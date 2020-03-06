Мирзаева нокаутировали в Казахстане. Главные моменты турнира ACA 105 (видео)

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Результаты турнира ACA 105: Шахбулатов vs «Жубилео»

Главный кард:

16) Дэниель «Жубилео» победил Шамиля Шахбулатова и стал новым чемпионом АСА в легчайшем весе.

15) Арман Оспанов победил Расула Мирзаева техническим нокаутом (1 раунд, 2:29)

14) Артём Резников победил Хамзата Аушева удушающим приёмом «Север-Юг» (1 раунд, 2:40).

13) Асылжан Бахытжанулы победил Дэниеля «Жакаре» Толедо нокаутом (1 раунд, 3:51).

12) Евгений Егембердиев победил Карола Селински техническим нокаутом (1 раунд, 2:19).

Предварительный кард:

11) Нурсултан Касымханов победил Ивана Жвирбля нокаутом (1:39, 1 раунд).

10) Алихан Сулейманов победил Ермека Тлауова техническим нокаутом ввиду остановки боя врачом (2 раунд, 5:00)

9) Муслим Магомедов победил Карлоса Эдуардо техническим нокаутом (0:48, 3 раунд)

8) Уолтер Перейра победил Каната Келдибекова решением судей.

7) Насрудин Насрудинов победил Кори Хэндрикса решением судей.

6) Имран Букуев победил Мигеля «Фелипиньо» решением судей.

5) Абдул-Рахман Джанаев победил Алекса Гарсию техническим нокаутом (2 раунд, 0:44)

4) Иманали Гамзатханов победил Раймундо Батисту решением судей.

3) Егор Голубцов победил Юсупа Умарова техническим нокаутом ввиду остановки боя врачом (2 раунд, 5:00)

2) Казим Туменов победил Рустамбека Аманбаева решением судей.

1) Мурад Магомедов победил Джосиеля Силву решением судей.