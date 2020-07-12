Тотальное избиение. Россиянин Ян стал чемпионом UFC, победив легендарного бразильца Алдо

И это шоу навсегда запомнится российским фанатам ММА, ведь в одном из главных поединков Петр Ян расправился с легендой бразильских единоборств Жозе Алдо, став чемпионом промоушена в легчайшем дивизионе.

Петр — первый



У России теперь два чемпиона в UFC. Вслед за Хабибом Нурмагомедовым титул выиграл представитель легчайшего веса Петр Ян. На турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» он встречался с экс-чемпионом организации в полулегком весе бразильцем Жозе Алдо.

Перед схваткой Петр был явным фаворитом, мало кто верил в победу южноамериканца после поражений от Конора Макгрегора, Макса Холлоуэя, Александра Волкановски и Марлона Мораеса. Ян, наоборот, набрал отличный ход: в UFC он провел шесть поединков и во всех одержал яркие и уверенные победы. И, чтобы стать чемпионом, необходимо было проходить Алдо.

Поединок начался очень осторожно. Спортсмены не шли вперед и не стремились закончить схватку как можно скорее. Петру удалось забрать концовку раунда и нанести травму бразильцу: скорее всего, Алдо повредил ребро, когда защищался от ударов россиянина.

Неожиданно во втором раунде Жозе ожил и пошел в атаку. Он отбил Петру ноги своими лоукиками и чаще наносил удары по корпусу в отличие от Яна, который старался как можно сильнее попасть в голову.