Россиянин Анкалаев подерется с «Халком» из Молдавии. Что ждать от турнира UFC в Норфолке

В ночь с 29 февраля на 1 марта в Норфолке (США) пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 169. В главном поединке шоу будет разыгран вакантный пояс в наилегчайшем весе между Джозефом Бенавидесом и Дейвесоном Фигейредо. Российские фанаты ММА в этот день смогут поболеть за Магомеда Анкалаева и Исмаила Наурдиева — австрийца чеченского происхождения.

Продолжит ли Магомед восхождение?

Бывший чемпион лиги WFCA в полутяжелом весе Магомед Анкалаев подписал контракт с UFC в 2018 году и на тот момент считался одним из самых перспективных бойцов в своем дивизионе. За его спиной было девять побед и ни одного поражения. Но дебют в сильнейшей лиге мира омрачился конфузом. В поединке против Пола Крейга россиянин доминировал на протяжении трех раундов, но за несколько секунд до конца боя угодил в «треугольник». Угловые спортсмена не подсказали, что терпеть до финальной сирены осталось недолго и Магомед сдался. За секунду до конца. Первое поражение в карьере получилось очень нелепым и обидным.

Но Анкалаев совершенно не скис. Впоследствии были одержаны победы над Марчином Прачнио, Клидсоном Абреу и Далчей Лунгиамбулой. Но на этот раз соперник у Магомеда более, чем серьезный.

Молдаванин Ион Куцелаба выступает в UFC с 2016 года и некоторое время назад он находился в топ-15 полутяжелого дивизиона. Спортсмен носит прозвище «Халк» и один раз вышел на официальную церемонию взвешивания в образе популярного героя Марвел. Ион с ног до головы был покрыт зеленой краской и даже порвал футболку на себе. Американцы оценили такой перфоманс — им понравилось.

Небольшим фаворитом боя Куцелаба — Анкалаев является россиянин. И если Магомеду удастся одержать победу в этом поединке, то он войдет в топ-15 полутяжелого дивизиона UFC.

Австрийский чудо-парень с чеченскими корнями

Откроет турнир поединок между австрийцем чеченского происхождения Исмаилом Наурдиевым (Прозвище - «Австрийский чудо-парень») и американцем Шоном Брэди.

Исмаил проведет уже четвертый бой в UFC. До этого у него было две победы и одно поражение. Почти всю свою карьеру он провел в Австрии и является там местной звездой. Противостоять ему будет непобежденный Брэди, за спиной которого 11 удачных поединков. Для американца этот бой станет всего лишь вторым в UFC.

Кто станет новым чемпионом?

Американец Генри Сехудо оставил пояс в наилегчайшем весе, тем самым, сосредоточившись на выступлении в легчайшем дивизионе.

Таким образом, за вакантный титул сразятся американец Джозеф Бенавидес и бразилец Дейвесон Фигейредо. Однако, Фигейредо не смог уложиться в лимит веса и при случае своей победы не станет обладателем пояса.

Представитель США уже два раза имел шанс стать чемпионом промоушена, но тогда королем дивизиона был «Могучий мышонок» Деметриус Джонсон, который громил всех своих оппонентов. И Бенавидес дважды попал под раздачу. Первый раз на турнире UFC 152 в сентябре 2012 года — тогда Джонсон выиграл единогласным решением судей. Второй раз на турнире UFC on FOX в декабре 2013 года — Деметриус победил нокаутом в первом раунде.

На этот раз Бенавидес должен брать свое. На его стороне поддержка трибун, опыт и желание наконец-то стать лучшим из лучших.

Файткард турнира UFC Fight Night 16 9

1. Шон Брэди (США, 11-0) — Исмаил Наурдиев (Австрия, 19-3)

2. Спайк Карлиль (США, 8-1) — Аалон Круз (США, 8-2)

3. Джордан Гриффин (США, 17-7) — Ти Джей Браун (США, 14-6)

4. Марчин Тыбура (Польша, 17-6) — Сергей Спивак (Молдавия, 10-1)

5. Луис Пена (США, 7-2) — Стив Гарсия (США, 11-3)

6. Брендан Аллен (США, 13-3) — Том Бриз (Англия, 11-1)

7. Габриэль Силва (Бразилия, 8-1) — Кайлер Филлипс (США, 6-1)

8. Грант Доусон (США, 14-1) — Дэррик Миннер (США, 24-10)

9. Меган Андерсон (Австралия, 10-4) — Норма Дюмон (Бразилия, 4-0)

10. Ион Куцелаба (Молдавия, 15-4) — Магомед Анкалаев (Россия, 12-1)

11. Фелиция Спенсер (США, 7-1) — Зара дос Сантос (Франция, 6-3)

12. Джозеф Бенавидес (США, 28-5) — Дейвесон Фигейредо (Бразилия, 17-1). Бой за титул чемпиона в наилегчайшем весе

Количество участников по странам

США 13 Бразилия 3 Молдавия 2 Россия 1 Франция 1 Англия 1 Австрия 1 Польша 1 Австралия 1

Где смотреть?

Турнир UFC Fight Night 169 в России не покажут на федеральных каналах. Трансляцию можно посмотреть на канале UFC ТВ на платной платформе Wink.