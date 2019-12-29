Счастливая Япония. Емельяненко нокаутировал Джексона с одного удара (видео)

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В Японии прошли лучшие годы спортивной карьеры Федора Емельяненко. Именно в стране восходящего солнца он сделал себя имя и неоднократно вписал его в историю. Всего «Последний император» провел в Японии 25 поединков и одержал 24 победы. Формальное поражение россиянину нанес только японец Цуеси Косака. Но победил он вследствие нанесенного рассечения запрещенным ударом. Поэтому де-факто в Японии Емельяненко оставался непобедимым.

Джексон с одной стороны относился к когорте тех бойцов, которые стилистически неудобны Федору. Небольшой, ударник. У Емельяненко самыми непростыми получились бои с Фабио Мальдонадо и Райаном Бэйдером, к которым эта характеристика также применима.

Но накануне поединка с россиянином «Рэмпейдж» наступил на те же грабли, что и Энди Руис в недавней встрече с Энтони Джошуа. Американец набрал 11 килограмм «мышечной массы». Возможно, мышечной массы он действительно набрал больше, чем лишнего веса, но эта масса все равно сковала действия Джексона.

С первых секунд боя Емельяненко захватил инициативу и приступил к расстрелу с дальней дистанции. Он не сваливался на бездумные атаки по блоку в стиле Рахима Чахкиева. Федор аккуратно разбивал защиту соперника и разрывал дистанцию. Джексон никак не успевал ответить. Не хватало реакции и скорости. Сказывалась избыточная «мышечная масса».

К середине первого раунда Джексон, пожалуй, не мог записать в актив ни одного удачного действия, а Федор продолжал разбивать соперника. И снова попал точным ударом справа в челюсть.

Куинтон рухнул как подкошенный. Федору даже не потребовалось добивать соперника. Рефери сразу остановил схватку. Емельяненко одержал третью победу в Bellator, успев подраться почти со всеми топовыми бойцами организации.

Едва ли Федор завершит карьеру сейчас. Среди кандидатов на следующий бой есть двое россиян – Сергей Харитонов и Виталий Минаков. Встречи с ними вряд ли возможны. Как и реванш с Бэйдером, а вот еще один бой с Мэттом Митрионом выгоден обоим бойцам. Федор может взять реванш, а Митриону нужно «закрывать» поражения от Харитонова и Бэйдера.