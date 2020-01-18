Марат Балаев: Знаю, почему Хабиб назвал соперника Макгрегора очкошником

Напомним, что на счету Конора Макгрегора 21 победа и 4 поражения. Американец Дональд Серроне одержал 36 побед и потерпел 13 поражений.

– Можно ли назвать Макгрегора и Серроне топовыми бойцами?

– На верхушке другие люди: Джастин Гэтжи, Тони Фергюсон и Хабиб Нурмагомедов. Но по достижениям, да. Серроне долго выступает. Его можно назвать легендой. Конор – без комментариев. Задача была сделать такой бой, в котором Макгрегор выиграет и выйдет на Хабиба снова. Дана Уайт ему подыгрывает. Президенту UFC нужен бой Хабиб – Конор 2. Это огромные деньги.

– Серроне удобный соперник для Макгрегора?

– Конечно. Очень. Серроне разболтанный, неточный, а Конор как раз отличается точностью. Он переигрывает. Борьба у Дональда поставлена, но не все так просто. Даже Хабибу пришлось применить тонкие моменты из вольной борьбы. До этого уровня ирландцу далеко, но переводить его пришлось долго. Макгрегор не прост, а то, что он – точный и у него хороший тайминг поможет ему победить. Серроне плохо справляется с проблемами.

– Серроне стоит идти в борьбу с Конором?

– Конечно. Других вариантов не вижу. Если Конор не попадет, Серроне может создать ему проблемы на дистанции. Макгрегор быстро устает, но он – большой мастер.

– Серроне признался, что нервничает перед боями, а Хабиб неожиданно написал: «Мышление очкошника». Почему?

– Я объясню. Это из опыта. Последний бой у меня был с Брандао – известное имя. Многие российские бойцы его побаиваются. Другие говорили, что он меня нокаутирует в первом раунде под воздействием своего имени. И ты внутри не то чтобы боишься, а сам начинаешь заводиться. Ты стараешься сохранять спокойствие, но все равно, смотришь в глаза известному бойцу. В случае с Серроне, это не Брандао, а сам Конор, который выдавал такие номера с Альдо и Альваресом! Сложно сохранить спокойствие. Его считают чуть ли не полубогом. Видимо, Хабиб с этим справился, а Серроне пока сложновато.

Еще Уинстон Черчилль говорил, что заходит Иосиф Сталин, ты сам автоматически встаешь. Так же и здесь. Кому-то по барабану. Например, Петру Яну. Ему хоть пять Макгрегоров поставь.

– Победитель этого боя встретится с победителем встречи Хабиба и Фергюсона? Или у чемпиона будет бой с Гэтжи?

– Вероятность огромная. Но Хабибу этот бой не нужен. Он сам говорил, что проиграть не стремно, но вот кому проиграть… Не хотелось бы именно Конору. Гэтжи я считаю более сильным бойцом. У него все на более высоком уровне. Но тут сам Макгрегор говорит, что хочет подраться с Нурмагомедовым в России. Пока все идет к этому.