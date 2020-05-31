Бернс разнес Вудли, Шевченко проиграла Чукагян. Главные моменты турнира UFC on ESPN 9 (видео) - Советский спорт
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31 мая 2020 07:55ММАВащенко Сергей

Бернс разнес Вудли, Шевченко проиграла Чукагян. Главные моменты турнира UFC on ESPN 9 (видео)

Бразилец Гилберт Бернс теперь главный претендент на пояс Камару Усмана.

31 мая рано утром по московскому времени UFC провел четвертый турнир за месяц. На этот раз не в Джексонвилле, а в Лас-Вегасе. В главном поединке шоу UFC on ESPN 9 бились экс-чемпион в полусреднем весе американец Тайрон Вудли и бразилец Гилберт Бернс.

Вудли пора заканчивать

Удивительно, но 38-летний Вудли был явным фаворитом поединка против молодого, дерзкого и набравшего ход Бернса. Но уже с первых секунд боя стало понятно, что выживать будет в схватке будет бывший чемпион организации.

Бразилец делал все, что хотел, а американец выглядел очень робко, словно он впервые вышел в клетку. Единственное, что мог делать Тайрон — так это клинчевать у сетки и тянуть время, чтобы окончательно не улететь в нокаут.

За все пять раундов Вудли нанес всего 28 акцентированных ударов: чуть более одного удара в минуту. Это катастрофический низкий показатель бойца, который возглавляет рейтинг своего дивизиона. Бернс нанес 83 значимых удара, провел два тейкдауна и пару раз сильно потряс Вудли.

В итоге, совершенно по делу бразилец разгромил оппонента не только в октагоне, но и на судейских записках — 50:45, 50:44, 50:44.

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«Я благодарен своей команде за подготовку к этой схватке. Это командная победа. Доказал, что я не только крут в области бразильского джиу- джитсу. Ябыл хорош во всех компонентах: в стойке, в партере, полностью контролировал бой и был лучше Тайрона Вудли абсолютно во всем. С кем бы хотел подраться? Я готов к бою с Усманом, если он сможет, то готов драться с ним в июле», - сказал сразу после поединка Бернс.

Кажется, Вудли пора завершать карьеру. А Бернс прочистил себе путь к чемпионскому поединку. И он станет отличным соперником для нигерийца Камару Усмана. Также Гилберт получил дополнительный бонус за «Лучшее выступление вечера» в размере 50 тысяч долларов.

UFC on ESPN 9
Все результаты турнира

Предварительные поединки

1.Крис Гутьеррес (США, 15-4-1) победил Винса Моралеса (США, 9-5) техническим нокаутом во втором раунде
2. Кейси Кенни (США, 14-2-1) победил Луиса Смолку (США, 16-7) сабмишеном в первом раунде


3. Брэндон Ройвал (США, 11-4) победил Тима Эллиотта (США, 15-11-1) сабмишеном во втором раунде
4. Джамахал Хилл (США, 8-0) победил Клидсона Абреу (Бразилия, 15-5) техническим нокаутом в первом раунде


5. Даниэль Родригес (США, 12-1) победил Габриэля Грина (США, 9-3) единогласным решением судей
6. Кэтлин Чукагян (США, 14-3) победила Антонинау Шевченко (Киргизия, 8-2) единогласным решением судей

Главные поединки

7. Маккензи Дерн (США, 8-1) победила Ханну Сиферс (США, 10-5) сабмишеном в первом раунде
8. Рузвельт Робертс (США, 10-1) победил Брока Уивера (США, 15-5) сабмишеном во втором раунде
9. Билли Кварантилло (США, 14-2) победил Спайка Карлиля (США, 9-2) единогласным решением судей


10. Аугусто Сакаи (Бразилия, 15-1-1) победил Благоя Иванова (Болгария, 18-4) единогласным решением судей


11. Гилберт Бернс (Бразилия, 19-3) победил Тайрона Вудли (США, 19-5-1) единогласным решением судей

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