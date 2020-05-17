Оверим нокаутировал Харриса, Иге победил Барбозу. Главные моменты турнира UFC on ESPN 8 (видео)

«Советский спорт» предлагает вам ознакомиться с результатами поединков и лучшими моментами турнира.

UFC on ESPN 8

Джексонвилл (США)

17 мая

1. Родриго Насименто Феррейра (Бразилия, 8-0) победил ДонТэйла Майеса (США, 7-4) сабмишеном во втором раунде

2. Кортни Кейси (США, 9-7) победила Мару Ромеро Бореллу (Италия, 12-8) сабмишеном в первом раунде

3. Нейт Лэндвер (США, 14-3) победил Даррена Элкинса (США, 24-9) единогласным решением судей

4. Гига Чикадзе (Грузия, 10-2) победил Ирвина Риверу (США, 9-5) единогласным решением судей

5. Кевин Холланд (США, 17-5) победил Энтони Эрнандеса (США, 7-2) техническим нокаутом в первом раунде

6. Мигель Баэза (США, 9-0) победил Мэтта Брауна (США, 22-17) техническим нокаутом во втором раунде

7. Ядонг Сонг (Китай, 16-4-1) победил Марлона Веру (Эквадор, 15-6-1) единогласным решением судей

8. Кшиштоф Йотко (Польша, 22-4) победил Эрика Андерса (США, 13-5) единогласным решением судей

9. Дэн Иге (США, 14-2) победил Эдсона Барбозу (Бразилия, 20-9) раздельным решением судей

10. Клаудия Гаделья (Бразилия, 18-4) победила Анджелу Хилл (США, 12-8) раздельным решением судей

11. Алистар Оверим (Голландия, 46-18) победил Уолта Харриса (США, 13-8) техническим нокаутом во втором раунде