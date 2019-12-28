Возвращение в Pride. Емельяненко подерется с Джексоном

ДЕКАБРЬ

Последний месяц года можно назвать самым удачным в карьере Федора. Накануне Нового года Емельяненко дрался десять раз и одержал девять побед. Примечательно, что семь поединков прошли 31 декабря.

Победить россиянина смог только японец Цуеси Косака. Но его не полноценная победа соперника. Федор спустя десять секунд с начала встречи получил опасное рассечение и врач остановил бой. Сейчас бы такой поединок признали несостоявшимся.

Все декабрьские бои россиянина проходили неизменно в Японии. Последний раз Емельяненко возвращался сюда на бой с индусом Джайдипом Сингхом. Это был первый бой россиянина после четырехлетней паузы в карьере.

Сингх не представлял никакой угрозы для «Последнего императора». Поединок с Емельяненко стал лишь третьим боем для индуса по правилам ММА. Он же стал и последним в карьере, а Федор вскоре подписал контракт с Bellator и сумел дойти до финала турнира тяжеловесов.

ВЕТЕРАНЫ

Поединок с Джексоном был бы актуален лет 15 назад, когда звезда Федора горела в Pride. «Рэмпейдж» тоже выступал в этой организации, но чемпионом стал в UFC. Правда, в полутяжелом весе.

Похожая история у Емельяненко случилась с Фрэнком Миром, который именно тогда был обладателем пояса UFC в тяжелом весе. В середине 00-х это бы был «бой мечты», а не встреча заслуженных ветеранов, из которой год назад победителем вышел российский спортсмен.

Кстати, этот поединок прошел в рамках гран-при Bellator. В нем же участвовал и Джексон, который проиграл в четвертьфинале Мохаммеду Лавалю в скучном противостоянии, растянувшемся на три раунда. Соперник Джексона взял реванш за поражение трехлетней давности.

Позже «Рэмпейдж» потерпел еще одно поражение. На этот раз от Чела Соннена, которого Емельяненко «забил» в полуфинале Гран-при.

ЕМЕЛЬЯНЕНКО

За пределами ринга и клетки Федор – тяжелый собеседник, которого невозможно разговорить. Зато в поединке он – полная противоположность. Скучных боев у Емельяненко практически не бывает, а немногословность россиянина на разогреве боя придает его образу ореол загадочности.

Фишка Федора в том, что он, не обещая яркого зрелища, разбивал соперников в пух и прах во времена Pride. После возобновления карьеры легких побед у Емельяненко не было. С каждым соперником приходилось помучаться. Даже когда бой завершался в первом раунде.

Ему уже 43 года. Износ организма очевиден. Реакция и чувство опасности затупились как старый нож. Поэтому все чаще приходится слышать пожелания, чтобы Федор завершил карьеру. Лучше уйти на пять лет раньше, чем на пять секунд позже. Притом, что время Емельяненко очевидно прошло и никакие его победы не поставят нынешнего Федора в один ряд топовыми бойцами UFC.

ДЖЕКСОН

Если четыре последних боя Емельяненко завершались в первом раунде, а зачастую и на первой минуте, 41-летний Джексон пять последних поединок провел от звонка до звонка.

По информации из тренировочного лагеря американца Джексон набрал 11 килограмм мышечной массы. Но сам Куинтон известен как не самый дисциплинированный спортсмен, поэтому вряд ли кого-то удивит, если он повторит «подвиг» Энди Руиса, который будучи пухлячком и уверяя, что наберет лучшую форму в карьере, лишь увеличил жировую плотность организма на семь килограмм, проиграв Энтони Джошуа второй бой.

В лучшие времена Куинтон был известен своей разрушительной силой. Он нокаутировал соперников столь же легко, а Федор совершал броски и добивал сверху. Со временем оба подзабыли свои лучшие качества, упростили все и надеются только на удачный удар.

Федор лишь изредка вспоминает про самбо, а Джексон испытывает огромные трудности с базовыми борцами. Но челюсть американца остается стальной, а вот подбородок россиянина не раз его подводил.

Крайне сложно выделить фаворита в противостоянии, но зная Федора, ему нужно вырубить соперника как можно быстрее. В конце первого раунда с Сонненом Емельяненко сильно «дышал», а у Джексона определенно хватит функционалки на всю дистанцию.

Размен для Федора – плохой вариант. Бьющие соперники для него опаснее бойцов, что показали бои с Мэттом Митрионом, Райаном Бэйдером и Фабио Мальдонадо. Но пока никто не смог нокаутировать россиянина в любимом декабре.