«Фергюсон сделал несколько глупых вещей. Например – согласился на бой с Гэтжи» (ВИДЕО) - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
13 мая 2020 20:00ММАГригорьевская Юлия

«Фергюсон сделал несколько глупых вещей. Например – согласился на бой с Гэтжи» (ВИДЕО)

Боец смешанного стиля Александр Волков в очередном выпуске Sportcast рассказал о поединке Джастина Гэтжи с Тони Фергюсоном, правилах UFC и своих гонорарах.

«МОЙ КОНЕК – ВЫНОСЛИВОСТЬ. НЕСМОТРЯ НА АСТМУ»

– Судя по вашему настроению, изоляция вас вообще никак не цепляет.
– Немного цепляет, потому что моя подготовка идет под откос – у меня нет работы в парах. Скоро предстоит поединок с Кертисом Блейдсом, UFC пока не отменил его, поэтому готовлюсь своими силами, без тренеров. У меня дома есть набор гирь, выполняю техническую работу, отрабатываю бой с тенью, различную технику. Два раза в неделю выезжаю на дачу и там бегаю кроссы.

– С вашим ростом можно было идти в баскетбол. Вас туда не перетягивали?
– Я никогда не сталкивался ни с кем, кто был бы близок к баскетболу. И потом, командные виды спорта всегда давались мне тяжело. Даже когда играл в футбол за сборную школы, то всегда стоял в воротах. Я привык рассчитывать на себя и мне сложно сориентироваться на другого человека. Сейчас, когда есть время, мы играем с командой в баскетбол. Не очень хорошо получается, потому что у меня нет игрового потенциала. Но эта игра стала мне нравиться все больше, потому что вижу много схожестей. В баскетболе много работы ногами, корпусом, много обманных движений, хорошо развита координация, взрывная выносливость, точность. Это полезно и для бокса. Поэтому я уважаю баскетбол, как вид спорта. И вообще, мне нужно заниматься спортом по состоянию здоровья – у меня бронхиальная астма. Если пропускаю неделю – две, то чувствую сложность при нагрузках. Но сейчас чувствую себя отлично и вообще, выносливость – это мой конек, несмотря на астму. Со мной проще расправиться, используя грубую силу, а не пытаясь загонять меня.

– Все ваши соперники – качки – убийцы, обладающие сумасшедшей силой, по сравнению с вами. Это не смущает, ведь вам надо делать больше, чем им, чтобы превосходить их?
– У меня есть свои плюсы. Много людей, которые природные тяжеловесы, пользуются своей одаренностью всю карьеру. Человек научился сильно бить и дальше не развивается. Есть такие, кто предрасположен к этому виду спорта, например, Нганну. Он делает невероятные вещи. Его генетика, а не тупое качание железа, позволяет ему быть взрывным и атлетичным. Но меня это не пугает. Я сейчас физически значительно сильнее многих бойцов тяжелого дивизиона UFC.

«ТРЕТЬ ОТ ГОНОРАРОВ ОТДАЮ В ОБЩАК»

– Как происходит выбор соперника по правилам UFC?
– Много факторов. Это и рейтинг, и интерес фанатов, общение менеджеров. Часто UFC предлагает или одного соперника, или нескольких на выбор. Но чем ближе к чемпионскому поясу, тем больше круг соперников сужается.

– Когда вы приезжаете на турнир, расходы оплачивает UFC из вашего будущего гонорара или все сами тянете?
– UFC оплачивает, конечно. Это авиабилеты, проживание в отеле, питание для всей команды. На трех человек в команде: бойца и секундантов, дают 1300 долларов на пять дней. В М1 и «Белаторе» такая же система. Промоутерские компании берут на себя перелет и проживание. Только по оплате питания есть отличия. В Америке выдают деньгами, а в России могут договариваться с ресторанами или предоставляют отели уже с питанием.

– Сколько стоит содержание команды в год?
– Я нахожусь на контракте со своей командой, которая обеспечивает мою подготовку и спарринг – партнеров. Мы с тренерами там получаем зарплату. Когда я выступаю и получаю гонорар, то отдаю около 30 процентов от него в общак.

– Есть ли у вас медицинская страховка?
– Во время поединков спортсменов страхует UFC. Это обеспечивает полное лечение от любых травм, связанных с поединком в хороших клиниках. А в обычной жизни страховка зависит только от моего желания. Я не делаю себе страховку, а если что-то возникает, то лечусь за счет своих средств или силами моей команды, если это связано со спортом.

«ФЕРГЮСОН СЛИШКОМ ПОВЕРИЛ В СЕБЯ»

– Победа Гэтжи над Фергюсоном для вас сенсация?
– Мне показалось, что была ранняя остановка. Я не очень ее понял.

– Там уже был перелом.
– Это все понятно. Но чтобы остановить бой, опираясь на перелом, соперника должен осмотреть врач, а не рефери остановить бой. Насколько мне известно, у рефери нет такой власти – остановить бой, потому что у бойца разбито лицо. Он может остановить бой, позвать в октагон врача. Доктор посмотрит и скажет, что там действительно перелом и лучше не продолжать бой. До конца поединка оставалась одна минута. Фергюсона пошатнуло, и я не понял, то ли он хитрил и прикалывался, чтобы заманить своего оппонента на себя, потому что до этого его оппонент больше работал вторым номером, то ли что-то другое. Для меня это спорный момент. Тем не менее, Гэтжи себя очень хорошо проявил, было много жестких и сильных попаданий. А Фергюсон был очень раскручен из-за поединка с Хабибом.

– В связи с этим вопрос, а не режиссура ли это?
– Нет, конечно. Все видно на лице бойцов. Когда сломана кость, какая может быть режиссура? Мне только не понятно, зачем он два раза сгонял вес перед этим поединком, когда его никто не просил. Бой с Хабибом уже отменили. Он продемонстрировал, что может согнать вес, затем согласился на бой с Гэтжи после сгонки веса с соперником, к которому даже не готовился, потому что хотел драться с Хабибом. Это разные соперники. С Хабибом нужно много бороться, а с Гетжи много боксировать. По сути, он принял бой не в своих условиях, наверное, из-за того, что слишком сильно в себя поверил. Подумал, что может он такой непробиваемый, неубиваемый и недосягаемая величина, и вышел на бой. Но, как известно, в топ-10 любого дивизиона все бойцы плюс-минус имеют похожий уровень, и каждый из них может выиграть поединок при грамотной тактике. Что Гэтжи и продемонстрировал. Он очень технично и дисциплинированно провел бой, и можно сказать, дисциплина победила креатив Тони Фергюсона. Было несколько жестких ударов по голове руками, и несколько жестких ударов ногами. Был интересный бой.

– Может, Фергюсон старый? Потому что единственное оправдание, которое он произнес после боя, что он готовился к борцу, а получил ударника. Это звучало просто как отмазка.
– Это имеет место быть и настройки здесь очень тонкие. Их можно сравнить с гонками. Есть автомобили, которые настраивают на долгую езду по кольцу, а есть машины, которые катаются по бездорожью. Это абсолютно два разных автомобиля. Но, по сути, и тот, и тот можно переоборудовать, поставить дополнительное снаряжение. Это очень тонкие настройки. Так и с бойцами. Есть те, кто основывается на своем универсальном стиле для всех, и они одинаково проводят поединок со всеми. Они имеют стабильный результат, но зачастую бывают средненькими. Но есть бойцы с более тонкими настройками, которым необходимо проработать тактику, поднастроить какие-то свои качества на более высокий уровень. И даже, может, забыть другие качества на время поединка. Думаю, Фергюсон относится к таким бойцам. Его работа отличается от других бойцов. Он зачастую делает вещи, которых от него не ожидают. Думаю, эти настройки у него были немного сбиты и не позволили ему провести полноценный поединок с ударником. Потому что когда ты три месяца подряд борешься, очень сложно выйти и боксировать по правилам бокса. Могу даже по себе сказать. Но вместе с тем, он сделал несколько глупых вещей. Во-первых, что согласился на этот поединок, и, во-вторых, что сгонял вес, потому что это сильно повлияло на его физические кондиции. Именно в последних раундах он и сдал поединок.

Богатые не хотят помочь бедным? Почему в теннисе не могут собрать деньги для игроков «Советский спорт» - о планах Джоковича, Федерера, Надаля помочь низкорейтинговым теннисистам. И о том, почему их проект не нравится очень многим. 09.05.2020 14:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Евгений Кафельников: Сейчас не готов платить, чтобы смотреть на то, в какой футбол играет «Спартак» Марат Сафин: Никто из российских псевдотренеров не хочет учиться, они – физруки Сафин – о жизни в России: Как стала проседать нефть, начали всплывать проблемки
Денис Канаков: Изначально ставил на победу Гэтжи Российский боец легкого дивизиона Денис Канаков поделился впечатлениями от турнира UFC 249, главным событием которого стало поражение американца Тони Фергюсона от соотечественника Джастина Гэтжи. 10.05.2020 16:00 ММА Усачев Владислав
Что ждет хоккеиста Морозова? Он насмерть сбил велосипедиста Нападающий «Северстали» Егор Морозов на своем BMW совершил наезд на 55-летнего велосипедиста на одной из улиц в Тольятти. Пострадавший скончался. 13.05.2020 18:00 Хоккей Домрачев Владислав
UFC Fight Night 171. Что смотреть кроме боя Орловского? «Советский спорт» рассказывает о предстоящем турнире UFC, который пройдет 13 мая в Джексонвилле. 12.05.2020 23:00 ММА Усачев Владислав
Адвокат Барик: Приговора Кокорину и Мамаеву больше нет, их дело будет пересмотрено Вячеслав Барик, представляющий Кирилла Кокорина, прокомментировал решение Второго кассационного суда общей юрисдикции по поводу жалобы братьев Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого на свой приговор от мая 2019 года. 13.05.2020 16:50 Футбол Григорьевская Юлия
«Почему разговор с регионами начался только сейчас?» Яна Романова отвечает на письмо Драчева Президент СБР направил письма членам Совета СБР в регионы с аргументацией своей позиции по основным вопросам. В регионах письмо встретили с недоумением. 12.05.2020 22:00 Биатлон Чикирис Олег
«Фергюсон сделал несколько глупых вещей. Например – согласился на бой с Гэтжи» (ВИДЕО) Боец смешанного стиля Александр Волков в очередном выпуске Sportcast рассказал о поединке Джастина Гэтжи с Тони Фергюсоном, правилах UFC и своих гонорарах. 13.05.2020 20:00 ММА Григорьевская Юлия
Даниил Медведев: Смолов играет в Counter-Strike по 12 часов в день? Я играл больше Сильнейший теннисист России стал гостем прямого эфира инстаграма журналистки Марии Командной, рассказав о Смолове и Дзюбе, Надале и Федерере. 29.04.2020 00:00 Теннис Григорьевская Юлия
Плющенко идет ва-банк. Почему он рискует больше, чем Трусова?  Продолжаем тему перехода «королевы четверных» Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к новому тренеру Евгению Плющенко.  10.05.2020 18:00 Фигурное катание Тигай Лев
Реквием по СуперМарио. Как Балотелли закопал в песок уникальный талант «Позорные» тренировки, один из худших трансферов АПЛ и «оплеуха» от Кьеллини. Рассказываем об итальянском футболисте Марио Балотелли, которого в 29 лет можно считать съехавшим с ярмарки ветераном. 13.05.2020 12:00 Футбол Зибрак Артем
Новости
20:57 ММА Ислам Махачев: Абдулманап Нурмагомедов находится в тяжелом состоянии
20:41 Футбол Чемпионат Австрии возобновят 2 июня, финал Кубка назначен на 29 мая
20:16 Футбол Бывший врач Марадоны и сборной Колумбии задержан за торговлю кокаином
19:54 Хоккей Гэри Беттмэн: Если мы сделаем правильные вещи, то сможем доиграть сезон НХЛ
19:52 Футбол Холдинг шейха Мансура заинтересован в покупке российского футбольного клуба
19:42 Керлинг Чемпионка мира Брызгалова стала тренером сборной России в дабл-миксте
19:27 Футбол Главный тренер «Унион Берлин» не будет готовить команду к матчу против «Баварии»
19:10 Футбол Самолет «Зенита» экстренно вернулся в аэропорт Пулково из-за разгерметизации
18:48 Футбол Чемпионат Италии возобновится 13 июня
18:38 Формула-1 Виталий Петров: На уход Феттеля повлияла пандемия и проблемы «Феррари» с бюджетом
18:23 Футбол Юрий Семин – о возможном уходе из «Локомотива»: Звоните генеральному директору
18:15 ММА Тренер Фергюсона: Гэтжи убьет Хабиба в стойке
17:59 Лыжный спорт Шведская лыжница Эберг решила уйти из спорта из-за коронавируса
17:46 Футбол Сергей Юран: В РПЛ сложилась безвыходная ситуация, чемпионат стоит завершить
17:37 Футбол В «Ростове» и «Сочи» отказались комментировать дело Мамаева и Кокорина
17:15 Хоккей Хоккеисты КХЛ признали Шипачева лучшим игроком сезона
16:55 Формула-1 В «Ред Булле» против возвращения Феттеля
16:40 Футбол Нобель Арустамян: В ближайшие два дня «Локомотив» объявит об уходе Семина
16:27 Баскетбол ESPN назвал Майкла Джордана лучшим игроком в истории НБА, второе место у Леброна Джеймса
16:17 Хоккей ИИХФ назвала состав символической сборной Германии всех времен
Битва за правду: "Бессмертный полк" затоптал в Сети пост Белого дома
Кого убила самоизоляция: в Омске массово распродают бизнес
В Хабаровском крае выявили 1023 больных коронавирусом
7 новых случаев заражения COVID-19 подтвердили в Удмуртии
В Петрозаводске появились новые очаги заражения коронавирусом
Вычеркнули из списков. Нашу звезду Ласицкене не пускают на соревнования
Путин посетил клуб дзюдо «Турбостроитель», в котором тренировался в юности
«Спартак» заплатит 100 тысяч рублей за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы
Цена нашего покаяния. Россию отстранят от мирового спорта на 4 года?
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика