Мухумат Вахаев: Все детство – это взрывы и стрельба

Бой с Гончаровым состоится 21 февраля в Краснодаре в рамках турнира ACA 104.

«БИЛОСТЕННОГО ПО ЗАТЫЛКУ НЕ БИЛ»

– Последний раз мы с вами разговаривали перед боем с Сергеем Билостенным в 2018 году. По порядку, как прошел тот бой?

– Я ожидал пятираундовое противостояние. Планировал начать с «мягкого шага», прочувствовать соперника, разогнаться. Сергей неожиданно меня сбил, пришлось переходить в атаку самому. Я выиграл, конечно, но пропустил много ударов.

– Билостенный сказал, что во время боя буквально видел, как пояс чемпиона уже надевают ему на талию. Был ли такой момент, когда и вам казалось…

– Что мой пояс уже на нем? Нет, такого не было. Хотя попадал он хорошо. Особенно сильным получился удар в солнечное сплетение. Было сильное жжение, я был в шоке от боли. Я сам по себе терпеливый по отношению к боли, но этот удар с левой руки зашел так, что болевые ощущения оставались еще месяц-полтора.

– Многие посчитали, что перед тем как «задушить» Билостенного, вы его ударили по затылку. Сам Сергей в интервью не жаловался…

–Комментаторы во время эфира акцентировали внимание на этом. Сделали нарезки боя. И сразу как смотришь этот момент, фраза: «Удар по затылку». Когда ты ставишь ноги и заходишь на соперника, удары наносишь в область уха. Это «молоток». Куда еще бить? Я не целился в затылок. Он еще головой поворачивался, а я стучал боковым «молотком». Не было прямого удара в затылок.

«ОШТРАФОВАЛИ ЗА ПОБЕДУ НАД БИЛОСТЕННЫМ»

– Если Билостенный сразу пошел в атаку, Денис Гольцов действовал более экономно. Какой поединок получился сложнее?

– Конечно, с Гольцовым. Он за три раунда разбил мне лицо. С Сергеем был один раунд, тяжело, но на спаррингах бывает и хуже.

– Кстати, вы долго не отпускали Сергея, когда проводили удушающий прием. Почему?

– Хороший вопрос. Его часто задают. Не буду ничего выдумывать. Он меня побил достаточно для того, чтобы я хорошо разозлился. Когда я поймал его на удушающий прием, отдал все свои силы. Посмотрите в повторе, где находится моя голова. Она рядом с его правым уходом. Я засунул туда свою голову, чтобы он не смог повернуть свою, не смог убрать кадык. Я плотно зажал Сергея, чтобы он не смог дышать и поворачивать головой. Зафиксировал его в «замок». И еще руками. Я не мог видеть, как он стучал левой рукой. Судья начал меня тянуть, потребовалось немного времени, чтобы понять, что оппонент сдался. Я сразу не заметил, что передержал соперника. Эмоции и злость помешали. Я не со зла, не хотел его убить.

– Вас вроде даже оштрафовали за этот эпизод?

– Да. Неприятный момент, но что поделаешь? Заслужил.

– Вы помните свои эмоции после победы?

– Признаюсь, не знаю, что со мной случилось, но перед выходом на бой я очень плохо себя чувствовал. Настаивался я и все мои братья, команда. Али Исаев сказал, что мое состояние было настолько плохим, насколько плохо он себя чувствовал перед своим победным поединком над Гольцовым.

Я не знаю, что это было. Я не мог стоять на своих ногах. Это не переживание. Просто плохое состояние.

– Прямо перед выходом?

– Да, на разминке. Плохо себя чувствую и не могу прийти в себя. Хорошо, что все прошло нормально. Сам я был готов драться на пять раундов и больше. Я хорошо отпахал в лагере. Поэтому перед встречей с Гончаровым весной прошлого года у меня начались травмы, и я отказался от боя.

«ЗАЕДУ ГОНЧАРОВУ КУДА НАДО»



– А что случилось?

– Как говорится, не вспоминай прошлого, не будет грустно. Не хочу думать о травмах.

– Вы понимали, что состояние такое, что на Гончарова выходить нельзя?

– Я это решил, поэтому обо мне забыли на год или даже полтора. Ничего. Сейчас вспомнят.

– Статус вашей предстоящей встречи – это объединительный бой, как планировалось в прошлом году или уже за титул Гончарова?

– Это уже не объединительный бой. Он защищает, а я забираю.

– Перерыв не скажется?

– Простой играл роль, когда тренировочный лагерь только начался. Пока залечивал травмы, я не тренировался. Мог позволить спарринг раз в неделю. Сложности были. Со мной работали такие бойцы, как Али Исаев, Ризван Куниев, Артур Юсупов, Магомед Анкалаев, Гаджимурад Антигулов. Все крепкие и опытные. Они все проводили свои бои, а я не мог прочувствовать дистанцию. Много пропускал. Тогда были сложности, но сейчас я вошел в ритм и надеюсь, что через месяц все будет нормально.

– Сколько времени за последний год вы провели на рыбалке?

– Если честно, можно сказать весь год я с рыбалки практически не уходил. Так много, как в прошлом году, я никогда не ловил рыбу.

– Что из самого большого вы поймали?

– Я ловил на удочку. Была рыба пять кг, шесть с половиной. Сом, сазан, щука. Мы выезжали под утро и возвращались под вечер. К обеду я могу один выловить 15 штук.

– У вас была небольшая переписка с Гончаровым в инстаграме. Дружеская или…

– Ничего дружеского нет и не может быть. Гончаров решил ответить мне оскорблением: «Не слейся за три дня». Посмотрим, на что он сам способен. Он достаточно долго был чемпионом. Почти год. Я же где-то оступился, чтобы разогнаться, а он об этом не подумал. Я уже нормально разогнался, а 21 февраля заеду куда надо.

Гончарову перед тем, как написать такое, нужно себя спросить, а где-то он отступал по жизни? Какой он человек? Имеет ли он право такое написать? А вот за такой бой, который он провел, я мог ему такое написать.

– Речь про поединок с Тони Джонсоном, который Гончаров отбегал?

– Да. Головокружение как в фильмеЧарли Чаплинапро бокс.

– Вас не удивил сам ход боя?

– Если посмотреть на тактику Гончарова, бой провел он правильно. Он хотел победы и добился ее. Если посмотреть со стороны, бой получился скучным, пасмурным. Неприятная атмосфера. Устаешь от просмотра. Все мои товарищи это подтвердили. Скучный бой, смотреть никто не хотел. В тяжах одна «банка» решает, а тут скачет все пять раундов и «двоечку» наносит.

– Наверное, многих болельщиков Гончаров потерял за этот бой?

– Да, их и не было, – смеется.

«НАКАТАТЬ МОЖЕТ И 80-КИЛОГРАММОВЫЙ ПАРЕНЬ»

– Свой третий поединок в карьере вы провели против Дмитрия Сосновского. Тогда понимали, на кого выходите?

– Нет, конечно. Если бы я понимал, не вышел бы с ним драться. Я – неопытный, пришел с улицы.

– Но тейкдаун провели.

– Потому что учить драться меня не нужно было. Я все детство провел на улице и дрался. Был хулиганом. Перевел – не важно, дальше что было, сами знаете. Избили меня и «задушили». После боя вы видели чуть разбитое лицо, а посмотрели бы на меня на следующий день, поняли бы как я получил по морде.

– Можно ли его назвать самым сильным соперником в вашей карьере?

– Дело в том, что Мухумат Вахаев в 2012 году и сейчас – разные бойцы.

– А Гольцов – сильный?

– Я пересматривал бой с ним один или два раза, и каждый раз считал, сколько пропустил. Джеб у него что надо. Тяжелый. Надо было с первого раунда навязать свой стиль, и все было бы нормально. Но мне советовали двигаться один-два раунда, а приступать к работе с третьего. Надо было наоборот. Затаскивать его с первой минуты. Он итак выдохся, а так бы он выдохся быстрее.

– Стены помогли выиграть?

– Допустим, я – чемпион. Со мной может 100 или да 80-килограммовой парень с улицы хорошо выступить. Хватает таких пацанов, которые могут накатать, просто взять и «выстегнуть» с одного удара. Я оказался достаточно крепким, чтобы пройти Дениса. Пер напролом.

– Вы вроде до боя были уверены в победе над ним?

– Как можно выйти на поединок, зная, сколько людей тебя поддерживают и сколько сил потрачено в зале, с мыслью: «Я сейчас проиграю»?

– Я к тому, что вы следили за ним и считали его удобным соперником.

– Да, следил, но не думал, что мы подеремся. Когда организовали бой, еще раз посмотрел бои Дениса и понял, как нужно выиграть. Я знал его слабости. Они в партере.

«ВСЕ ДЕТСТВО – ЭТО ВЗРЫВЫ И СТРЕЛЬБА»

– Хотелось бы сменить тему. Ваше детство в Чечне совпало с войной. Как оно выглядело изнутри?

– Честно, у меня было счастливое детство, но голодное.

– В памяти не отложились танки или солдаты?

– Взрывы. Не знаю, сколько это длилось. Круглые сутки стрельба и взрывы. Все детство с пяти-шести до 15-16 лет. Тра-та-та-та-та. Бах. Бум. Тра-та-та-та-та. Бах. Бум. Всегда такая обстановка.

– Для вас это было нормой?

– Обычный Новый год. Только каждый день. Вообще не замечал. Не замечал, как машину на заправке. Вот вы когда едете, замечаете их? Так и у меня жизнь прошла.

– А вопросы в голове были, почему это происходит? Что случилось?

– Не хочу об этом говорить. Не знаю, почему это происходило. Знаю, что сейчас у нас в Грозном все хорошо. Все есть.

– Больше никаких «Тра-та-та-та-та. Бах. Бум»?

– Никаких. Невест не крадут, в людей не стреляют. Все хорошо благодаря первому президенту Ахмату Кадырову и его преемнику Рамзану Ахматовичу. У нас прекрасная обстановка и много туристов приезжают.

«НЕДОЕДАЛ, ПОЭТОМУ МЕНЯ БИЛИ»

– А можно про драки в детстве? Как это происходило? Один на один?

– Один на один – редко. Хватало парней, которые были старше и один на один меня били. Дрались каждый вечер. В то время они были крепкие, я – слабее. Но обычно нападали три-четыре сразу. Иногда десять. Даже 20 человек бьющих набегало.

– Что делали?

– Убегал. Ловили. В то время еще игрушечные пистолеты были с пульками. Все стреляли в голову.

– Голова с детства крепкая.

– Да. С того время набита хорошо, главное, чтобы Гончаров не узнал.

– Вы тренировались с братьями Халиевыми. И в первом спарринге вас побил соперник, который был моложе вас. Помните?

– Не могу вспомнить.

– Так много пропустили?

– Нет. Меня часто побеждали. Когда я занимался вольной борьбой в зале, спортсмены моложе, например 91 года, побеждали меня. Они весили под 70-80 кг, а я под 100. В борьбе они меня затаскивали. Но мой тренер Султан Абдулаев говорил: «Увидите, станет он старше, будет очень хорошим спортсменом». Он видел мой труд, не знаю, почему, но какой-то стержень во мне он увидел.

– Поражения на психику не давили? Не хотелось все бросить и уйти?

– У меня было сложное детство. Тяжеловесу, чтобы была физика и сила, нужно кушать, а у меня не было возможности сытно поесть. Голодная жизнь.

– Проигрывали из-за недоедания?

– Да. Я был крепкий и большой, но физические слабости были всегда. Когда работал и меня кормили супом, сил хватало повалить кого угодно.

– А где работали?

– Где только не работал. Проще спросить, чем я не занимался.

«ЕМЕЛЬЯНЕНКО ОБЕЩАЛ МЕНЯ НАКАЗАТЬ»

– Можете вспомнить свой спарринг с Александром Емельяненко? Вы его на болевой взяли?

– Болевого не было. Что было? Спарринг. Александр дал мне «банку». Это было на сборе, когда Емельяненко там пахал и был в хорошей форме. Я тогда с весом немного перебрал при подготовке с Амиром Алиакбари и только начинал готовиться. Затем поменялся соперник, дали Билостенного.

Потренировался только пару дней. В день спаррингов заходим мы с Александром в клетку, и он мне левую «банку-колотушку» кладет. Я «плыву», а он хочет меня добить. Град ударов, еле ушел. Хватаю, хочу перевести. Он: «Отпусти, дай отсморкаюсь».

Отпускаю. Отсморкался. Ловлю его ноги, перевожу. Он: «Отпусти, давай в стойке». «Шиш тебе стойка», – говорю. Начинаю забивать. Александр захрапел, захотел спать. Я перестал его сильно бить. Он же поплыл. Встали в стойку, и он пообещал наказать меня в среду в день бокса. «Не вопрос», – отвечаю.

И я сел на диету, чтобы мог дышать во время работы с ним и не попасть в его «капкан». Мне была нужна «дыхалка». До среды оставался голодным. Прихожу. Он взял себе пару до 70 кг и говорит: «У меня уже спарринг-партнеры есть». Когда тренировки закончились, я подхожу: «Ты же обещал наказать меня».

Он мне ответил оскорбительным образом. Думаю, взрослый он, значит, так живет. Чего мне молодому его учить? Позже встретились: «Александр, хоть я молодой и терпеливый, но всему есть предел. Постарайся в следующий раз вести себя адекватно по отношению ко мне». Он: «Хорошо». И ушел.

Взрослый мужик. Нормальный. У него хорошее имя в спорте. Его уважают. В жизни многие ошибаются. Емельяненко чаще в телевизоре показывают, но есть многие и похуже, чем он. Как спортсмену, ему стоит отдать должное. Он – молодец.

«ИСМАИЛОВ ПОБЕДИТ ЕМЕЛЬЯНЕНКО В ММА»

– Дмитрий Смоляков сказал, что ММА – спорт нищих. Как вы жили последний год без гонораров от боев?

– Как нищий. У меня всегда были сложные время, но поддержка моего менеджера Романа Лалаяна позволила пережить последний год. Все время был рядом и придавал уверенность, за что ему большое спасибо.

– На сколько боев у вас подписан контракт с ACA?

– На шесть.

– Сколько боев планируете провести в этом году?

– Три или четыре. Хотелось бы зарубиться. Пять не смогу. Три – точно.

– Не заглядывая за спину Гончарова, есть еще интересные вам соперники?

– Каждый по своему интересен. Есть Даниэль Омельянчук. Я чувствую от него угрозу. Опытный мужик. Победить меня может любой, я не считаю себя круче всех. Каждого соперника остерегаюсь одинаково.

– Весной пройдет бой между Магомедом Исмаиловым и Александром Емельяненко. Кто-то из них вам интересен?

– Нет.

– Почему?

– Просто не интересен. Это не оскорбление. У Маги хватает соперников в среднем весе. Там хорошая конкуренция. Почему с ними не подраться. Зачем идти к Емельяненко в новый дивизион? Деньги, бизнес, хайп. Он решил так заработать, но это не касается тяжелого дивизиона или даже спорта.

– Это неоправданный риск со стороны Исмаилова?

– Если мы смотрим с позиции ММА, борьба у Александра хромает. Он не потянет, он умеет правильно «выходить», но у него все равно нет необходимых навыков. По боксу Емельяненко может нормальную «банку» дать, хотя у Исмаилова хорошая защита, чувствительность. По правилам ММА Мага выиграет, а по боксу 50 на 50.

– Как вы отнеслись к бою Емельяненко и Михаила Кокляева?

– Бизнес. Заработали денег. Могут отдохнуть, отправить детей в школу. Жизнь наладилась.

– Если приносит деньги – ради бога?

– А как по-другому? Ничего плохого они не сделали. Один получил по голове и нормально.

«ПРЕДЛАГАЛИ СДАТЬ БОЙ ЗА 40 ТЫСЯЧ»

– Начало вашей карьеры было связано с большим числом поражений. С чем это связано?

– Не тренировался.

– И недоедали?

– Нет. У меня в жизни к тому моменту все было нормально. Просто не тренировался.

– День тренировался, день пропускал?

– Нет. Совсем не тренировался. Бой назначают, я два-три дня побегаю и иду драться. Без плана.

– Поэтому проиграли Даниилу Арепьеву?

– Неделю тренировался, работал над проходами. Но я еще заболел сильно. Ангина. Чуть не умер. Я дрался до конца. Задняя скорость давно сломалась. Я и на улице заднюю не дал бы, и тут тем более.

– Рефери очень часто заставлял вас подниматься из партера…

– Когда я переводил Арепьева, бой не должны были возвращать в стойку. Это сделали нагло, чтобы он выиграл. Своим трудом он не победил.Сколько его не переводил, всегда в стойку возвращали. Конечно, я устал, столько сил потратил на переводы, а тебе еще драться. Если бы он меня перевел, никто бы в стойку бой не поставил, и он бы меня забил.

– Вы говорили, что у вас была еще одна украденная победа. Это бой с Казбеком Сайдалиевым?

– Да. Здесь меня засудили. Сказали – рассечение под глазом. Оно было с первого раунда и уже засохло. А перед боем мне предложили деньги. 40 тысяч рублей. В то время за два боя мне 12 тысяч рублей заплатили, хотя было обещано 24 тысячи за каждый.

Короче, я решил – раз приехал, надо драться. Лучше бы деньги взял и ушел, – улыбается, –А так остался без денег и без победы. В ProFCв то время это было сплошь и рядом. Сейчас уже вряд ли.

– Больше денег не предлагали за бой?

– А я начал хорошо зарабатывать после победы на Кубке Беркута. С того момента Маирбек Хасиев наладил мою жизнь. Зарплата была 30 тысяч рублей, что очень хорошо для начинающего. Бесплатное питание, сборы. Все появилось, и пошел результат. Затем я выиграл Кубок ММА России. Три боя в один день и мне попались самые крепкие пацаны. На второй день был четвертый бой, руки опустились: «Не хочу больше в ММА драться». Вернулся домой, Маирбек меня подбодрил, дал мне мотивацию и дальше пошло.

– Можете вспомнить бой с Салимгереем Расуловым? Кто выиграл на самом деле?

– Конечно, я. Все знают, что выиграл я. Он – опытный. Дали ему. Зато потом он проиграл Гольцову, а я Гольцова победил. Все встало на свои места.

«ХОТЕЛОСЬ БЫ ПОДРАТЬСЯ С НГАННУ»

– Хасиев вроде как подарил вам участок?

– Да. Это как раз стало мотивацией. Он дал мне денег, чтобы я купил себе участок, где могу построить дом.

– С кем крепко дружите из бойцов?

– Али Исаев, Рашид Юсупов, который сейчас дерется в PFL, мой однофамилец Алихан Вахаев. Адлан Ибрагимов, Расул Сайтхожаев, Ризван Куниев. Чисто с тяжеловесами дружу, потому что бойцы маленького роста всегда на меня нападают.

– Раз контракт у вас на шесть боев, об UFC мыслей нет?

– Почему? Я хочу туда попасть и победить всех тяжей.

– Кого реально победить из топовых бойцов UFC?

– Фрэнсиса Нганну. Удар у негосильный, но выиграть можно за счет борьбы. В стойке не варианта, у него каждая рука по одному метру. У меня к нему есть агрессия. Он в свое время на тренера моего любимого бойца Кейна Веласкеса наехал. Здоровье свое оставлю, но выиграю у него.

– С Нганну хотел подраться Александр Волков, но Фрэнсис выбрал другого соперника.

– Волков для Нганну – самый неудобный соперник. Длиннорукий, высокий. Он сам может наподдать. Волков – ударник и очень неудобный для француза, потому что Александр бьет четко и грамотно, а Нганну – размашисто. Александр способен разбить ему рожу. Но Волкову нельзя совершать такую глупость, как в поединке с Дерриком Льюисом. Тогда Нганну сам башку снесет.

«БОЙ ФЕДОРА БЫЛ ПОХОЖ НА ПОДСТАВНОЙ»

– Какое впечатление оставил бой Конора Макгрегора и Дональда Серроне?

– Меня больше порадовал face-to-face, когда два старика на фоне мусорки стоят. По бою – суета.

– Настоящий или подставной получился бой?

– Не знаю.

– Можно сказать, что Серроне вышел немотивированным на поединок?

– Проиграл как неопытный пацан. Я даже не понял, что это было.

– В этом вечере победу одержал Алексей Олейник. Вы с ним встречались?

– Да. Хороший мужик. Сильный борец. Я многое у него взял, когда был начинающим бойцом.

– Ему 42 года. Стоит ли драться в таком возрасте?

– Даже не думал, что ему столько. Он хорошо выглядит.

– А как вам победа Федора Емельяненко над Куинтоном Джексоном?

– Вот это было похоже на подставной бой. Непонятный удар, непонятное падение. Во всяком случае, так показалось мне. Не понравился мне соперник Федора.

– А Федор вам нравится?

– Как боец и как человек – конечно.

– Вам не кажется, что уже пора?

– Он вроде два миллиона заработал. Зачем ему драться? Вообще можно телефон отключить и исчезнуть где-то в лесу.

– За другими видами спорта следите? Бокс, футбол?

– Футбол точно нет. Это какой-то ералаш. Хоть я сам играю, но не понимаю, откуда там столько денег и фанатов. Бокс? Смотрел бои Мохаммеда Али и Майка Тайсона, а так не смотрю.

– Кстати, Али признавался, что испытывает страх перед боями, а Хабиб Нурмагомедов назвал Серроне за подобные мысли «очкошником»….

– Это грубо. Я сам в эту клетку выхожу и знаю, что это такое. Переживания есть, а страх? Я могу волноваться больше всех, но все равно не скажу, боюсь или нет. Страх всегда присутствует. Если кто-то говорит, что страха нет, поставь ему в соперники опытного бойца, и этот до клетки не дойдет сам. В любой момент станет плохо. Страх есть у всех. Я не поверю тому, кто скажет, что страха нет. Мой страх перед Всевышним, что он накажет меня за те, моменты, когда я был не прав. Страх перед соперником присутствует за два-три дня до боя. В ночь перед боем я предпочитаю, чтобы меня вообще никто не трогал. Засыпаю под фильм и сплю хорошо, хотя перед первыми боями вообще не мог спать. Нашел где-то резерв, чтобы это переносить.

– Бой Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Как оцениваете расклад сил?

– Хабиб выиграет. Без сомнений.