«Мать мы настроили, чтобы она не плакала». Дагестанского бойца парализовало после неудачного падения

Боец из Дагестана Пайзутдин Алиев сломал шею во время коммерческого турнира по грэпплингу (борьба, которая совмещает в себе различные виды боевых искусств, а также удушающие и болевые приемы). Несчастье произошло в Санкт-Петербурге. Кадры страшного падения попали в Сеть. На видео видно, как Алиев проводит бой со своим соперником.

Спортсмен намеревался выполнить бросок, однако неудачно упал прямо на голову. Зрители в зале услышали сильный хруст и пронзительный крик 25-летнего бойца.

Первую помощь пострадавшему оказал присутствовавший на соревнованиях спортивный доктор. Медик зафиксировал шею бойцу. Через несколько минут приехала скорая помощь. Спортсмена доставили в НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе.

У Алиева был диагностирован перелом шейных позвонков. Он парализован – не может пошевелить ни руками, ни ногами. По словам тренера спортсмена Каира Закиева, у спортсмена закрытая позвоночно-спинномозговая травма. Осложненный двусторонний сцепившейся вывих C5 позвоночника, линейный перелом дужки C2 позвоночника. Парень получил сильный ушиб спинного мозга, но разрыва, несовместимого с жизнью, нет.

Пострадавшего прооперировали. Он уже пришел в себя.

– Положительная динамика есть. Он в сознании, общается. Правда, говорить не может, он под аппаратом. Все осознает. Мать здесь. Мы ее настроили, чтобы она не плакала, – сказал Закиев каналу «360».

По словам наставника, боец переехал из Дагестана в Санкт-Петербург примерно год назад. Ранее Пайзутдин занимался классической борьбой, последние полгода тренировался в грэпплинге. Алиев ранее выиграл турнир по грэпплингу. Спортсмен решил участвовать в соревнованиях во второй раз.