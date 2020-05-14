Когда Конор Макгрегор молится за Нурмагомедова

Еще пару дней назад ирландский боец ММА называл Хабиба «позором реальных боев», говорил, что «не может быть опасен тот, кто обнимает ноги», и параллельно наезжал на других бойцов - Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи. Но сегодня Конор всеми мыслями с семьей своего самого ненавистного и принципиального соперника.

«Молюсь о выздоровлении Абдулманапа Нурмагомедова. Сложно представить, сколько чемпионов мира в различных бойцовских дисциплинах воспитал этот человек. Настоящий гений единоборств! С сожалением узнал сегодняшние новости», - написал ирландский агрессор в твиттере.

Весь мир смешанных единоборств объединился вокруг 57-летнего отца Хабиба - Абдулманапа Нурмагомедова, подготовившего для ММА не только своего сына-чемпиона в легком весе, но и других известных бойцов. На тревожные известия из Москвы еще до Конора отреагировал глава UFC Дана Уайт. Обычно любящий эпатаж американец на этот раз был предельно серьезен: «Абдулманап Нурмагомедов - мастер боевых искусств, живущий жизнью гордости, чести и уважения. Он привил те же ценности своему сыну. Я знаю, насколько близок Хабиб с отцом, и я опечален новостями. Мои мысли с семьей Нурмагомедовых. Продолжай сражаться, Абдулманап».

Напомним, что 25 апреля у Абдулманапа Нурмагомедова была обнаружена пневмония. Его положили в одну из больниц Дагестана, и первые дни все было хорошо. Отец Хабиба даже поздравлял из палаты с профессиональным праздником работников скорой помощи.

Пока эта запись двухнедельной давности - последняя в инстаграме Нурмагомедова-старшего. 3 мая стало известно об ухудшении его состояния. Тренера пришлось спецбортом экстренно перевезти из Дагестана в Москву и положить в военный госпиталь. Об этом рассказал близкий друг семьи Нурмагомедовых Убайдула Османов. До 13 мая никаких подробностей не сообщалось. Однако вчера они посыпались со скоростью пулемета.

Один из учеников Абдулманапа Магомедовича боец UFC Ислам Махачев, ссылаясь на Хабиба, заявил о том, что состояние тренера уже несколько дней стабильно тяжелое. Телеграм-канал Baza выяснил, что у Нурмагомедова подтвердились подозрения на коронавирус - и он впал в кому. А телеграм-канал Mash выдал еще более шокирующие подробности - что вследствие гипертонического криза тренер перенес инсульт.

Позже появилась обнадеживающая информация - о том, что Нурмагомедов вышел из комы. Однако семья тренера никаких комменатриев пока не давала. Нам же остается, вместе с Макгрегором и всем миром ММА, желать Абдулманапу Магомедовичу скорейшего выздоровления.

Добавим, что 13 мая стало известно о госпитализации из-за коронавируса председателя совета директоров футбольного московского «Динамо» Юрия Соловьева. Не первую неделю в больнице с тем же диагонозом находится владелец «Спартака» Леонид Федун. Число пациентов из мира спорта, увы, продолжает расти.