Спарринг с Кадыровым, спор на «Мерседес» и прощание с поясом. Как Емельяненко трезвеет в Грозном

Ровно месяц остается до турнира ACA 107, который пройдет в Москве. В главном поединке бойцовского шоу тяжеловес Александр Емельяненко сразится с средневесом Магомедом Исмаиловым. «Советский спорт» рассказывает, как брат «Последнего императора» готовится к схватке в грозненском клубе «Ахмат».

ОТ ГРОЗНОГО ДО ГРОЗНОГО

Выход из тюрьмы, конфликт с братом

Александр Емельяненко освободился из тюрьмы по УДО в ноябре 2016 года. Казалось, что уголовник уже никогда не вернется в большой спорт, но Александр разрушил надежды всех своих хейтеров. В 2017 году глава Чечни Рамзан Кадыров предложил ему выступать в лиге WFCA, а позже и подписать контракт с клубом «Ахмат».

Это решение вызвало бурю негодования в обществе. Дело в том, что ранее Федор Емельяненко, будучи президентом Союза ММА России, вступил в конфликт с чеченским клубом из-за того, что на одном из турниров по ММА участвовали дети, в том числе сыновья Кадырова. Все бы ничего, но ребята дрались по взрослым правилам и без какой-либо защитной амуниции. Федор сделал замечание клубу (и имел на это полное право), на что получил жесткий ответ от представителей лиги, мол, «ты кто такой, давай до свидания». В адрес известнейшего бойца посыпались угрозы от чеченцев, а через несколько дней кто-то напал на дочь «Последнего императора». Совпадение? Возможно.

Но факт остается фактом: между Емельяненко-старшим и клубом «Ахмат» завязался конфликт, который, к слову, так и не был закрыт. Рамзан Кадыров в 2016 году заявил, что Федор поступил неэтично по отношению к его семье, разместив пост с фотографией его сына в соцсетях.

«Он руководит любительским ММА, не имеющим отношения к профессиональным клубам, в том числе к нашему. Почему он дает оценки?» — сказал глава Чечни. Также Кадыров говорил и о том, что Федор должен в первую очередь следить за собой и своими близкими, намекнув на то, что «Император» не справился с воспитанием Александра.

А потом, как гром среди ясного неба, состоялось подписание контракта с Сашей Емельяненко. И многие восприняли это, как предательство. Младший дружит с лигой, которая угрожала расправой старшему. Со временем о конфликте стали забывать. До тех пор, пока Александр в интервью «Советскому спорту» не стал поливать грязью Федора и рассказывать странные вещи.

Федор, конечно, прочитал это интервью и был так расстроен, что впервые жестко высказался в адрес брата. Он написал открытое письмо, которое было опубликовано на сайте «Советского спорта». И оно вызвало огромный резонанс. В нем Федор попросил Александра «не оскорблять его близких», а также назвал его «иудой». Полностью текст письма можно прочитать здесь.

В итоге, братья разругались до такой степени, что до сих пор не общаются и неизвестно, помирятся ли они когда-нибудь.

Прогресс в «Ахмате» и вновь падение

Александр опустил эту тему и на время перестал задевать брата. Он полностью сосредоточился на тренировках. В период с сентября 2017 года по 2018 год он провел шесть поединков, в которых одержал пять уверенных побед при одной ничьей (с Тони Джонсоном). Тренируясь в Грозном, он набрал фантастическую форму, которой у него не было за всю карьеру. Он стал похож на настоящего бойца, который может претендовать на чемпионские титулы в любой российской лиге. Он часто хвастался своими кубиками на животе, скоростью ударов по груше и тем, как легко может лежа выжать 100-килограммовую штангу несколько десятков раз. В общем, занялся собой и преуспел в этом деле.

За то время, что он жил в Грозном, Емельяненко ни разу не попадал в скандалы. Но через полтора года Саша принял решение, что пора уезжать из Чечни. И когда он покинул Грозный, начались проблемы.

Он все чаще стал попадать в неприятные истории: в Кисловодске, в Москве, в Анапе. Дважды был арестован: на десять и семь суток. Много пил и не отрицал этого. «Как в «Джентльменах удачи» - украл, выпил, в тюрьму». Этот слоган практически стал девизом Емельяненко.

Возвращение в Грозный

В конце прошлого года Александр стал главным участником циркового представления, в котором ему помог известный стронгмен Михаил Кокляев. Спортсмены решили устроить боксерский поединок и подогревали к нему интерес самыми разными способами. В итоге, это шоу получило название «Бой года», а на самом деле вылилось в смехопонораму. Только Евгения Петросяна не хватало в качестве судьи. Емельяненко нокаутировал Кокляева за пару минут и получил титул (!!!) чемпиона (!!!) мира (!!!) по версии телеканала «РЕН ТВ». Всем инопланетянам и снежным людям такое шоу вполне зашло и, вероятно, они ждут продолжения.

В погоне за хайпом устремился боец лиги ACA Магомед Исмаилов, который вызвал Емельяненко на бой по правилам ММА. И его не смущало то, что Александр дерется на две весовые категории выше. На любое денежное шоу найдется свой промоутер. Лига ACA, которая еще пару лет назад имела девиз «Меньше шоу, больше боев», санкционировала поединок. И теперь, все российские фанаты ММА в предвкушении этого противостояния, которое еще не раз назовут «Боем года».

Чтобы хорошенько подготовиться и отойти от похмелья Емельяненко возвращается в Грозный. Видимо, он понял, что только там он сможет на некоторое время забыть об алкоголе и посвятить себя тренировочному процессу.

Здравствуй Грозный, прощай пояс. «Мерседес» - тоже прощай?

11 февраля спортсмен прибыл в столицу Чечни. Первым, что он сделал — поспорил с президентом «Ахмата» Абузайдом Висмурадовым. Емельяненко пообещал, что в течение года не будет употреблять алкогольные напитки. На кону - подаренный бойцу Рамзаном Кадыровым в 2018 году люксовый внедорожник Mercedes-Benz GL-класса.

— В Грозный прибыл наш друг, боец ММА Александр Емельяненко. В «Ахмате» он будет проходить подготовку к своему следующему поединку. По инициативе Александра мы заключили пари: он обещал мне, что откажется от алкоголя как минимум на год. В случае нарушения договора добавил: отдаст свой автомобиль. Все мы знаем, что Александр — человек слова, и уверены, что он сдержит данное обещание. А мы надеемся, что Емельяненко вернёт былую форму, которую набрал в нашем клубе ранее, и продолжит радовать болельщиков яркими выступлениями, — написал в своем аккаунте в «Инстаграме» Висмурадов.

Затем начались тренировки. И по видео видно, как тяжело они давались Емельяненко. Он с большим трудом отжимается - руки трясутся. Пресс качает - быстро выдыхается. В общем, заплыл. Не занимался спортом давно.

В Грозный вместе с Александром приехал и его чемпионский пояс. Он подарил его Рамзану Кадырову. И как легко он избавился от единственного трофея в ММА. Несомненно, титул будет хранится у главы Чечни на самом видном месте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Пояс, который я выиграл в бою! Публикация от Александр Емельяненко (@alexemelyanenko) 15 Фев 2020 в 6:37 PST

Ну и куда же без обещанного спарринга? Саша добавил в свой инстаграм несколько фотографий, где он получает по голове. И нет ни одного фото, где бы он попал по Рамзану. Ну, тут либо Кадыров искусный боксер, либо Саша поддавался. Скорее, второе. Ну, а как иначе.

Не забывает Емельяненко поддевать и своего будущего соперника. Получается довольно весело. Но у Исмаилова — смешнее.

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