенко Сергей

Забит готов биться за пояс, а Волков выступил неуверенно. Что было на турнире UFC в Москве

В Москве на «ЦСКА Арене» состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163, в рамках которого выступили 13 россиян.

Явное большинство из них были фаворитами в поединках, однако иностранцы показали характер.

Нурмагомедов потерпел первое поражение в UFC

У наших бойцов не стало получаться с самого первого поединка шоу. Григорий Попов на равных бился с англичанином Дейви Грантом, но уступил раздельным решением судей, потерпев второе кряду поражение в UFC. Александра Яковлеву тоже не удалось выиграть: в бою против американца Рузвельта Робертса он моментами показывал хорошее движение и точно попадал в цель, но проиграл по очкам — судьи были единогласны.

Казалось, что следующий поединок совершенно точно останется за бойцом из России, ведь в октагон вышел Нурмагомедов. Не Хабиб, а Абубакар, который является двоюродным братом чемпиона UFC в легком весе. Для него это был дебютный поединок в сильнейшей лиге мира. Соперником стал малоизвестный немец Давид Завада, который накануне поединка заявил, что живет с одной почкой. Проблем у россиянина не должно было возникнуть, особенно в борьбе. Однако беда пришла именно оттуда. Уже в первом раунде немцу удалось провести удушающий прием «треугольник» и Абубакар постучал три раза — сдался. И это на глазах у Абдуламанапа Нурмагомедова, который в одном из интервью говорил, что дагестанцы не сдаются. Его сын, кстати, был секундантом Абубакара и он явно остался недоволен результатом.

Далее чемпион промоушена Fight Nights Global в среднем весе Роман Копылов проиграл американцу Карлу Роберсону сабмишеном в третьем раунде. Сборная России — сборная мира — 0:4. Но шансы отыграться оставались.

В следующей схватке наконец-то победил россиянин. Но эта победа никак не могла пойти в копилку нашей команде, так как Рустам Хабилов дрался с соотечественником Сергеем Хандожко. Первый раунд остался за Сергеем, но во второй и третьей пятиминутке более опытный Рустам включил режим борьбы и затаскал соперника по октагону.

В завершающей схватке ранней стадии турнира полутяжеловес Магомед Анкалаев не оставил шансов южноафриканцу Далче Лунгиамбуле. Россиянин победил нокаутом в третьем раунде. На небольшой перерыв зрители в зале ушли в хорошем настроении.

Имадаев улетел в нокаут, Эмеев впервые проиграл в UFC

Началась основная часть шоу с неубедительного боя между Шамилем Гамзатовым и бразильцем Клидсоном Абреу. За этой схваткой было тяжело смотреть, хотелось, чтобы она побыстрее закончилась. Россиянину удалось победить раздельным решением судей. Неплохо. Но скучно.

За экс-чемпиона М-1 Рамазана Эмеева болел целый сектор. В Москве у него большая армия фанатов, но в этот день порадовать ее он не смог. Бой против Энтони Рокко Мартина был близким, но судьи посчитали, что лучше был представитель США. К сожалению, Рамазан вновь не показал всего того, на что способен. Россиянин потерпел первое поражение в UFC при трех победах.

А вот Хадис Ибрагимов проиграл второй раз в двух поединках. 24-летний россиянин вновь плохо подготовился и по очкам уступил 39-летнему американцу Эду Херману. Неудачи наших спортсменов продолжались и уже в следующей схватке англичанин Дэнни Робертс отправил в нокаут в третьем раунде Зелима Имадаева и сделал счет 2:7 в пользу гостей. По-футбольному — разгром.

Тем не менее, несмотря на неудачные выступления россиян, зрители на «ЦСКА Арене» чувствовали себя хорошо и никто не грустил. Все ждали два главных поединка вечера.

Волков мог лучше, Забит — великолепен

В со-главном поединке турнира Александр Волков встретился с бывшим игроком в американский футбол Грегом Харди, который в скором порядке вышел на замену получившему травму Джуниору дос Сантосу.

Конечно, фаворитом был россиянин и фанаты ММА ждали досрочной победы в его исполнении. Но Драго очень осторожно провел бой. Он ни разу по-настоящему не смог потрясти соперника. Бой продлился все три раунда и прошел в стойке. Волков нанес 86 ударов против 46 у Харди. Это не совсем то, что ждали от Александра, но ему можно простить это невразумительное выступление. Он не появлялся в октагоне более года, а это для тяжеловеса большой срок.

А вот главный поединок московского турнира, который начался в час ночи, был прекрасен. Восходящая звезда мировых ММА Забит Магомедшарипов на протяжении двух раундов тактически переигрывал соперника из США Келвина Кэттера, нанося эффективные и эффектные удары ногами и руками на средней и дальней дистанции. Россиянин радовал публику необычными приемами. Так, один раз ему удалось сделать подсечку таким оригинальным способом, что многие просто упустили этот момент. Удары в прыжке, вертушки с разворота — Забит делал все, что хотел.

В третьем раунде наш боец заставил понервничать фанатов. Кэттер стал наглеть и перебивать россиянина, но Магомедшарипов всем своим видом старался показать, что все идет по плану. В итоге, схватка не завершилась досрочно и ее итог определяли судьи. Они посчитали, что Забит одержал единогласную победу.

Вот уже на протяжении шести поединков Магомедшарипов выходит победителем. Самое время требовать бой за пояс чемпиона в полулегком весе. Россиянин уже созрел для этого. Будет ли чемпион в лице Макса Холлоуэя от него бегать?

Результаты турнира UFC Fight Night 163
Москва, Россия

Основные поединки

13. Забит Магомедшарипов (18-1, Россия) победил Келвина Кэттера (20-4, США) единогласным решением судей
12. Александр Волков (31-7, Россия) победил Грега Харди (5-2, США) единогласным решением судей
11. Дэнни Робертс (17-5, Англия) победил Зелима Имадаева (8-2, Россия) нокаутом в третьем раунде
10. Эд Херман (25-14, США) победил Хадиса Ибрагимова (8-2, Россия) единогласным решением судей
9. Энтони Рокко Мартин (17-5, США) победил Рамазана Эмеева (Россия, 18-4) единогласным решением судей
8. Шамиль Гамзатов (14-0, Россия) победил Клидсона Абреу (15-4, Бразилия) раздельным решением судей

Ранние поединки

7. Магомед Анкалаев (12-1, Россия) победил Далчу Лунгиамбулу (10-2, ЮАР) нокаутом в третьем раунде
6. Рустам Хабилов (24-4, Россия) победил Сергея Хандожко (26-6-1) единогласным решением судей
5. Карл Роберсон (9-2, США) победил Романа Копылова (8-1, Россия) сабмишеном в третьем раунде
4. Давид Завада (17-5, Германия) победил Абубакара Нурмагомедова (15-3-1, Россия) сабмишеном в первом раунде
3. Рузвельт Робертс (9-1, США) победил Александра Яковлева (25-10-1, Россия) единогласным решением судей
2. Пэнни Кианзад (12-5, Швеция) победила Джессику-Роуз Кларк (9-6, Австралия) единогласным решением судей
1. Дейви Грант (11-4, Англия) победил Григория Попова (13-4, Россия) раздельным решением судей

Бонусы турнира

Забит Магомедшарипов и Келвин Кэттер - «Бой вечера». Оба бойца получат по 50 тысяч долларов в качестве бонусов.

Магомед Анкалаев и Давид Завада - «Выступление вечера». Оба бойца получат по 50 тысяч долларов в качестве бонусов.

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