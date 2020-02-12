«Мать мы настроили, чтобы она не плакала». Дагестанского бойца парализовало после неудачного падения - Советский спорт
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12 февраля 2020 17:00ММАИванова Дарья

«Мать мы настроили, чтобы она не плакала». Дагестанского бойца парализовало после неудачного падения

Пайзутдин Алиев сломал шею во время поединка.

Боец из Дагестана Пайзутдин Алиев сломал шею во время коммерческого турнира по грэпплингу (борьба, которая совмещает в себе различные виды боевых искусств, а также удушающие и болевые приемы). Несчастье произошло в Санкт-Петербурге. Кадры страшного падения попали в Сеть. На видео видно, как Алиев проводит бой со своим соперником.

Спортсмен намеревался выполнить бросок, однако неудачно упал прямо на голову. Зрители в зале услышали сильный хруст и пронзительный крик 25-летнего бойца.

Первую помощь пострадавшему оказал присутствовавший на соревнованиях спортивный доктор. Медик зафиксировал шею бойцу. Через несколько минут приехала скорая помощь. Спортсмена доставили в НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе.

У Алиева был диагностирован перелом шейных позвонков. Он парализован не может пошевелить ни руками, ни ногами. По словам тренера спортсмена Каира Закиева, у спортсмена закрытая позвоночно-спинномозговая травма. Осложненный двусторонний сцепившейся вывих C5 позвоночника, линейный перелом дужки C2 позвоночника. Парень получил сильный ушиб спинного мозга, но разрыва, несовместимого с жизнью, нет.
Пострадавшего прооперировали. Он уже пришел в себя.

Положительная динамика есть. Он в сознании, общается. Правда, говорить не может, он под аппаратом. Все осознает. Мать здесь. Мы ее настроили, чтобы она не плакала, сказал Закиев каналу «360».

По словам наставника, боец переехал из Дагестана в Санкт-Петербург примерно год назад. Ранее Пайзутдин занимался классической борьбой, последние полгода тренировался в грэпплинге. Алиев ранее выиграл турнир по грэпплингу. Спортсмен решил участвовать в соревнованиях во второй раз.

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