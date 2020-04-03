Хабиб: Я готов биться сейчас. 100 процентов. Куда лететь?

Вчера Хабиб написал в инстаграме:

«Сижу дома на карантине и читаю реакцию людей на ситуацию вокруг моего боя. Получается, весь мир должен сидеть на карантине, правительства всех стран и известные люди всего мира призывают людей соблюдать требования безопасности, чтоб ограничить распространение болезни ради спасения людей, а Хабиб освобожден от всех обязательств и должен демонстрировать свободу воли и тренироваться, летая по всему миру, рискуя своей жизнью ради боя? Я все понимаю и точно не меньше вас расстроен отменой боя. Наверное, у меня, как и у всех других, было много планов после боя, но я не в силах контролировать все это.

Сверхдержавы и крупнейшие компании нашего времени в шоке от того, что происходит, каждый день ситуация меняется непредсказуемо. Но Хабиб все равно должен драться, так получается? Берегите себя и поставьте себя на мое место».

Таким образом стало понятно, что многострадальный бой Нурмагомедов – Фергюсон перенесен в пятый раз за пять лет. В ответ американский боец предложил отнять у россиянина пояс, за что Хабиб назвал его глупцом. После это журналисты ESPN связались с Нурмагомедовым и расспросили его о последних событиях.

– Вы заявили, что боя не будет из-за того, что до сих пор не известно, где он пройдет. Если сейчас назовут конкретный город, готовы вылететь?

– Нет никого во всем мире, кто хотел бы этого боя больше, чем я, – сказал Хабиб. – Я тренируюсь по два раза каждый день, у меня дома есть спортивный зал. Я одна из главных звезд в UFC и не потерпел ни одного поражения. Сейчас до планируемой даты боя с Фергюсоном остается 16 дней, но я до сих пор не знаю, где он пройдет. Считаю, что это непрофессионально. Фергюсон, кстати, пару дней назад сказал: «Не зная места проведения турнира, я не готов подписывать контракт». Это он сказал, но почему-то никто не обратил на это внимания. Я просил: «Дайте мне локацию! Мне нужно собраться, купить билеты на самолет, перелет тоже занимает время». Нельзя забывать об акклиматизации, о том, что нужно сделать вес. Если сейчас мне скажут, куда лететь. я готов драться. 100 процентов. Но никто ничего не говорит.

Некоторые комментаторы обвиняют промоутера UFC Дану Уайта в том, что он «подставил» нашего бойца. Надо подождать реакцию самого Уайта, тем не менее, очевидно, что в смысле бизнеса он все делает правильно: о бое в любом случае много говорили бы, а в условиях полного отсутствия спорта эта тема сейчас – номер один. И чем дольше таковой будет оставаться, тем лучше для Уайта и компании. Если он сумеет достойно выйти из ситуации, честь ему и хвала. Если выставит Хабиба виновником срыва, ему же будет хуже.

Сейчас ясно, что бой не состоится не только 18 апреля, но и несколько месяцев после этой даты, поскольку у мусульман с 23 апреля по 23 мая Рамадан, после которого Хабибу понадобится время на восстановление.

– Июнь-июль, мне понадобится два месяца, – говорит Хабиб. – Потом я готов к бою. Знаю, что UFC планирует на конец лета шоу в Сан-Франциско. Это вариант. Если он кого-то не устраивает, то мы можем встретиться в сентябре на турнире в Абу-Даби. Можем драться и сейчас, до Рамадана. Но где?! Я верю, что этот бой все-таки состоится, клянусь Богом, – утвержадет Нурмагомедов. – Просто наберитесь терпения. В UFC хотели организовать поединок с Макгрегором, но я сказал, что он этого не достоин. Я им отказал и хочу биться с Фергюсоном, хотя на бое с Макгрегором мог бы заработать в пять раз больше. И я знаю, что многие хотят этого боя, хотят видеть битву двух громких имен. Однако спорта здесь мало. Мало кто это понимает.