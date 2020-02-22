Тотальное превосходство. Россиянин Молдавский не оставил шансов американцу Аяле (видео)

БЕЗ ШАНСОВ

Молдавский принял участие в турнире Bellator 239 в Тэкервилле (США), где в клетке встретился с американцем Джеви Аялой, который в 2016 году сотворил сенсацию. Тогда за 16 секунд он отправил в глухой нокаут Сергея Харитонова.

До этого боя россиянин был одним из главных претендентов на пояс чемпиона против Райана Бейдера, поэтому побеждать Аялу было необходимо, чтобы не потерять лидирующих позиций.

Поединок прошел под полным доминированием Молдавского. С первых секунд он взял инициативу в свои руки и не отпускал ее до финальной сирены. Валентин действовал в стиле Хабиба Нурмагомедова: сближался с соперником, проводил тейкдауны и методично разбивал лицо соперника в партере. Россиянин несколько раз пытался провести сабмишен, но сделать этого не удалось.

В итоге, он выиграл каждый из раундов за явным преимуществом. Судейские решения: 30:24, 30:24, 30:25.

ЧТО ДАЛЬШЕ

Неясно, получит ли Молдавский титульный бой. Скорее всего, ему придется провести еще один поединок, чтобы заслужить право биться с Райаном Бейдером.

Из потенциальный соперников для Молдавского можно выделить Чейка Конго, Тимоти Джонсона, Мэтта Митриона и Линтона Васселла.