Ян нокаутировал Фейбера, Усман побил Ковингтона. Лучшие моменты турнира UFC 245 (видео)

Предлагаем ознакомиться с лучшими моментами турнира.
Омари Ахмедов победил Йена Хейниша единогласным решением судей.
Петр Ян победил Юрайю Фэйбера нокаутом в третьем раунде.
Марлон Мораес победил Жозе Алдо раздельным решением судей.
Аманда Нуньес победила Жермейн де Рандамье единогласным решением судей и сохранила пояс чемпионки в легчайшем весе.
Алекс Волкановски победил Макса Холлоуэя единогласным решением судей и стал новым чемпионом в полулегком весе.
Камару Усман победил Колби Ковингтона техническим нокаутом в пятом раунде и сохранил пояс чемпиона в полусреднем весе.
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