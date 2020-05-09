Гэтжи попробует сломать Фергюсона, а Олейник придушить Вердума. Главное о турнире UFC 249 - Советский спорт
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09 мая 2020 08:11ММАВащенко Сергей

Гэтжи попробует сломать Фергюсона, а Олейник придушить Вердума. Главное о турнире UFC 249

Сильнейшая лига мира приготовила 11 крутых поединков для фанатов спорта. Алексей Олейник - один из участников турнира. Он дерется с бывшим чемпионом, который выигрывал у братьев Емельяненко.

10 мая рано утром по московскому времени состоится долгожданный турнир по смешанным единоборствам UFC 249. Кто будет драться на турнире и кто фаворит? Где он пройдет? Где можно посмотреть трансляцию? «Советский спорт» составил краткий гид по бойцовскому шоу.

Что, где, когда

Турнир UFC 249 изначально должен был пройти в Нью-Йорке в апреле, а в главном поединке шоу чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов дрался бы с Тони Фергюсоном. Но, как известно, из-за пандемии коронавируса пришлось меня все планы.

В итоге, шоу состоится 10 мая в Джексонвилле (штат Флорида, США) на VyStar Veterans Memorial Arena, которая вмещает 15 тысяч зрителей. Но в зале не будет ни одного фаната ММА, так как сейчас это запрещено. Руководство UFC надеется покрыть все расходы на проведение соревнований за счет продаж платных трансляций.

арена

Главный бой турнира

Тони Фергюсон (36 лет, США, 25-3) — Джастин Гэтжи (31 год, США, 21-2). Бой за звание временного чемпиона UFC в легком весе

В главном поединке турнира Хабиба Нурмагомедова, который не смог улететь из России, заменит Джастин Гэтжи.

Этот американский боец до прихода в UFC был чемпионом в другой американской лиге — WSOF (ныне — PFL). Дане Уайту удалось переманить талантливого бойца в 2017 году. За это время Гэтжи провел шесть поединков, в которых одержал четыре победы. Несмотря на то, что он является базовым борцом, партер в его поединках можно увидеть крайне редко. Фанаты полюбили этого бойца за его зрелищные поединки в стойке, где Джастин не боится идти в размен и устраивать настоящие кровавые побоища. За свою карьеру Гэтжи нокаутировал 18 соперников из 21.

Если бы не Хабиб Нурмагомедов, то королем легкого дивизиона на данный момент был бы Тони Фергюсон. Он идет на серии из 12 победных поединков. Его бой против «Орла» сорвался уже в пятый раз.

Фергюсон — один из ярчайших бойцов промоушена. Если он находится в октагоне, то выкладывается до последней капли пота и никогда не сдается. Его фирменные удары локтями и коленями причинили немало боли таким топовым бойцам, как Эдсон Барбоза, Рафаэль дос Аньос, Кевин Ли и Дональд Серроне…

Кто фаворит?

По мнению экспертов и букмекеров, фаворитом этого противостояния является Тони Фергюсон. Коэффициент на его победу равен 1,50, в то время, как на победу Джастина Гэтжи — 3,10.

Проморолик к поединку

Кто еще будет драться?

Российский тяжеловес Алексей Олейник сразится с экс-чемпионом организации бразильцем Фабрисио Вердумом. Этот бой должен был пройти пару лет назад, но из-за двухгодичной дисквалификации южноамериканца состоится только сейчас.

Француз Фрэнсис Нганноу и суринамец Жаирзиньо Розенстрайк определят фаворита в гонке на чемпионский бой в тяжелом весе, а Генри Сехудо будет защищать пояс в легчайшем весе в поединке против экс-обладателя трофея Доминика Круза, который не выступал на протяжении 3,5 лет.

Где смотреть?

Главные поединки турнира можно будет посмотреть в России бесплатно. Транслировать шоу будет телеканал «РЕН ТВ». Показ начнется в воскресенье в 05:00 по московскому времени.

Полный файткард турнира UFC 249

Предварительные бои

1. Райан Спэнн (США, 17-5) — Сэм Элви (США, 33-13)
2. Чарльз Роса (США, 12-3) — Брюс Митчелл (США, 12-0)
3. Висенте Луку (Бразилия, 17-7-1) — Нико Прайс (США, 14-3)
4. Карла Эспарза (США, 15-6) — Мишель Уотерсон (США, 17-7)
5. Фабрисио Вердум (Бразилия, 23-8-1) — Алексей Олейник (Россия, 58-13-1)
6. Энтони Петтис (США, 22-10) — Дональд Серроне (США, 36-14)

Основные поединки

7. Грег Харди (США, 5-2) — Йорган Де Кастро (6-0)
8. Джереми Стивенс (США, 28-17) — Келвин Каттар (США, 20-4)
9. Фрэнсис Нганноу (Франция, 14-3) — Жаирзиньою Розенстрайк (Суринам, 10-0)
10. Генри Сехудо (США, 15-2) — Доминик Круз (США, 22-2). Бой за звание чемпиона в легчайшем весе

Главный бой

11. Тони Фергюсон (США, 25-3) — Джастин Гэтжи (США, 21-2). Бой за временный титул в легком весе

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Публикация от ufc (@ufc)

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