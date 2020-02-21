Ученик Емельяненко против обидчика Харитонова. Какие бои смотреть на этой неделе

В эти выходные Валентин Молдавский выступит на турнире Bellator 239 в Тэкервилле, а Зубайра Тухугов и Магомед Мустафаев представят Россию на шоу UFC Fight Night 168 в Окленде. Что ждать от наших парней?

Вместо титульного боя — поединок с обидчиком Харитонова

Российский тяжеловес Валентин Молдавский провел в американском промоушене Bellator три поединка и во всех одержал уверенные победы. Казалось, что ему дадут титульный бой против обладателя пояса Райана Бейдера, но руководители организации с этим делом повременили. 9 мая Бейдер будет защищать пояс в полутяжелом весе в поединке против Вадима Немкова — еще одного представителя команды Fedor Team. Именно поэтому Молдавский оказался временно не у дел.

Чтобы спортсмен не терял бойцовскую практику, ему нашли другого соперника. Совершенно не топового, но очень опасного. Джеви Аяла недавно должен был встретиться с Виталием Минаковым, но наш спортсмен не смог получить визу в США. Ну и почему бы не свести в клетке его с Молдавским?

Американца никто бы в России и не знал, если бы не его поединок против Сергея Харитонова в ноябре 2016 года. Тогда россиянин проводил дебют в промоушене и, казалось, без проблем должен проходить Аялу. Но случилась сенсация и Харитонов улетел в глубокий нокаут уже на 16-й секунде поединка.

Американские эксперты были так вдохновлены выступлением Аялы, что записали его в список самых прогрессирующих тяжеловесов мира. Но развить успех Джеви не смог. В своих следующих поединках он проиграл Рою Нельсону и Чейку Конго и вновь откатился в рейтинге. В декабре 2018 года он победил экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнка Мира техническим нокаутом во втором раунде, но этот локальный успех ни о чем не говорит. Мир уже совершенно не тот боец, каким был десять лет назад. Мотивация — ноль, физическое состояние — ноль.

Для Молдавского предстоящий бой — отличный шанс добавить в свою копилку еще одну победу и в очередной раз заявить о себе, как о фаворите в титульной гонке. Но с другой стороны, Валентин сильно рискует. Аяла может рассчитывать лишь на шальной удар. И мы убедились, что американец может вырубать соперников, если попадет в цель. Харитонов не даст соврать. Если Молдавский проиграет, то ни о каком поединке за титул чемпиона в ближайшие годы и речи не пойдет. Поэтому ему необходимо здраво оценить ситуацию и не расслабляться на протяжении всего боя.

Bellator 239

22 февраля

Тэкервилл, США

Трансляция: «Матч ТВ» (05:00 по московскому времени)

Одержит ли Тухугов долгожданную победу?

В Окленде на турнире UFC выступят два российских бойца.

Полулегковес Зубайра Тухугов не выигрывал уже четыре года. В мае 2016 года он раздельным решением судей проиграл Ренато Карнейро, затем пропустил два года из-за нарушения антидопинговых правил и еще почти год — за потасовку после боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора на турнире UFC 229.

В сентябре прошлого года Тухугов наконец-то вернулся в октагон и должен был без проблем проходить дебютанта промоушена Лероне Мерфи, но не смог. Схватка завершилась вничью, а россиянин еле передвигал ногами после поединка. Можно сказать, что ничья оказалась настоящим подарком для Зубайры: судьи явно помогли ему не проиграть по очкам.

На этот раз соперник у него посерьезнее — американец Кевин Агилар. Правда, в UFC он выступает недавно, с 2018 года. Последний бой он проиграл Дэну Иге единогласным решением судей.

Фаворитом в этом противостоянии является Тухугов. Но если и в этот раз он не сможет победить, то делать в сильнейшей лиге ему явно нечего. Хабиб Нурмагомедов вечно не сможет его тащить на своих плечах.

Сможет ли Мустафаев побить новозеландца?

Российский легковес в прошлом году победоносно вернулся в октагон, победив спортсмена из Киргизии Рафаэля Физиева. До этого Магомед Мустафаев не дрался на протяжении трех лет. Сейчас вроде бы у бойца нет проблем со здоровьем. Его оппонентом на турнире в Окленде станет местный миксфайтер Брэд Риддел, который провел в UFC всего один бой. В октябре прошлого года он победил Джеми Мулларки на турнире UFC 243 единогласным решением судей. В активе бойца всего одно поражение, но не стоит считать, что он может составить конкуренцию Мустафаеву, ведь за спиной Ридделла всего восемь поединков в ММА. Его будет поддерживать вся арена, но россиянин должен проходить этого парня без особых проблем.