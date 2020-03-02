UFC после России заходит в Казахстан. А что с Украиной и Белоруссией?

Изначально ходили слухи, что первый турнир UFC в Казахстане пройдет не раньше 2021 года. Но сейчас все переиграли. Теперь речь идет о лете нынешнего года. Предполагаемая дата — 13 июня.

Почему Казахстан?

Из-за вспышки коронавируса в Китае промоушен не может в ближайшее время рассчитывать на эту и близлежащие страны. Именно поэтому было принято решение срочно обратить внимание на Казахстан. И уже сейчас идут подписания бойцов из этого государства. Очевидно, что на турнире будут выступать не только представители Казахстана, но и россияне с китайцами. К тому же не стоит забывать, что нынешний Нур-Султан обладает хорошей инфраструктурой и готов предоставить не одну арену для проведения бойцовского шоу.

Ну, и главный момент, почему американцы смотрят в сторону Казахстана — уровень развития ММА в стране. В последнее время здесь довольно успешно проводятся не только местные турниры, но и шоу таких промоушенов, как ACA, М-1 и Fight Nights. И посещаемость всегда на высоком уровне. Количество бойцов растет. Некоторые уже сделали себе имя в России, выиграв чемпионские титулы. Например, Жалгас Жумагулов. Он недавно победил россиянина Али Багаутинова (между прочим, экс-претендента на титул UFC) и сохранил пояс в Fight Nights Global в наилегчайшем весе. И он уже подписал контракт с UFC.

Кто может выступить на первом турнире в Казахстане?



Шавкат Рахмонов (12 побед — 0 поражений). Экс-боец лиги М-1 должен был дебютировать на турнире UFC в Москве, но получил травму. Первый бой в американском промоушене проведет на турнире UFC Fight Night 171 в Лондоне (21 марта) против поляка Бартоша Фабински. Если Шавкат не получит серьезную травму в этом бою, то, совершенно точно будет задействован матчмейкерами в Нур-Султане. Ни один поединок в карьере Рахмонова не дошел до судейского решения: Шавкат пять раз победил нокаутами, семь раз — сабмишенами.

Жалгас Жумагулов (13 побед — 3 поражения). Чемпион Fight Nights в наилегчайшем весе. Наверное, самый популярный боец из Казахстана на данный момент. Жалгас ставит перед собой серьезные задачи: попасть в ТОП-5 рейтинга UFC.

Арман Оспанов (9 побед — 3 поражения). На данный момент боец имеет контракт с российской лигой ACA и следующий поединок проведет 6 марта в Алматы против россиянина Расула Мирзаева. В последних четырех поединках он потерпел три поражения, но всегда показывает красочные поединки. UFC подпишет этого парня, но только в случае, если будет искать замену одному из бойцов.

Сергей Морозов (16 побед — 4 поражения). Морозов еще не подписан в UFC, но, это дело времени. Он является чемпионом М-1, а значит получит контракт от американцев. Не забываем, что М-1 и UFC заключили соглашение, в котором указано, что обладатели поясов российской лиги имеют право переходить в американскую.

Дамир Исмагулов (19 побед — 1 поражение). Этот боец провел в UFC уже три поединка и во всех одержал победы. До этого он был чемпионом М-1. Исмагулов выступает за Россию, но является казахстанцем. Он не раз говорил, что хотел бы подраться на родине. Да и фанаты ММА в Нур-Султане будут рады посмотреть на его поединок.

Что с Украиной и Белоруссией?

Когда пару лет назад объявили, что UFC приходит на российский рынок, сразу поползли слухи, что следующими будут Украина и Белоруссия. Но Казахстан всех обскакал. Почему?

Ответ на этот вопрос очень прост. В Украине и в Белоруссии ММА никак не развивается, а многие хорошие бойцы (из Украины) начинают выступать под флагом России (к примеру, Никита Крылов).

Если обратиться к мировому рейтингу ММА, то мы увидим закономерность, почему после России UFC выбрал именно Казахстан. Мы изучили все весовые категории (ТОП-100) и обратили внимание, что лишь по три представителя из Украины и Белоруссии присутствуют в нем (из 800 (!!!) спортсменов). У Казахстана — девять таких бойцов. Уже что-то.

Количество бойцов, находящихся в ТОП-100 мирового рейтинга своих весовых категорий

Главный боец Белоруссии Андрей Орловский уже заканчивает карьеру. Ему уже 41 год. Не имеет смысла проводить шоу, допустим в Минске, только ради поединка с его участием. Есть большая вероятность, что старания не окупятся.

Если говорить о бойцах из Украины, то сейчас выделяется непобежденный Ярослав Амосов. Но он довольно успешно выступает в промоушене Bellator и менять ничего не планирует. Если говорить откровенно, то остальные украинцы — ноунеймы для фанатов ММА в Штатах. Поэтому UFC даже и не рассматривает Киев.

Лучшие бойцы, которые входят в ТОП-100 мирового рейтинга