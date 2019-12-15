Ян нокаутировал Фейбера, Усман побил Ковингтона. Лучшие моменты турнира UFC 245 (видео) - Советский спорт
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15 декабря 2019 10:46ММАВащенко Сергей

Ян нокаутировал Фейбера, Усман побил Ковингтона. Лучшие моменты турнира UFC 245 (видео)

Россиянин стал главным претендентом на пояс чемпиона в легчайшем весе, а Макс Холлоуэй теперь без пояса.

Предлагаем ознакомиться с лучшими моментами турнира.

Омари Ахмедов победил Йена Хейниша единогласным решением судей.

Петр Ян победил Юрайю Фэйбера нокаутом в третьем раунде.

Марлон Мораес победил Жозе Алдо раздельным решением судей.

Аманда Нуньес победила Жермейн де Рандамье единогласным решением судей и сохранила пояс чемпионки в легчайшем весе.

Алекс Волкановски победил Макса Холлоуэя единогласным решением судей и стал новым чемпионом в полулегком весе.

Камару Усман победил Колби Ковингтона техническим нокаутом в пятом раунде и сохранил пояс чемпиона в полусреднем весе.

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