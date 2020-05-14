Тейшейра неожиданно финишировал Смита, Ротвелл вызвал на бой Олейника (видео) - Советский спорт
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14 мая 2020 07:28ММАВащенко Сергей

Тейшейра неожиданно финишировал Смита, Ротвелл вызвал на бой Олейника (видео)

В Джексонвилле (штат Флорида, США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 171. Главный бой завершился тотальным избиением.

Состав участников этого шоу заметно уступал файткарду турнира UFC 249, который состоялся тремя днями ранее.

Победа Орловского

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе белорус Андрей Орловский одержал заслуженную победу над дебютантом лиги бразильцем Филипе Линсом.

В 2018 году южноамериканец выиграл первый сезон Гран-при PFL и считался фаворитом предстоящего противостояния.

Первый раунд получился равным, а в двух остальных преимуществом владел белорус, который нанес больше акцентированных ударов, чем Линс.

Схватка прошла в стойке и, в целом, ничем ярким не запомнилась. Орловский одержал вторую победу в пяти последних поединках, а Линс проиграл впервые с 2017 года. Тогда в августе в рамках турнира Bellator 182 его в первом раунде нокаутировал россиянин Вадим Немков.

Ротвелл вызвал на бой Олейника

В со-главном поединке турнира встретились ветераны Бен Ротвелл и Овинс Сен Прю. Для второго это был дебют в тяжелом дивизионе, все свою карьеру Сен Прю провел в полутяжелом весе.

Поединок получился равным, даже решение судей разделилось. Двое отдали победу Ротвеллу (29:28) и один — Сен Прю (29:28).

Ротвелл одержал вторую победу кряду и сразу после схватки вызвал на бой россиянина Алексея Олейника, который 10 мая на турнире UFC 249 раздельным решением судей одолел бразильца Фабрисио Вердума.

Тейшейра удивил

31-летний Энтони Смит был явным фаворитом в главном поединке турнира против 40-летнего Гловера Тейшейры. И в первом раунде американец действительно был лучше. Он тактически разбивал бразильца на средней дистанции, у Гловера около глаза образовалась серьезная гематома. А вот дальше что-то в плане Смита надломилось.

Во втором раунде Тейшейра стал перехватывать инициативу, Смит стал действовать вторым номером. Заметно уставший американец в третьем раунде уже выглядел, как груша для битья. Каким-то чудом он смог вытерпеть две минуты избиения перед перерывом. Четвертая пятиминутка и вовсе стала для него критической. Энтони опустил руки и принимал удары Гловера без защиты. Было заметно, как в партере Тейшейра разговаривал со Смитом. Вероятно, уговаривал его сдаться, но американец терпел до последнего.

В пятом раунде судья поединка не выдержал и остановил тотальное избиение.

Эта победа стала для бразильца четвертой кряду. И сейчас он поднимется в рейтинге полутяжеловесов в топ-5. Еще одна победа и 40-летний ветеран станет главным претендентом на чемпионский бой.

Лучший нокаут

Брайан Келлехер вырубает Хантера Азуре во втором раунде.

Все результаты турнира UFC Fight Night 171

1

1. Чейз Шерман (США, 15-6) победил Исаака Виллануэву (США, 16-10) техническим нокаутом во втором раунде
2. Брайан Келлехер (США, 21-10) победил Хантера Азуре (США, 8-1) нокаутом во втором раунде
3. Омар Антонио Моралес Феррер (Венесуэла, 10-0) победил Габриэля Бенитеза (Мексика, 21-8) единогласным решением
судей
4. Сиджара Эбанкс (США, 5-4) победила Сару Морас (Канада, 6-6) единогласным решением судей
5. Тиаго Мойзес (Бразилия, 13-4) победил Майкла Джонсона (США, 19-16) сабмишеном во втором раунде
6. Андрей Орловский (Белоруссия, 29-19) победил Филипе Линса (Бразилия, 14-4) единогласным решением судей
7. Рикки Симон (США, 16-3) победил Рэя Борга (США, 13-5) раздельным решением судей
8. Дрю Добер (США, 23-9) победил Александра Эрнандеса (США, 11-3) техническим нокаутом во втором раунде
9. Бен Ротвелл (США, 38-12) победил Овинса Сен Прю (США, 24-14) раздельным решением судей
10. Гловер Тейшейра (Бразилия, 31-7) победил Энтони Смита (США, 33-15) техническим нокаутом в пятом раунде

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