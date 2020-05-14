Тейшейра неожиданно финишировал Смита, Ротвелл вызвал на бой Олейника (видео)

Состав участников этого шоу заметно уступал файткарду турнира UFC 249, который состоялся тремя днями ранее.

Победа Орловского

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе белорус Андрей Орловский одержал заслуженную победу над дебютантом лиги бразильцем Филипе Линсом.

В 2018 году южноамериканец выиграл первый сезон Гран-при PFL и считался фаворитом предстоящего противостояния.

Первый раунд получился равным, а в двух остальных преимуществом владел белорус, который нанес больше акцентированных ударов, чем Линс.

Схватка прошла в стойке и, в целом, ничем ярким не запомнилась. Орловский одержал вторую победу в пяти последних поединках, а Линс проиграл впервые с 2017 года. Тогда в августе в рамках турнира Bellator 182 его в первом раунде нокаутировал россиянин Вадим Немков.

Ротвелл вызвал на бой Олейника

В со-главном поединке турнира встретились ветераны Бен Ротвелл и Овинс Сен Прю. Для второго это был дебют в тяжелом дивизионе, все свою карьеру Сен Прю провел в полутяжелом весе.

Поединок получился равным, даже решение судей разделилось. Двое отдали победу Ротвеллу (29:28) и один — Сен Прю (29:28).

Ротвелл одержал вторую победу кряду и сразу после схватки вызвал на бой россиянина Алексея Олейника, который 10 мая на турнире UFC 249 раздельным решением судей одолел бразильца Фабрисио Вердума.

Тейшейра удивил

31-летний Энтони Смит был явным фаворитом в главном поединке турнира против 40-летнего Гловера Тейшейры. И в первом раунде американец действительно был лучше. Он тактически разбивал бразильца на средней дистанции, у Гловера около глаза образовалась серьезная гематома. А вот дальше что-то в плане Смита надломилось.

Во втором раунде Тейшейра стал перехватывать инициативу, Смит стал действовать вторым номером. Заметно уставший американец в третьем раунде уже выглядел, как груша для битья. Каким-то чудом он смог вытерпеть две минуты избиения перед перерывом. Четвертая пятиминутка и вовсе стала для него критической. Энтони опустил руки и принимал удары Гловера без защиты. Было заметно, как в партере Тейшейра разговаривал со Смитом. Вероятно, уговаривал его сдаться, но американец терпел до последнего.

В пятом раунде судья поединка не выдержал и остановил тотальное избиение.

Эта победа стала для бразильца четвертой кряду. И сейчас он поднимется в рейтинге полутяжеловесов в топ-5. Еще одна победа и 40-летний ветеран станет главным претендентом на чемпионский бой.

Лучший нокаут

Брайан Келлехер вырубает Хантера Азуре во втором раунде.

Все результаты турнира UFC Fight Night 171

1. Чейз Шерман (США, 15-6) победил Исаака Виллануэву (США, 16-10) техническим нокаутом во втором раунде

2. Брайан Келлехер (США, 21-10) победил Хантера Азуре (США, 8-1) нокаутом во втором раунде

3. Омар Антонио Моралес Феррер (Венесуэла, 10-0) победил Габриэля Бенитеза (Мексика, 21-8) единогласным решением

судей

4. Сиджара Эбанкс (США, 5-4) победила Сару Морас (Канада, 6-6) единогласным решением судей

5. Тиаго Мойзес (Бразилия, 13-4) победил Майкла Джонсона (США, 19-16) сабмишеном во втором раунде

6. Андрей Орловский (Белоруссия, 29-19) победил Филипе Линса (Бразилия, 14-4) единогласным решением судей

7. Рикки Симон (США, 16-3) победил Рэя Борга (США, 13-5) раздельным решением судей

8. Дрю Добер (США, 23-9) победил Александра Эрнандеса (США, 11-3) техническим нокаутом во втором раунде

9. Бен Ротвелл (США, 38-12) победил Овинса Сен Прю (США, 24-14) раздельным решением судей

10. Гловер Тейшейра (Бразилия, 31-7) победил Энтони Смита (США, 33-15) техническим нокаутом в пятом раунде