Что, где, когда. Гид по турниру UFC 248, где Адесанья подерется с Ромеро, а Чжан — с Еджейчик

Два титульных поединка

В рамках шоу состоятся чемпионский поединки в женском минимальном и мужском среднем весовых категориях.

Обладательница титула из Китая Вейли Чжан будет защищать свой пояс в бою против экс-чемпионки из Польши Джоанны Еджейчик. Полька подогрела интерес к этой схватке глупой шуткой о коронавирусе. Так, она сделала коллаж, на котором на нее надет противогаз. Это сильно оскорбило действующую чемпионку, которая пообещала размазать Джоанну в октагоне.

В главном поединке турнира Исраэль Адесанья из Нигерии будет защищать титул от посягательств 42-летнего кубинца Йоэля Ромеро. Фаворитом является действующий чемпион, который на 12 лет младше претендента и никогда в своей карьере еще не проигрывал.

На турнире выступит россиянин

В андеркарде проведет свой бой Сапарбек Сафаров. В UFC он потерпел два поражения и одержал одну победу. Если он не сможет выиграть у бразильца Родольфо Виейра, то, вполне вероятно, будет уволен из UFC.

Соперник у него очень серьезный, несмотря на то, что проводит в сильнейшей лиге мира всего второй бой. На его счету в ММА шесть побед и ни одного поражения.

Во сколько начало?

Первый бой между Гуйдо Каннетти и Данаа Батгерел начнется воскресенье (8 марта) в 2:20 ночи по московскому времени. Поединок Сафарова и Виейра ориентировочно стартует в 4:30.

Бои основного карда — 6:00. Бой Чжан и Еджейчик — 7:30. Главный поединок турнира — 8:00.

Где смотреть?

В России турнир UFC 248 не будет показан по общедоступным каналам. Бесплатно можно будет смотреть только в Интернете, да и то, если вы сможете найти пиратскую трансляцию. Если даже и найдете, то, не факт, что сможете смотреть не более пяти минут. В последнее время UFC строго следит за пиратами в Сети.

С российскими комментариями бойцовское шоу можно посмотреть на канале «UFC ТВ». Для этого вам необходимо платно подписаться на портале WINK. Стоимость — от 199 рублей в месяц.

Если же вы любитель американских комментаторов, то, добро пожаловать на канал Fight Pass. Но это будет стоить дороже.

Файткард турнира UFC 248

Ранние поединки турнира

1. Гуйдо Каннетти (Аргентина, 8-4) — Данаа Батгерел (Монголия, 7-2)

2. Джамалл Эммерс (США, 17-4) — Гига Чикадзе (Грузия, 8-2)

3. Эмили Уайтмир (США, 4-3) — Поляна Виана (Бразилия, 10-4)

4. Геральд Мирсшерт (США, 30-12) — Дерон Уинн (США, 6-1)

5. Родольфо Виейра (Бразилия, 6-0) — Сапарбек Сафаров (Россия, 9-2)

6. Марк Мадсен (Дания, 9-0) — Остин Хуббард (США, 11-3)

7. Жозе Альберто Куинонез (Мексика, 8-3) — Шин О»Мейлли (США, 10-0)

Основные поединки турнира

8. Алекс Оливейра (Бразилия, 19-8-1) — Макс Гриффин (США, 15-7)

9. Нейл Мэгни (США, 21-7) — Джинглианг Ли (Китай, 17-5)

10. Бенейл Дариуш (США, 17-4-1) — Драккар Клозе (США, 11-1-1)

Со-главный поединок турнира

11. Вейли Чжан (Китай, 20-1) — Джоанна Еджейчик (Польша, 16-3). Бой за титул чемпионки UFC в минимальном весе

Главный поединок турнира

12. Исраэль Адесанья (Нигерия, 18-0) — Йоэль Ромеро (Куба, 13-4). Бой за титул чемпиона UFC в среднем весе