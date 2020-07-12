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12 июля 06:55
автор: Сергей Ващенко

Ян победил Алдо техническим нокаутом и стал чемпионом UFC в легчайшем весе

Россиянин Петр Ян победил бразильца Жозе Алдо в поединке за вакантный титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

Бой проходил на турнире UFC 251 на острове Яс в Абу-Даби (ОАЭ). Поначалу бойцы вели себя очень осторожно. Первый раунд с минимальным преимуществом забрал россиянин, второй остался за бразильцем. С третьего раунда Ян полностью перехватил инициативу, разбивая бразильца по всем фронтам.

В пятом раунде началось избиение бразильца и судья был вынужден остановить схватку.

Эта победа стала для Яна седьмой в UFC. Скорее всего, первую защиту титула он проведет против американца Алджамьяна Стерлинга.

источник: «Советский спорт»
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Ян победил Алдо техническим нокаутом и стал чемпионом UFC в легчайшем весе
Россиянин Петр Ян победил бразильца Жозе Алдо в поединке за вакантный титул чемпиона UFC в легчайшем весе.
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