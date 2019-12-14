«Шторм» разбушевался. Шлеменко закрыл поражение Ханикатта - Советский спорт
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14 декабря 2019 21:38ММАУсачев Владислав

«Шторм» разбушевался. Шлеменко закрыл поражение Ханикатта

Российский боец среднего веса Александр Шлеменко одержал победу в рамках турнира RCC в Екатеринбурге над американцем Дэвидом Бранчем. В со-главном поединке вечера первое поражение в карьере потерпел Иван Штырков.

БИТВА НА ЛАЙНЕРЕ

Александр Шлеменко в очередной раз оказался на непростом этапе своей карьеры. Как будто когда-то бывало иначе. После мучительного разрыва контракта с Bellator, «Шторм» с оптимизмом смотрел в будущее и рассчитывал на контракт с UFC, но время шло, а конкретного интереса не было.

Еще дальше от сильнейшей лиги мира его отдалило совсем необязательное поражение от американца Криса Ханикатта в сентябре этого года. Эта встреча изначально выглядела авантюрой.

Шлеменко давно приучил к тому, что выступает в главных боях на крупных промоушенах. Про существование промоушена EEF до сентября знали разве что только его владельцы. Для рядового болельщика эта организация оставалась загадкой, а то, что турнир должен был пройти на лайнере без привычной прямой трансляции, вызывало недоумение – почему Александр согласился там выступить?

В результате Шлеменко проиграл малоизвестном бойцу по итогам пяти раундов. Россиянин пожаловался на размеры клетки – слишком маленькие, что выгодно для борцов, а не ударников. Но по факту, виноват только он сам. Социальная активность Александра не позволяет все внимание уделять подготовке, но сам Шлеменко придает ей огромное значение и не может от нее отказаться.

ХАЛКА СОКРУШИЛИ

Перед выходом Шлеменко в клетку, случилась главная сенсация вечера. Культовый уральский боец Иван Штырков потерпел поражение от швейцарца Ясубея Эномото, а ведь в плане антропометрии у россиянина было огромное преимущество. Эномото на его фоне выглядел просто малышом.

И что самое главное, Штыркову вовсе необязательно было с ним встречаться. У Ивана есть контракт с японским промоушеном Rizin, который планировал организовать ему чемпионский бой. На осень сделать поединок не получилось, поэтому Штырков решил заполнить паузу и вернутся на Урал для встречи с Эномото.

Внешне никаких рисков для Ивана. Но внешность обманчива, и несмотря на рельефность тела и два тейкдауна в первом раунде, россиянин пропустил от соперника чудовищное количество ударов.

На второй раунд Штырков вышел, что называется, никакой. Эномото, у которого 11 поражений в пассиве, легко разбивал защиту небитого «Уральского Халка». Штырков с трудом стоял на ногах. Ближе к окончанию раунда швейцарец вышел на удушающий прием. И Халк проиграл.

Местная публика не выразила никакого недовольства и даже поприветствовала Эномото. Все-таки швейцарец со своими друзьями строительство храма не защищал.

«ШТОРМ» ВЫШЕЛ ИЗ ШТОРМА

Если перед поединком Штыркова было обманчивое представление, что особых проблем для Ивана не будет, даже самые оптимистичные прогнозы говорили о том, что Шлеменко с проблемами обязательно столкнется. Причем с очень серьезными. Так и получилось.

После разведки в стойке Дэвид Бранч умело перевел российского бойца в партер и трижды выходил на опаснейший удушающий прием, который принес успех Эномото чуть ранее. В какой-то момент казалось, что поражение Шлеменко непросто стучится в дверь, а уже открыло затвор и входит в дом.

Но Шлеменко отличается от Штыркова характером. Александр отдал спину и долго терпел попытки Бранча захватить шею. Минимум дважды было ощущение, еще пара секунд и россиянин уснет, но Шлеменко успевал убрать руку соперника.

В итоге Бранч потратил на эти попытки слишком много сил, а Шлеменко сумел вырваться и на эмоциях стал пробивать соперника.

Сначала «Шторму» удались два сильных попадания коленями, а затем пошли атаки с рук. И уже сам Шлеменко зажал Бранча у сетки. Теперь Александр стал проверять шею соперника на прочность. Дэвид сумел уйти от «гильотины», но не от Александра. Шлеменко ухватился за челюсть Бранча и стал ее поворачивать на 180 градусов. Американец капитулировал за две секунды до окончания раунда. Невероятно драматичная победа россиянина.

«Друзья, хочу поблагодарить вас за то, что поддерживаете меня. Я дерусь в России с топовыми бойцами и своим примером я хочу сказать вам, никогда не сдавайтесь. Даже если в вашей жизни черная полоса и все темно, запомните, неизбежен рассвет. Как и у меня. Вместе мы сила», – произнес «Шторм».

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