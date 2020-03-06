Мирзаева нокаутировали в Казахстане. Главные моменты турнира ACA 105 (видео)

Нурсултан Касымханов отправляет в нокаут Ивана Жвирбля в первом раунде!
Евгений Егембердиев побеждает Карола Селински техническим нокаутом в первом раунде на турнире
Асылжан Бахытжанулы отправляет Дэниеля Толедо в нокаут в первом раунде и продлевает свою победную серию до 5!
Со-главный бой вечера - Арман Оспанов против Расула Мирзаева
В главном бою вечера определился новый чемпион организации в легчайшем весе
Результаты турнира ACA 105: Шахбулатов vs «Жубилео»
Главный кард:
16) Дэниель «Жубилео» победил Шамиля Шахбулатова и стал новым чемпионом АСА в легчайшем весе.
15) Арман Оспанов победил Расула Мирзаева техническим нокаутом (1 раунд, 2:29)
14) Артём Резников победил Хамзата Аушева удушающим приёмом «Север-Юг» (1 раунд, 2:40).
13) Асылжан Бахытжанулы победил Дэниеля «Жакаре» Толедо нокаутом (1 раунд, 3:51).
12) Евгений Егембердиев победил Карола Селински техническим нокаутом (1 раунд, 2:19).
Предварительный кард:
11) Нурсултан Касымханов победил Ивана Жвирбля нокаутом (1:39, 1 раунд).
10) Алихан Сулейманов победил Ермека Тлауова техническим нокаутом ввиду остановки боя врачом (2 раунд, 5:00)
9) Муслим Магомедов победил Карлоса Эдуардо техническим нокаутом (0:48, 3 раунд)
8) Уолтер Перейра победил Каната Келдибекова решением судей.
7) Насрудин Насрудинов победил Кори Хэндрикса решением судей.
6) Имран Букуев победил Мигеля «Фелипиньо» решением судей.
5) Абдул-Рахман Джанаев победил Алекса Гарсию техническим нокаутом (2 раунд, 0:44)
4) Иманали Гамзатханов победил Раймундо Батисту решением судей.
3) Егор Голубцов победил Юсупа Умарова техническим нокаутом ввиду остановки боя врачом (2 раунд, 5:00)
2) Казим Туменов победил Рустамбека Аманбаева решением судей.
1) Мурад Магомедов победил Джосиеля Силву решением судей.