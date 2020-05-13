«Фергюсон сделал несколько глупых вещей. Например – согласился на бой с Гэтжи» (ВИДЕО)

«МОЙ КОНЕК – ВЫНОСЛИВОСТЬ. НЕСМОТРЯ НА АСТМУ»

– Судя по вашему настроению, изоляция вас вообще никак не цепляет.

– Немного цепляет, потому что моя подготовка идет под откос – у меня нет работы в парах. Скоро предстоит поединок с Кертисом Блейдсом, UFC пока не отменил его, поэтому готовлюсь своими силами, без тренеров. У меня дома есть набор гирь, выполняю техническую работу, отрабатываю бой с тенью, различную технику. Два раза в неделю выезжаю на дачу и там бегаю кроссы.

– С вашим ростом можно было идти в баскетбол. Вас туда не перетягивали?

– Я никогда не сталкивался ни с кем, кто был бы близок к баскетболу. И потом, командные виды спорта всегда давались мне тяжело. Даже когда играл в футбол за сборную школы, то всегда стоял в воротах. Я привык рассчитывать на себя и мне сложно сориентироваться на другого человека. Сейчас, когда есть время, мы играем с командой в баскетбол. Не очень хорошо получается, потому что у меня нет игрового потенциала. Но эта игра стала мне нравиться все больше, потому что вижу много схожестей. В баскетболе много работы ногами, корпусом, много обманных движений, хорошо развита координация, взрывная выносливость, точность. Это полезно и для бокса. Поэтому я уважаю баскетбол, как вид спорта. И вообще, мне нужно заниматься спортом по состоянию здоровья – у меня бронхиальная астма. Если пропускаю неделю – две, то чувствую сложность при нагрузках. Но сейчас чувствую себя отлично и вообще, выносливость – это мой конек, несмотря на астму. Со мной проще расправиться, используя грубую силу, а не пытаясь загонять меня.

– Все ваши соперники – качки – убийцы, обладающие сумасшедшей силой, по сравнению с вами. Это не смущает, ведь вам надо делать больше, чем им, чтобы превосходить их?

– У меня есть свои плюсы. Много людей, которые природные тяжеловесы, пользуются своей одаренностью всю карьеру. Человек научился сильно бить и дальше не развивается. Есть такие, кто предрасположен к этому виду спорта, например, Нганну. Он делает невероятные вещи. Его генетика, а не тупое качание железа, позволяет ему быть взрывным и атлетичным. Но меня это не пугает. Я сейчас физически значительно сильнее многих бойцов тяжелого дивизиона UFC.

«ТРЕТЬ ОТ ГОНОРАРОВ ОТДАЮ В ОБЩАК»

– Как происходит выбор соперника по правилам UFC?

– Много факторов. Это и рейтинг, и интерес фанатов, общение менеджеров. Часто UFC предлагает или одного соперника, или нескольких на выбор. Но чем ближе к чемпионскому поясу, тем больше круг соперников сужается.

– Когда вы приезжаете на турнир, расходы оплачивает UFC из вашего будущего гонорара или все сами тянете?

– UFC оплачивает, конечно. Это авиабилеты, проживание в отеле, питание для всей команды. На трех человек в команде: бойца и секундантов, дают 1300 долларов на пять дней. В М1 и «Белаторе» такая же система. Промоутерские компании берут на себя перелет и проживание. Только по оплате питания есть отличия. В Америке выдают деньгами, а в России могут договариваться с ресторанами или предоставляют отели уже с питанием.

– Сколько стоит содержание команды в год?

– Я нахожусь на контракте со своей командой, которая обеспечивает мою подготовку и спарринг – партнеров. Мы с тренерами там получаем зарплату. Когда я выступаю и получаю гонорар, то отдаю около 30 процентов от него в общак.

– Есть ли у вас медицинская страховка?

– Во время поединков спортсменов страхует UFC. Это обеспечивает полное лечение от любых травм, связанных с поединком в хороших клиниках. А в обычной жизни страховка зависит только от моего желания. Я не делаю себе страховку, а если что-то возникает, то лечусь за счет своих средств или силами моей команды, если это связано со спортом.

«ФЕРГЮСОН СЛИШКОМ ПОВЕРИЛ В СЕБЯ»

– Победа Гэтжи над Фергюсоном для вас сенсация?

– Мне показалось, что была ранняя остановка. Я не очень ее понял.

– Там уже был перелом.

– Это все понятно. Но чтобы остановить бой, опираясь на перелом, соперника должен осмотреть врач, а не рефери остановить бой. Насколько мне известно, у рефери нет такой власти – остановить бой, потому что у бойца разбито лицо. Он может остановить бой, позвать в октагон врача. Доктор посмотрит и скажет, что там действительно перелом и лучше не продолжать бой. До конца поединка оставалась одна минута. Фергюсона пошатнуло, и я не понял, то ли он хитрил и прикалывался, чтобы заманить своего оппонента на себя, потому что до этого его оппонент больше работал вторым номером, то ли что-то другое. Для меня это спорный момент. Тем не менее, Гэтжи себя очень хорошо проявил, было много жестких и сильных попаданий. А Фергюсон был очень раскручен из-за поединка с Хабибом.

– В связи с этим вопрос, а не режиссура ли это?

– Нет, конечно. Все видно на лице бойцов. Когда сломана кость, какая может быть режиссура? Мне только не понятно, зачем он два раза сгонял вес перед этим поединком, когда его никто не просил. Бой с Хабибом уже отменили. Он продемонстрировал, что может согнать вес, затем согласился на бой с Гэтжи после сгонки веса с соперником, к которому даже не готовился, потому что хотел драться с Хабибом. Это разные соперники. С Хабибом нужно много бороться, а с Гетжи много боксировать. По сути, он принял бой не в своих условиях, наверное, из-за того, что слишком сильно в себя поверил. Подумал, что может он такой непробиваемый, неубиваемый и недосягаемая величина, и вышел на бой. Но, как известно, в топ-10 любого дивизиона все бойцы плюс-минус имеют похожий уровень, и каждый из них может выиграть поединок при грамотной тактике. Что Гэтжи и продемонстрировал. Он очень технично и дисциплинированно провел бой, и можно сказать, дисциплина победила креатив Тони Фергюсона. Было несколько жестких ударов по голове руками, и несколько жестких ударов ногами. Был интересный бой.

– Может, Фергюсон старый? Потому что единственное оправдание, которое он произнес после боя, что он готовился к борцу, а получил ударника. Это звучало просто как отмазка.

– Это имеет место быть и настройки здесь очень тонкие. Их можно сравнить с гонками. Есть автомобили, которые настраивают на долгую езду по кольцу, а есть машины, которые катаются по бездорожью. Это абсолютно два разных автомобиля. Но, по сути, и тот, и тот можно переоборудовать, поставить дополнительное снаряжение. Это очень тонкие настройки. Так и с бойцами. Есть те, кто основывается на своем универсальном стиле для всех, и они одинаково проводят поединок со всеми. Они имеют стабильный результат, но зачастую бывают средненькими. Но есть бойцы с более тонкими настройками, которым необходимо проработать тактику, поднастроить какие-то свои качества на более высокий уровень. И даже, может, забыть другие качества на время поединка. Думаю, Фергюсон относится к таким бойцам. Его работа отличается от других бойцов. Он зачастую делает вещи, которых от него не ожидают. Думаю, эти настройки у него были немного сбиты и не позволили ему провести полноценный поединок с ударником. Потому что когда ты три месяца подряд борешься, очень сложно выйти и боксировать по правилам бокса. Могу даже по себе сказать. Но вместе с тем, он сделал несколько глупых вещей. Во-первых, что согласился на этот поединок, и, во-вторых, что сгонял вес, потому что это сильно повлияло на его физические кондиции. Именно в последних раундах он и сдал поединок.