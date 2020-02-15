Олег Борисов: Мне уже стыдно за свои поражения

«СМЫСЛ ТЕРПЕТЬ, ЕСЛИ «УСЫПЯТ?»

– Последний бой вы проиграли Абдулу-Рахману Дудаеву, попавшись на болевой прием. Что произошло?

– Я допустил ошибку. Изначально неправильно защищался. Нужно было сделать бросок, который соответствует моему прозвищу «Домкрат». Поднять и бросить соперника, а я облегчил ему задачу, скинул с себя. В результате «замок» на шее закрылся. Нужно было не подниматься, а идти к нему в партер. Такие вещи трудно объяснить, нужно показывать. Главное, это моя грубая ошибка.

– Сам прием оказался удушающим или болевым?

– Удушающий.

– До последнего терпели?

– Была какая-то паника. Это всегда происходит. Я уже начал «засыпать». Есть, люди, которые не сдаются. Они отключаются,их будят. Но результат от этого не меняется.

– Вы кажется в приятельских отношениях с Дудаевым?

– Да. Мы познакомились, когда я три недели был на сборах в «Ахмате». Подготовку вели вместе, а дружили со всеми ребятами.

– Боролись с ним?

– Не каждый день, но спарринги были. Все-таки моя весовая категория.

– Хорошо изучили его борьбу?

– Он не борец, склонен к ударному стилю. В моем случае попался удобный момент, когда можно было провести удушающий прием. Это моя грубая ошибка. Но я полным ходом исправляю ее на тренировках.

– В целом, знаете, как правильно против него надо было действовать?

– Это я про каждого спортсмена знаю. Я изначально выхожу побеждать. У меня не бывает, чтобы я выходить «лечь». Хотя на этот бой я вышел каким-то обескураженным, но это внешние раздражители, жизненные моменты.

«ДОЛЖЕН БЫЛ ПРОХОДИТЬ ЛИМУ»

– А не сыграло то, что вы проиграли Франсиско де Лиме и хотели реабилитироваться?

– Нет. Нужен был кураж, а его в последнее время нет. Может, проблема с мотивацией.

– Много времени потребовалось, чтобы пережить два поражения подряд?

– Нужно просто сделать грамотные выводы. Поражения – часть спорта. Это уже позади.

– Согласитесь, что де Лима – соперник, которого вы должны были проходить.

– Должен был. Я вообще многих должен был проходить. Часто слышу, что у меня хватает мастерства, чтобы пройти соперников, которым я проиграл. У меня ни на один бой не было тактики. Просто выхожу «ломать», потому что я уверен в своих возможностях.

– Но Лима же попал сам.

– Было дело. Я оказался в нокдауне. Интересные ощущения. Впервые. Я быстро потерялся и быстро восстановился. Бум, бум. Как вспышка. То есть, меня нет, я есть.

– Когда объявляли победителя, понимали, что проиграли?

– Мне секунданты сказали, что я победил, но мне в таких боях всегда кажется, что отдадут в другую сторону. Я уже был расстроен. На решения повлияли удары с нокдаунами. Все смотрят на общую картину и нанесенный ущерб, поэтому да.

– Разложите бой по раундам.

– Второй раунд он забрал. Он был в доминирующей позиции. Третий можно смело отдать мне, я сразу занял центр клетки, атаковал. Пропустил, да, но восстановился и перевел его. Половину раунда его добивал. Вопрос с первым раундом. Обоюдная разведка.

– Поражения отразились на гонорарах?

– Нет, контракт действует.

– В России самые большие гонорары у ACA?

– Индивидуально. Допустим, Александру Шлеменко заплатят больше, чем другим.

– За океаном еще хотите попробовать свои силы?

– Да.

«ПОБЕДА ВАЖНЕЕ УЧАСТИЯ»

– Что знаете о следующем сопернике Нашто Галаеве?

– Посмотрел один бой. Нашел, что было в интернете. Он моложе меня – 27 лет. Высокий – 175 см. Ударник. Ударники интересны, и мне и зрителям. Наверное, «голодный».

– Собираетесь его «накормить»?

– Я настраиваюсь проходить каждого своего соперника. У меня есть самокритика. Мне уже стыдно за свои поражения. У меня есть эго. Я хочу выигрывать всегда, а поражения… Есть поговорка: «Главное не победа, а участие». В корне не согласен. Главное всегда победа. Что такое участие? Поучаствовать я готов в чем-то другом, а раз это профессия, амбиции никуда не уберешь.

– У вас и у вашего соперника по два поражения в двух последних боях. В UFC этот был бы бой за право остаться, а в ACA заинтересованы продлить с вами контракт?

– Да. Мой первый контракт был на шесть боев. Нынешний – на четыре. Сейчас последний бой. Забегать вперед пока не хочется. Предложат, изучу детали.

– Не отмерили ли себе срок – два годика и потому что-то другое?

– Ничего такого.

– Все спортсмены – «наркоманы»?

– Да, кто на каком спорте «сидит».

«СЧИТАЮ, ЧТО ПОБЕДИЛ КЕРИМОВА»

–Марат Балаев и Эдуард Вартанян после продления контрактов получили бои с новичками лиги, хотя многие считали, что они поборются за титулы. У вас есть какие-то гарантии на титульный бой? Все-таки поединок с Рустамом Керимовым получился равным.

– Согласен. Более того, считаю, что я его победил. Многие об этом говорили. Иностранные судьи поддержали. Дело прошлое, бой равный. Посчитали,как посчитали.

– Вашим секундантом был Мурад Мачаев и он сказал: «Олег должен понять, что проиграл».

– Потому что Керимов – его земляк. Другие земляки Рустама говорили, что я победил. Может и лесть, но тем не менее.

– Дали бы ничью, никто спорить не стал.

– Пояс был вакантный. Изначально я должен был драться с Петром Яном. Его команда уже пробивалась в UFCи правильно они сделали, что ушли.

– Вы сами хотите доказать всем, что победили Керимова или история уже в прошлом?

– Зачем мне доказывать? Сегодня выиграл, завтра проиграл. Реванш могли и сразу назначить. Вместо Тиаго Энрике вновь дать Керимова, но у организаторов свое мнение на этот счет.

– Лично с Керимовым не переписывались?

– Зачем? Мне он не нравится. Вообще не симпатичен. Он – не женщина. Почему он мне должен нравиться?

– Треш-ток по отношению к соперникам любите?

– В этой организации это непринято.

– А у Камила Гаджиева в FightNights? Он любит хайп.

– Сейчас время хайпа. В Россию мода пришла.

– Почему не идете в ногу со временем?

– Сейчас это ни на что не повлияет в моей ситуации. Кто у нас сейчас лучший в этой теме? Магомед Исмаилов. У него интересный формат. За счет харизмы.

«ШТАНГИСТЫ ОПАСНЫЕ, НО НЕ КОКЛЯЕВ»

– Кто выиграл бой – Исмаилов или Владимир Минеев?

– Хорошо, что дали ничью. Самое то.

– Наверное, с Минеевым дружите просто?

– Нет. Одинаковые отношения с каждым из них.

– Исмаилов победит Александра Емельяненко?

– Здесь шансы есть. Все неоднозначно. Если оба будут готовы, у Саши больше шансов. Это настоящий тяж. Природный, а не тот, который «наел» эту массу. Исмаилов 100 килограмм наберет, но в результате он может стать медленнее. А у Саши для тяжей очень быстрые руки. У него неплохая бросковая техника, а Мага может сделать проход в ноги и его перевести, удержать. Емельяненко плохо встает.

– Как вам бой Александра с Михаилом Кокляевым?

– Посмотрел в записи. Это маркетинг. Людям зашло. Организаторы заработали. С победителем все было ясно. Я не говорю, что выходцы из тяжелой атлетики не могут себя показать в боксе, штангисты – «взрывные». Они могут быть опасны, но не в лице Кокляева.

– ММА – спорт нищих?

– Есть такое. Есть Конор Макгрегор, Хабиб Нурмагомедов. Их можно пересчитать по пальцам, а остальные? Доля правды в этом есть.

«ДРУЖУ С МИРЗАЕВЫМ»

– Вы играли в футбол. В какой момент решили перейти на другой вид спорта?

– Ни в какой. Я родился в поселке. Что там еще делать, если не играть в футбол? Была футбольная секция. Мы участвовали на соревнованиях. У меня хорошо получалось

– На какой позиции играли?

– Нападающий.

– Забивали регулярно?

– Да. Я был взрывной. Быстро передвигался. Техника была хорошая, видел поле хорошо. Я становился лучшим нападающим и бомбардиром области. Возможности были неплохие.

– Современные российские нападающие играют хуже вас?

– Конечно, хуже. Но это шутка. Сейчас я футбол почти не смотрю за исключением чемпионатов мира и Европы.

– Из бойцов ММА можно составить команду, которая хорошо играла на любительском уровне?

– Я – за. Хорошая идея. У нас хватает разносторонних бойцов. Я вообще помимо футбола играю в теннис, волейбол, баскетбол и пинг-понг.

Меня Али Багаутинов звал в свою команду. Я хочу сыграть с ними. Парни молодые, хорошо бегают.

– А там играют только бойцы?

– Парни из зала.

– Дружите с ним и с Расулом Мирзаевым?

– Да. Я со многими дружу. Мы готовимся в одном зале.

– Не стало шоком поражение Мирзаева нокаутом?

– Шоком – нет. Никогда не ждешь поражения. Тем более такого. Наверное, это шокировало многих, но Расула больше всех. Он привык побеждать

– Смотрели бой Али с Жалгасом Жумагуловым?

– Да, по телефону. Считаю, что победил Багаутинов, хотя бой был близким. Али в последнее время почему-то больше пытается работать на очки. Дело не в возрасте, в голове. В ММА смотрят на общую картину, а пояс был у Жалгаса. Надо было побеждать увереннее. Жумагулов же старался занять центр клетки. У него были хорошие попадания. Я отдал бой Али, но считаю, что все было очень близко.

«ЯН? ВЫНОСЛИВЫЙ, ЖЕСТКИЙ, ТОТАЛЬНЫЙ»

– Вы выступали в одно время в весовых категориях Петра Яна и Забита Магомедшарипова. Пересекались ли с ними на спаррингах?

– С Петром у нас должен был быть бой. Он ушел в UFC. У нас хорошие отношения. Мы общаемся. В Таиланде были спарринги с ним. Стояли и боролись. Петр набрал хороший ход. Он на кураже. Свежая кровь в UFC. Зашел тотально. Выносливый. Жесткий.

– Петр станет чемпионом UFC?

– У него есть все данные. Не могу дать однозначного ответа, победит ли он Генри Сехудо. Это самый серьезный соперник. Олимпийский чемпион – раз. У него хорошая база два. Очень интересный бой. Почему его еще не сделали?

– Сехудо вместо Яна вызывает на бои ветеранов и даже Валентину Шевченко.

– Это можно понять как провокацию. Может, он считает, что Шевченко сильнее Яна. Рано или поздно их все равно сведут. У Петра шесть побед подряд. Он залетел в лигу на огромной скорости.

– А Забит Магомедшарипов?

– Это технарь чистой воды.

– Что у него с выносливостью?

– Он делает много действий. Он работает ногами, а это забирает больше сил, чем работа руками.

– В таком темпе реально продержаться пять раундов?

– Возможно, включать эконом-режим. Забит – выносливый, но он делает слишком много энергозатратных действий.

«ХАБИБ ПЕРЕВЕДЕТ ТОНИ НА РАЗ-ДВА»

– Что посмотрели из последнего в UFC?

– Макгрегора против Дональда Серроне. Это был настоящий бой. Макгрегор просто лучше. Во всем. Серроне быстро понял, что это не его уровень. Он проиграл всей это машине UFC. Это было выгодно всем. Он не был готов цепляться за этот бой.

– Конор готов драться с Хабибом?

– Бой сделают в любом случае, а там посмотрим. Борьбу он все равно не подтянет до уровня Хабиба. У Нурмагомедова всегда хорошо продумана тактика. Они дисциплинированы. Если Макгрегор – талант, Хабиб – трудяга. Стилистически Конор очень удобендля него. Борьба в ММА имеет перевес в сторону результата.

– Нурмагомедов победит Тони Фергюсона?

– Да. Он мощнее. Он – борец. Переведет на раз-два. Дальше контроль. Может удосрочить. Единственное, чем непредсказуем Фергюсон, он – острый, работает локтями. Может рассечь.

– Понравился бой Федора Емельяненко протии Куинтона Джексона?

– Мне было скучновато. Джексон не тот. Толстый, а у Федора до сих пор быстрые руки. Это черта братьев Емельяненко. Для тяжей скорость рук у них огромная. Возможно, Федор где-то пренебрегает защитой, реакция не та, но руки прежние.