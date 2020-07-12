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Тотальное избиение. Россиянин Ян стал чемпионом UFC, победив легендарного бразильца Алдо
12 июля 08:03
автор: Сергей Ващенко

Тотальное избиение. Россиянин Ян стал чемпионом UFC, победив легендарного бразильца Алдо

В Абу-Даби (ОАЭ) на острове Яс прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 251, в рамках которого состоялись три титульных поединка.

И это шоу навсегда запомнится российским фанатам ММА, ведь в одном из главных поединков Петр Ян расправился с легендой бразильских единоборств Жозе Алдо, став чемпионом промоушена в легчайшем дивизионе.

Петр — первый

У России теперь два чемпиона в UFC. Вслед за Хабибом Нурмагомедовым титул выиграл представитель легчайшего веса Петр Ян. На турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» он встречался с экс-чемпионом организации в полулегком весе бразильцем Жозе Алдо.

Перед схваткой Петр был явным фаворитом, мало кто верил в победу южноамериканца после поражений от Конора Макгрегора, Макса Холлоуэя, Александра Волкановски и Марлона Мораеса. Ян, наоборот, набрал отличный ход: в UFC он провел шесть поединков и во всех одержал яркие и уверенные победы. И, чтобы стать чемпионом, необходимо было проходить Алдо.

Поединок начался очень осторожно. Спортсмены не шли вперед и не стремились закончить схватку как можно скорее. Петру удалось забрать концовку раунда и нанести травму бразильцу: скорее всего, Алдо повредил ребро, когда защищался от ударов россиянина.

Неожиданно во втором раунде Жозе ожил и пошел в атаку. Он отбил Петру ноги своими лоукиками и чаще наносил удары по корпусу в отличие от Яна, который старался как можно сильнее попасть в голову.

Начиная с третьей пятиминутки, Алдо стал подседать физически, чем и воспользовался Петр. Он полностью перехватил инициативу, а в пятом раунде все закончилось.

Схватка перешла в партер, где началось избиение бразильца. Петр Ян нанес огромное количество ударов, но судья поединка почему-то не спешил останавливать схватку. Когда же количество пропущенных ударов перевалило за 50, рефери оттащил Петра от избитого и окровавленного соперника.

Таким образом, Петр одержал седьмую победу кряду в UFC и стал чемпионом в легчайшем весе. А еще он установил рекорд по значимым ударам (194) для своего дивизиона.

«Знал, что это будет сильный соперник, - сказал после боя Ян. - Потому мы не форсировали, Алдо отбил ногу переднюю, пришлось не в своей стойке драться. Но мы это сделали. С третьего раунда по чуть-чуть начали его разбирать. Спасибо за поздравление (о рождении второго ребенка), огромное спасибо жене, она у меня умничка. Рождение ребенка очень мотивирует. Это очень приятно, всем спасибо. Спасибо Россия, спасибо по миру всем, всем спасибо», — сказал Петр.

Статистика поединка Петр Ян — Жозе Алдо

Российские дебютанты проигрывают

В рамках UFC 251 состоялись дебюты легковеса Романа Богатова и полутяжеловеса Максима Гришина. К сожалению, оба потерпели поражения единогласными решениями судей.

Богатов неплохо бился против бразильца Леонардо Сантоса, но немного не хватило опыта и везения. К тому же, с него сняли два балла за нарушение правил: удары коленом в пах и в партере.

Гришин проиграл поляку Марчину Тыбуре. На эту схватку россиянин вышел на коротком уведомлении и не успел нормально подготовиться. К тому же, бой проходил в тяжелом весе.

Еще один россиянин, полусредневес Муслим Салихов, победил представителя Бразилии Элизеу Залески дос Сантоса раздельным решением судей. Это победа стала для Салихова четвертой кряду в UFC. Скорее всего, в следующий раз его соперником станет кто-то из топ-15.

Все бои турнира UFC 251

Предварительные поединки

  • 1. Дэйви Грант (Англия, 12-4) победил Мартина Дэя (США, 8-4) нокаутом в третьем раунде
  • 2. Кэрол Роса (Бразилия, 13-3) победила Ванессу Мело (Бразилия, 10-8) единогласными решением судей
  • 3. Раулиан Пэйва (Бразилия, 20-3) победил Жалгаса Жумагулова (Казахстан, 13-4) единогласным решением судей
  • 4. Марчин Тыбура (Польша, 19-6) победил Максима Гришина (Россия, 30-8-2) единогласным решением судей
  • 5. Леонардо Сантос (Бразилия, 18-3-1) победил Романа Богатова (Россия, 10-1) единогласным решением судей
  • 6. Макван Амирхани (Финляндия, 16-4) победил Дэнни Генри (Шотландия, 12-4) техническим сабмишеном в первом раунде
  • 7. Муслим Салихов (Россия, 17-2) победил Элизеу Залески дос Сантоса (Бразилия, 22-7) раздельным решением судей
  • 8. Иржи Прохазка (Чехия, 27-3-1) победил Волкана Оздемира (Швейцария, 17-5) нокаутом во втором раунде

Основные поединки

  • 9. Аманда Рибас (Бразилия, 10-1) победила Пейдж Ванзант (США, 8-5) болевым приемом на руку в первом раунде
  • 10. Роуз Намаюнас (США, 9-4) победила Джессику Андраде (Бразилия, 20-8) раздельным решением судей
  • 11. Петр Ян (Россия, 15-1) победил Жозе Алдо (Бразилия, 28-7) техническим нокаутом в пятом раунде. Бой за титул в легчайшем весе
  • 12. Александр Волкановски (Австралия, 22-1) победил Макса Холлоуэя (США, 21-5) раздельным решением судей. Бой за титул в полулегком весе

Главный бой

  • 13. Камару Усман (Нигерия, 17-1) победил Хорхе Масвидаля (США, 35-14) единогласным решением судей. Бой за титул в полусреднем весе

источник: «Советский спорт»
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