Возвращение в Pride. Емельяненко подерется с Джексоном - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
28 декабря 2019 17:00ММАУсачев Владислав

Возвращение в Pride. Емельяненко подерется с Джексоном

Российский тяжеловес Федор Емельяненко 28 декабря в Японии проведет бой против американца Куинтона Джексона в рамках турнира Bellator.

ДЕКАБРЬ

Последний месяц года можно назвать самым удачным в карьере Федора. Накануне Нового года Емельяненко дрался десять раз и одержал девять побед. Примечательно, что семь поединков прошли 31 декабря.

Победить россиянина смог только японец Цуеси Косака. Но его не полноценная победа соперника. Федор спустя десять секунд с начала встречи получил опасное рассечение и врач остановил бой. Сейчас бы такой поединок признали несостоявшимся.

Все декабрьские бои россиянина проходили неизменно в Японии. Последний раз Емельяненко возвращался сюда на бой с индусом Джайдипом Сингхом. Это был первый бой россиянина после четырехлетней паузы в карьере.

Сингх не представлял никакой угрозы для «Последнего императора». Поединок с Емельяненко стал лишь третьим боем для индуса по правилам ММА. Он же стал и последним в карьере, а Федор вскоре подписал контракт с Bellator и сумел дойти до финала турнира тяжеловесов.

ВЕТЕРАНЫ

Поединок с Джексоном был бы актуален лет 15 назад, когда звезда Федора горела в Pride. «Рэмпейдж» тоже выступал в этой организации, но чемпионом стал в UFC. Правда, в полутяжелом весе.

Похожая история у Емельяненко случилась с Фрэнком Миром, который именно тогда был обладателем пояса UFC в тяжелом весе. В середине 00-х это бы был «бой мечты», а не встреча заслуженных ветеранов, из которой год назад победителем вышел российский спортсмен.

Кстати, этот поединок прошел в рамках гран-при Bellator. В нем же участвовал и Джексон, который проиграл в четвертьфинале Мохаммеду Лавалю в скучном противостоянии, растянувшемся на три раунда. Соперник Джексона взял реванш за поражение трехлетней давности.

Позже «Рэмпейдж» потерпел еще одно поражение. На этот раз от Чела Соннена, которого Емельяненко «забил» в полуфинале Гран-при.

ЕМЕЛЬЯНЕНКО

57642442c461887f2d8b45c3

За пределами ринга и клетки Федор – тяжелый собеседник, которого невозможно разговорить. Зато в поединке он – полная противоположность. Скучных боев у Емельяненко практически не бывает, а немногословность россиянина на разогреве боя придает его образу ореол загадочности.

Фишка Федора в том, что он, не обещая яркого зрелища, разбивал соперников в пух и прах во времена Pride. После возобновления карьеры легких побед у Емельяненко не было. С каждым соперником приходилось помучаться. Даже когда бой завершался в первом раунде.

Ему уже 43 года. Износ организма очевиден. Реакция и чувство опасности затупились как старый нож. Поэтому все чаще приходится слышать пожелания, чтобы Федор завершил карьеру. Лучше уйти на пять лет раньше, чем на пять секунд позже. Притом, что время Емельяненко очевидно прошло и никакие его победы не поставят нынешнего Федора в один ряд топовыми бойцами UFC.

ДЖЕКСОН

7ebc9240fe8c32896a08fe2a9243554a

Если четыре последних боя Емельяненко завершались в первом раунде, а зачастую и на первой минуте, 41-летний Джексон пять последних поединок провел от звонка до звонка.

По информации из тренировочного лагеря американца Джексон набрал 11 килограмм мышечной массы. Но сам Куинтон известен как не самый дисциплинированный спортсмен, поэтому вряд ли кого-то удивит, если он повторит «подвиг» Энди Руиса, который будучи пухлячком и уверяя, что наберет лучшую форму в карьере, лишь увеличил жировую плотность организма на семь килограмм, проиграв Энтони Джошуа второй бой.

В лучшие времена Куинтон был известен своей разрушительной силой. Он нокаутировал соперников столь же легко, а Федор совершал броски и добивал сверху. Со временем оба подзабыли свои лучшие качества, упростили все и надеются только на удачный удар.

Федор лишь изредка вспоминает про самбо, а Джексон испытывает огромные трудности с базовыми борцами. Но челюсть американца остается стальной, а вот подбородок россиянина не раз его подводил.

Крайне сложно выделить фаворита в противостоянии, но зная Федора, ему нужно вырубить соперника как можно быстрее. В конце первого раунда с Сонненом Емельяненко сильно «дышал», а у Джексона определенно хватит функционалки на всю дистанцию.

Размен для Федора – плохой вариант. Бьющие соперники для него опаснее бойцов, что показали бои с Мэттом Митрионом, Райаном Бэйдером и Фабио Мальдонадо. Но пока никто не смог нокаутировать россиянина в любимом декабре.

Сергей Тарасов: На сборах девчонки делали по 200 выстрелов и вот результат В минувшие выходные в Хохфильцене завершился второй этап Кубка мира. А уже в четверг во французском Анси стартует третий. 18.12.2019 17:00 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Владимир Драчев: У Кайшевой и Сливко есть все шансы на Кубок IBU Кайшева победила в спринте на «Ижевской винтовке» Алексей Слепов: В критерии отбора не заглядывал и не буду
Медведев – лучший по победам. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 04.12.2019 10:30 Теннис Мысин Николай
Шанс от Стефаноса. Циципас сохранил Медведеву возможность выйти в полуфинал Во втором туре группового раунда Стефанос Циципас разгромил Александра Зверева и гарантировал себе выход в плей-офф. А заодно – сохранил шансы на полуфинал для нашего Даниила Медведева. 14.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай
Поражение в вакс-кабине. Первая десятка спринта в Анси – без россиян Во Франции мужским спринтом стартовал третий этап Кубка мира. Лучший из наших биатлонистов Александр Логинов занял 11-е место. 19.12.2019 18:30 Биатлон Тигай Лев
Еще по теме:
Логинов – о матче со «Спартаком»: Допустили много ошибок, проиграли пятак. Отсюда и результат СБР опубликовал составы на январские этапы Кубка мира Мартен Фуркад: Сейчас Йоханнес Бе непобедим
Рублев – бесценен. Россия повела в матче с Испанией и почти обеспечила выход в плей-офф Андрей Рублев в сложнейшем матче, на тай-брейке третьей партии, вырвал победу у 9-й ракетки планеты Роберто Баутиста-Агута. И почти гарантировал нашей команде путевку в четвертьфинал. 19.11.2019 23:00 Теннис Мысин Николай
Дмитрий Яшкин: Соперник удивлен? Да я сам себя перехитрил Автор дубля в матче с ЦСКА, нападающий московского «Динамо» – о победе в столичном дерби. 25.12.2019 22:45 Хоккей Кузютина Елена
Самсонов летит в Сибирь бодаться с «дядьками». Обзор событий недели После финала Гран-при пришел черед национальных чемпионатов. Некоторые – например, японский – прошли в минувший уик-энд, а наш стартует в четверг в Красноярске. 23.12.2019 16:00 Фигурное катание Тигай Лев
В РФС закручивают гайки. Информационные Много решений было принято на вторничном заседании исполкома РФС. Жаль, что революций не случилось. Так еще и не со всеми мелкими, рутинными заявлениями есть согласие у многих журналистов. Своими впечатлениями делится главный редактор «Советского спорта». 24.12.2019 23:30 Футбол Яременко Николай
С Надалем не справились. А с Джоковичем сможем? Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, пусть и со второго места в группе. И теперь в плей-офф сыграет против Сербии, ведомой самим Новаком Джоковичем. «Советский спорт» – о промежуточных итогах турнира. И фаворитах решающей стадии. 21.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай
Ибра – в «Милан», Погба – в «Юве», Санчо – в АПЛ? Зимнее трансферное окно в Европе вот-вот откроется. Мы собрали главные слухи. 26.12.2019 23:00 Футбол Безъязычный Алексей
Новости
17:03 Лыжный спорт Устюгов победил в масс-старте «Тур де Ски», Большунов – третий
16:55 Футбол «Тоттенхэм» хочет обменять Эриксена на Бэйла
16:44 Фигурное катание Софья Самодурова: Выложилась на 100 процентов, старалась порадовать родной город
16:37 Лыжный спорт Йохауг выиграла первую гонку «Тур де Ски», Непряева – шестая
16:36 ММА Федор Емельяненко попросил болельщиков молиться за него (фото)
16:20 Хоккей «Сибирь» по буллитам обыграла «Куньлунь»
16:14 Фигурное катание Брайан Орсер: Медведева была в фантастической форме
16:11 Фигурное катание Евгения Медведева: Для меня это очень сложное и глубоко неприятное решение
16:04 Футбол Инсинье может сменить «Наполи» на «Эвертон»
15:56 Футбол Анчелотти заблокировал переход Ришарлисона в «Манчестер Юнайтед»
15:46 Футбол «Ювентус» нацелился на голкипера «Барселоны»
15:41 Футбол «Барселона» отдала Аленью в аренду в «Бетис»
15:38 Футбол Иньеста отклонил три предложения из MLS
15:05 Биатлон Владимир Драчев: У Кайшевой и Сливко есть все шансы на Кубок IBU
14:58 Фигурное катание Бойкова и Козловский стали чемпионами России
14:54 Хоккей Кирилл Марченко: У Канады всегда быстрые ребята, которые играют в агрессивный хоккей
14:51 Фигурное катание Медведева снялась с произвольной программы на чемпионате России
14:48 Хоккей Тренер сборной Канады: Будем играть со сборной России также агрессивно, как и против США
14:46 Фигурное катание Виктория Синицина: Мы выполнили задачу и будем работать еще больше
14:42 Хоккей Тренер сборной Канады: Россия уступила в первом матче и будет голодной до победы
"Газпром" выплатил 2,9 млрд долларов украинскому "Нафтогазу"
Владимир Путин назначил нового главу УМВД по Тюменской области. Когда его представят?
Перед Новым годом Хабаровский край накроет снегопад
В Татарстане намерены провести масштабную проверку для выявления уклонистов от армии
Суд вернул зарплату в 12 млн. руб. жене оренбургского миллиардера-банкрота С. Чернова
Футбол под ударом. Могут ли сборную России лишить Евро-2020 и ЧМ-2022
«Спартак» заплатит 100 тысяч рублей за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы
Полиция Испании задержала подозреваемых в организации договорных матчей
Вице-президент WADA опасается давления по делу российских спортсменов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика