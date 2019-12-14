«Шторм» разбушевался. Шлеменко закрыл поражение Ханикатта

Александр Шлеменко в очередной раз оказался на непростом этапе своей карьеры. Как будто когда-то бывало иначе. После мучительного разрыва контракта с Bellator, «Шторм» с оптимизмом смотрел в будущее и рассчитывал на контракт с UFC, но время шло, а конкретного интереса не было.
Еще дальше от сильнейшей лиги мира его отдалило совсем необязательное поражение от американца Криса Ханикатта в сентябре этого года. Эта встреча изначально выглядела авантюрой.
Шлеменко давно приучил к тому, что выступает в главных боях на крупных промоушенах. Про существование промоушена EEF до сентября знали разве что только его владельцы. Для рядового болельщика эта организация оставалась загадкой, а то, что турнир должен был пройти на лайнере без привычной прямой трансляции, вызывало недоумение – почему Александр согласился там выступить?
В результате Шлеменко проиграл малоизвестном бойцу по итогам пяти раундов. Россиянин пожаловался на размеры клетки – слишком маленькие, что выгодно для борцов, а не ударников. Но по факту, виноват только он сам. Социальная активность Александра не позволяет все внимание уделять подготовке, но сам Шлеменко придает ей огромное значение и не может от нее отказаться.
Перед выходом Шлеменко в клетку, случилась главная сенсация вечера. Культовый уральский боец Иван Штырков потерпел поражение от швейцарца Ясубея Эномото, а ведь в плане антропометрии у россиянина было огромное преимущество. Эномото на его фоне выглядел просто малышом.
И что самое главное, Штыркову вовсе необязательно было с ним встречаться. У Ивана есть контракт с японским промоушеном Rizin, который планировал организовать ему чемпионский бой. На осень сделать поединок не получилось, поэтому Штырков решил заполнить паузу и вернутся на Урал для встречи с Эномото.
Внешне никаких рисков для Ивана. Но внешность обманчива, и несмотря на рельефность тела и два тейкдауна в первом раунде, россиянин пропустил от соперника чудовищное количество ударов.
На второй раунд Штырков вышел, что называется, никакой. Эномото, у которого 11 поражений в пассиве, легко разбивал защиту небитого «Уральского Халка». Штырков с трудом стоял на ногах. Ближе к окончанию раунда швейцарец вышел на удушающий прием. И Халк проиграл.
Местная публика не выразила никакого недовольства и даже поприветствовала Эномото. Все-таки швейцарец со своими друзьями строительство храма не защищал.
Если перед поединком Штыркова было обманчивое представление, что особых проблем для Ивана не будет, даже самые оптимистичные прогнозы говорили о том, что Шлеменко с проблемами обязательно столкнется. Причем с очень серьезными. Так и получилось.
После разведки в стойке Дэвид Бранч умело перевел российского бойца в партер и трижды выходил на опаснейший удушающий прием, который принес успех Эномото чуть ранее. В какой-то момент казалось, что поражение Шлеменко непросто стучится в дверь, а уже открыло затвор и входит в дом.
Но Шлеменко отличается от Штыркова характером. Александр отдал спину и долго терпел попытки Бранча захватить шею. Минимум дважды было ощущение, еще пара секунд и россиянин уснет, но Шлеменко успевал убрать руку соперника.
В итоге Бранч потратил на эти попытки слишком много сил, а Шлеменко сумел вырваться и на эмоциях стал пробивать соперника.
Сначала «Шторму» удались два сильных попадания коленями, а затем пошли атаки с рук. И уже сам Шлеменко зажал Бранча у сетки. Теперь Александр стал проверять шею соперника на прочность. Дэвид сумел уйти от «гильотины», но не от Александра. Шлеменко ухватился за челюсть Бранча и стал ее поворачивать на 180 градусов. Американец капитулировал за две секунды до окончания раунда. Невероятно драматичная победа россиянина.
«Друзья, хочу поблагодарить вас за то, что поддерживаете меня. Я дерусь в России с топовыми бойцами и своим примером я хочу сказать вам, никогда не сдавайтесь. Даже если в вашей жизни черная полоса и все темно, запомните, неизбежен рассвет. Как и у меня. Вместе мы сила», – произнес «Шторм».