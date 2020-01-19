Денис Канаков о бое Макгрегор - Серроне: Больше похоже на спектакль, чем на бой

Напомним, что бой продлился 40 секунд и Макгрегор одержал победу нокаутом (добивание).

– У вас не сложилось впечатление, что их встреча больше походила на бой или плохо срежиссированный спектакль?

– Честно, больше было похоже на спектакль.

– Серроне вышел за чеком?

– Скорее всего, так и было.

– Теперь стало понятно, почему Хабиб Нурмагомедов назвал Серроне перед поединком «очкошником»?

– Серроне раскрыл свое внутреннее состояние перед боем. У каждого свое мнение на этот счет. Я никого не поддерживаю.

– Серроне – топовый боец или удобный для Макгрегора?

– В любом случае Конору нужен был удобный боец, чтобы о нем снова заговорили, чтобы он духовно возрос, смог распиариться, сделать второй бой с Хабиб и поднять рейтинги UFC. Поэтому был выбран удобный соперник.

– После такой победы о нем заговорят или усомнятся?

– Фанаты в любом случае будут считать его великим: вышел и за 40 секунд победил, не почувствовав сопротивления.

– Телеканал Ren-TV выпустил ролик, в котором оскорбил Макгрегора, назвав «балаболом» и так далее. Это допустимо?

– У каждого свое мнение. Не вижу смысла критиковать или хвалить кого-то. Тем более оскорблять. Конор в любом случае вывел UFC на новый уровень. Хотя сам он тоже не подарок. Всегда что-то выдает.

– Есть ли сейчас препятствия для второго боя между Конором и Хабибом, если Нурмагомедов пройдет Фергюсона?

– Думаю, что все идет ко второму бой между ними. Очень большие деньги на кону. Рейтинг UFC сильно скакнет. Раньше все хотели стать Конором, теперь – Хабибом. Поэтому все идет к реваншу, если Хабиб не завершит карьеру.

– По спортивному принципу Конор заслужил этот бой?

– Скорее всего, нет. Сейчас он дрался в полусреднем весе. Если бы Макгрегор подрался в легком дивизионе, тогда да. Нужно еще выигрывать у какого-нибудь претендента, если совсем по-спортивному.

– Хабиб победит Тони?

– Думаю, что 70 на 30 в пользу Нурмагомедова. Он будет доминировать и победит.

– Ваш тренер Тарас Кияшко говорил, что потенциально Хабиба могут победить Фергюсон или Эдуард Вартанян. Не обидно, что вас не назвали?

– Он понимает мой уровень и уровень Эдика. Я сам понимаю, что у Вартаняна уровень повыше, но его пока не подписали в UFC, хотя в легком дивизионе он бы составил хорошую конкуренцию для всех.

– Вы находитесь выше Вартаняна в рейтинге ACA. Али Багов оставил титул. Планы вырисовываются?

– Пока нет. Режим ожидания. Домашние дела. Я еще являюсь президентом федерации Алтайского края. На носу у нас чемпионат края и чемпионат федерального округа. Много сил и времени занимают организационные моменты.