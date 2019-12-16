Дмитрий Смоляков: Дагестанцы – единственная надежда России

Российский тяжеловес, экс-боец UFC Дмитрий Смоляков рассказал о возможности провести бой против Максима Новоселова, которому дал подробную характеристику; выразил мнение о состоянии дел в российском обществе, назвав опасных соперников для Александра Волкова и рассудил Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором.

«БОЙ С ЮСЕФИ НЕ ПОМНЮ СОВСЕМ»

– Вы расстроились из-за того, что вам не удалось провести бой с Максимом Новоселовым?

– Я все еще планирую с ним встретиться на турнире Fight Nights. Мы уже дали «краба». Состоялась встреча, где были я, он, Камил Гаджиев и Лаша Чангулия. Мы устно договорились о встрече в ближайшем будущем.

– Устно в данном случае – досрочно?

– Нет. Мы устно договорились о том, что заверим все письменно.

– Последний бой вы проиграли Хасану Юсефи. Вы даже поругались с секундантами. Что пошло не так?

– Я не помню, что там произошло. Просил их ничего мне не говорить и не подсказывать. Либо простуду поймал, либо опять меня накрыла акклиматизация, которая никак не дает покоя. Я вышел с температурой. Это не оправдание. Вышел слабым – сам виноват.

– Первый раунд вы уверенно выигрывали…

– Совершенно ничего не помню. Я уже вышел на автопилоте. По квартире ходил с температурой 38,5. Еле передвигался, а здесь еще и драться надо. В третьем раунде голова так пульсировала, что думать было больно. Хотелось, чтобы все быстрее окончилось.

– Была ли возможность отказаться от боя?

– Это означало подвести Камила. Все бойцы, которые попали на афишу турнира, слетели (Новоселов и Дмитрий Кудряшов). И если бы я еще сказал «нет»... Это было бы неправильно. Я знаю, что Александр Шлеменко никогда бы не отказался, поэтому я вышел. На будущее надо быть умнее и прилетать за две-три недели с Таиланда или с самолета прямо на взвешивание.

– Умнее? Вы же опытный человек…

– Относительно, – смеется Смоляков. – И про умнее и опытнее. Шишек уже столько набил.

«ПОБЕДЫ В РОССИИ НА ДУРАКА»

– Вы сильно расстроились из-за увольнения из UFC?

– Нет. Меня это совсем не парило. Жизнь от этого не зависит. Не от этого зависит мой доход. По разным причинам люди туда приходят. Кто-то хочет всему миру доказать, кто-то кому-то еще, а я – сам себе. У меня личный путь, который хотел я пройти со всеми сложностями.

– Почему не пошло в UFC?

– Я вообще понятия не имел, что это за организация на тот момент.

– Но у вас же столько побед в России.

– На дурака все.

– Признаетесь, что соперники были низкого уровня?

– Конечно. Посмотрите, как наши небитые бойцы выходили на последнем московском турнире и проиграли даже нетоповым соперникам.

– Но вы же борец, а такие всегда могут задушить или сделать болевой прием…

– Я не такой великий борец. У меня что, есть медали Олимпийских игр или чемпионата мира? Просто базовый борец. И что? Я тогда и сейчас – два разных человека. Вот буду драться с Новоселовым, буду спать, есть, снова спать, отложу телефон и время на других людей. Буду сосредоточен только на задаче.

– Что для вас ММА?

– Я просто кайфую. Поэтому я никогда не призывал болеть или поддерживать меня. Не надо на мне заострять внимание. Есть такие люди как Александр Волков, которые флаг России поднимают. Они дерутся для страны. Я - для себя.

«ТРИ СОПЕРНИКА ОПАСНЫ ДЛЯ ВОЛКОВА»

– На 2 декабря был анонсирован ваш бой с бойцом, у которого 15 поражений в 15 боях…

– Я отказался. Все правильно делал Гаджи Гараев. Он работает в рамках своих возможностей. Но рекорд соперника оказался настолько отрицательным, что у меня не было никакого желания. Изначально мне сообщили, что будет иностранец. Все. Я согласился не из-за денег, а чтобы поддержать российский спорт, небольшой промоушен. Будут такие организации, подтянутся молодые бойцы. Им надо помогать. Не будет на турнире узнаваемого бойца – никто не пойдет, значит, затраты на турнир не отобьются и история закончена.

Мне даже друзья, которые никогда не лезли в мои дела, звонили и просили этого не делать. Я принял решение, что действительно не надо. Может быть, другой турнир и соответствующий соперник. Я не хочу обидеть этого и сказать, что он плохой. История не сложилось. И ладно.

– Вас не задели слова Даны Уайта про уровень ваших…

– Я вообще не слышал его слов. Мне до фонаря. Мне не повезло. Я сам себя подвел. Надо было заранее прилетать. Бои в шесть утра по Москве. Я в это время выходил сонным, почти спал. Я с восьми часов предыдущего дня не спал и всю дорогу: допинг-тест, медиа, осмотр. Ни разу не дали глаз сомкнуть: иди драться. Еще в час ночи я чувствовал себя нормально. В два – так себе. Чем дальше, тем хуже. Поэтому ничего удивительного. Сам во всем виноват.

– Вашим соперником был Грег Харди. Вы были уверены, что Волков его «разберет»?

– Нет. Волков в очередной раз показал, что он – умный парень. Умеет драться с любыми соперниками. Единственное, что я не думаю, что у него карьера легко пойдет дальше. Есть такие бойцы, с которыми у него будут конкретные проблемы: Кертис Блейдс, Фрэнсис Нганну и Стипе Миочич.

Блейдс выше меня на полголовы. Широченные плечи. Гоняет, чтобы уложиться в 120 кг. Крутой борец. Чемпион NCWA, а это не шутки. Там семь минут без остановки борются. Это именно борьба, там не походишь, чтобы минуту отдышаться. Чемпион NCWA – атлет высшего уровня. И он многих сносит. Нганну уже все всем доказал. Столько людей отправил в нокауты, что и добавить нечего.

– Как вам Алексей Олейник?

– Человек – супер, но на мне свой коронный прием он провести не смог. Я терпел-терпел… Там возникает момент, что ты понимаешь – ты не задыхаешься, тебе очень сильно давят на челюсть. Надо перетерпеть и поставить ему колено на грудь. И он захват распустит.

«НАМ НАВЯЗЫВАЮТ ИДИОТИЗМ»

– У вас было мощное интервью, когда вы высказались против Путина.

– Не так. Я против того, что люди не дают возможность развиваться. Нам пудрят мозги. В прайм-тайм на телевидении показывают бесовщину и чертовщицу. Пропагандируют все худшие, а советские фильмы и мультфильмы, которые строились на добре, убрали. Где была высокая мораль – того уже нет.

Я еще немного застал советское время, когда была уверенность, что добро победит зло. Сейчас по телевидению показывают, как сидит баба с безумным взглядом и гадает, кто и трех мужиков – отец ее ребенка. Как можно было подумать, что в Советском союзе такое допустят? Проститутку на федеральном канале. Понятно, что все это наиграно. Скорее всего, это не ее сын, и не ее мужики, но тем не менее. Кто-то эти передачи делает.

– Вот и Чиполлино запретили…

– Да. «Как ввели налоги на воздух, стали меньше дышать, поэтому введем налоги на дождь». Запретили потому, что люди проводят параллель. Нам дают низкие зарплаты и высокие кредиты, чтобы мы работали без перерыва и все деньги отдавали на погашение долгов. И был замкнутый круг, из которого не выбраться. Мы не развиваемся. Нам тупо навязывают идиотизм. Я уже не говорю про сигареты и наркотики. Если бы все это хотели пресечь, давно бы пресекли. В СССР такого разгулья не было. Почему? Потому что сейчас это кому-то выгодно. Недавно законопроект выпустили, что нельзя тестировать депутатов на наркотики и подобное. Как так? Почему нельзя тестировать людей, которые пишут законы, по которым нам жить? И мы, народ, ведем себя как идиоты. Сидим, все понимаем и ничего сделать не можем.

– И как с этим бороться?

– Если перестанут молчать, хочешь, не хочет, придется реагировать. Мы с Шлеменко начали обсуждать законопроект депутата ЛДПР, который призывал приучать «культурному распитию алкоголя». С 16 лет по школьной программе, коньяк, вино и остальное. Определи, что вам больше нравится. На следующий день он начал извиняться, что не то имел в виду. Предложил вывести это за город. Пусть пьют там.

«БОКС И ММА – СПОРТ НИЩИХ»

– А есть те, кто за власть среди спортсменов?

– Бокс, борьба и ММА – это борьба нищих. У футболистов и хоккеистов необоснованные зарплаты, которые они спускают на наркотики. Все в миллионах, а какая от них польза? Все руки в татуировках, шея и даже мозги. Будто отмотали 30 лет на зоне, хотя даже там так не расписываются. Мы хоть характер показываем, когда нас бьют, а они уже умирают чуть их кто задел. Притом матерятся, плюются и так далее.

Единственный раз дошли до четвертьфинала – подвиг. Наши боксеры и борцы приносят кучу медалей и какое признание получают они? Квартиру и машину за всю карьеру. И это получает только один человек раз в жизни. А сколько дармоедов в футболе? Распустите хотя бы одну бюджетную команду и отправьте средства на помощь олимпийцам.

В Калининграде на сборище людей, которые по мячу попасть не могут, бюджет более 200 миллионов рублей, а на детский спорт – проведение всех турниров, сборов и так далее – меньше двух миллиону. Это включая зарплаты тренеров, которые работают с сотнями детей. 20 тысяч зарплата. Система неправильно построена. Нищета. Поэтому если и есть довольные, только не в боксе, борьбе или ММА.

– В политику пойдете?

– Нет. У меня плохое прошлое, за которое сам себя корю.

– Криминал?

– Нет. Был молодым сопляком, который жил неправильно. Все жили одинаково. Никто ничего хорошего не видел. Как еще только выжили? Как развалился СССР, появилась нечисть, которая уничтожила много молодых и сильных ребят.

– Есть ли шансы на то, что что-то изменится?

– Сомневаюсь. Если бы мы были кому-то нужны, ряд изменений моментально случился бы. Почему наш банк зарегистрирован в штате Вашингтон? Почему все сделки проходят через американские банки? Почему мы оставляем большую часть там? Нам рассказывают сказки, что бюджет растет. Куда он растет? Все деньги лежат в США. Мы их никогда не увидим.

– Есть ли люди, которым это небезразлично?

– Конечно, есть. Но кто им даст развернуться? Недавно Путин сказал, что Тимати – хороший парень. Хм. Хорошо, давайте послушаем его творчество: «сучки, тачки, шлюхи, мокруха и наркота». Он нам впаривает разложение молодежи. Молодой пацан видит ценности Тимати и видит, что он успешен. Что с этим пацаном будет? Замкнутый круг. Нет хорошего примера.

«ДАГЕСТАНЦЫ – НАДЕЖДА РОССИИ»

– Сейчас таким примером хотят сделать Хабиба Нурмагомедова. Он является хорошим образцом?

– Есть надежда. Если Хабиб – настоящий мусульманин, его нельзя подкупить. Если у него есть свои принципы, он не свернет. У нас, русских, своя правда потеряна, а они знают, куда идут. Посмотрите на наших попов. Все на «Мерседесах». Церкви больше на торговый центр похожи. Это чистый бизнес.

Возвращаясь к Хабибу, если он идейный, он не свернет. В Дагестане все сами прекрасно понимают, что у них творится. Как бы это парадоксально не звучало, возможно, они – единственная надежда России.

– Конор Макгрегор по нашим надеждам сильно прошелся.

– Он совсем не прав. Ему точно кто-то подсказывает. Он точно знает, кто чеченцы, кто дагестанцы, кто русские. И это точно не Артем Лобов. Это нормальный пацан. Я с ним разговаривал, и он тоже понятия не имеет, кто Конора снабжает этой информацией: «Все русские ненавидят дагестанцев».

Дагестанцы сядут тебе на шею, если ты слабый. Ничего удивительно. Я пришел в один военный госпиталь и там дагестанец ходил и всех русских пинал. Вижу картина повторяется. У нас произошел конфликт. Он затронул русских. Я: «Стоять, может это твои подчиненные, и ты привык с ними так говорить. Но за русских, пойдем, поговорим». Он резко поменял свое мнение.

Если они чувствуют, что ты нормальный человек, будут доверять и дружить с тобой, а если ты слабый и не можешь ни слова сказать, ни руку поднять по-мужски, тебе не только в дагестанском, еще и русском обществе выпишут от ворот поворот.

– А есть ли примеры, образцы среди русских бойцов?

– Одно время я был под впечатлением от Федора Емельяненко. Затем он неправильно распорядился своей карьерой, когда оказался на пике. Ему предложили бой с Броком Леснаром, а он доверил это дело Вадиму Финкельштейну. Дана Уайт позже сказал, что, когда сел в самолет, выдохнул и сказал: «Вот идиот, хорошо что не согласились на мои условия. Я это делал в ущерб себе».

«НОВОСЕЛОВА УВАЖАЮ»

– Какие у вас глобальные планы на карьеру?

– Первый момент, бой с Новоселовым. Второй момент, мы планировали встретиться с Димой Кудряшовым. Если «Мир бокса» его отпустит, окей. Если нет, может скоро освободиться Андрей Орловский.

– С Кудряшовым бой по правилам бокса?

– Нет. В клетке. Усредненные правила. Пока планы такие, а может я не пройду Макса, и все брошу.

– Что хотели бы сказать болельщикам?

– Если ты не в зале, сходи и потренируйся. Когда на себе поймешь, насколько это тяжело, начнешь разбираться в спорте, а возможно, откроешь себя с другой стороны.

Кстати, заметили, что Кубок РЕН-ТВ – это такое РЕН-ТВ? Одни уголовники дерется. У Александра Емельяненко была конкурентная статья. Миша Кокляев сбил человека. Соскочил. По уважаемой статье заехал только Новоселов – за макруху. Не понимаю, как это показывают на федеральном канале. Кубок Братвы или Старшего по хате.

Минус этого турнира – никакой информации. Я не знаю карда, только два боя и все сидели. Один условно. Кошмар. Миша может по случайности. Сильные люди только те, кто срока намотали, а те, что книги читали – не пригодились. Вот вам и загадка жизни. Может, стоило отмотать трешку и на главный бой в РЕН-ТВ, а так я просился, меня взяли на турнир. Время есть еще уважения добиться.

– А сам бой Кокляева и Емельяненко – подстава или настоящий?

– Я не увидел подставы. Но видно, что Саша не хотел сильно бить Мишу, чтобы ювелирно сделать историю. Либо хорошая актерская игра, либо аккуратно сложенный бой. Слишком «громко» упал Кокляев от, казалось бы, не самых сильных ударов. Да их было много, но бой выглядел как настоящий бокс.

– Тогда желаем вам начать с Макса на Fight Nights, а потом может и другие будут.

– Макса хотя бы есть за что уважать. Он единственный, кто пойдет, когда его позовут разобраться на ножах. Приехали к нему как-то спортсмены-идиоты. 90 процентов спортсменов – это не с собой взять, ни караулить поставить. Все провалят, что не доверишь. Была история, когда боксеров попросили наказать человека. Приехали. Там был день рождения. Наказали весь «день рождения». Подъездом ошиблись. А когда такие приехали к Максу. Он: «Ладно». Всех положил и уехал на свою «десятку». Поэтому заниматься треш-током с ним я не буду. Он знает цену своего слова и сам базарить лишнего не будет. Но в любом случае наш бой будет интересным.