Ян победил Алдо техническим нокаутом и стал чемпионом UFC в легчайшем весе

Бой проходил на турнире UFC 251 на острове Яс в Абу-Даби (ОАЭ). Поначалу бойцы вели себя очень осторожно. Первый раунд с минимальным преимуществом забрал россиянин, второй остался за бразильцем. С третьего раунда Ян полностью перехватил инициативу, разбивая бразильца по всем фронтам.

В пятом раунде началось избиение бразильца и судья был вынужден остановить схватку.

Эта победа стала для Яна седьмой в UFC. Скорее всего, первую защиту титула он проведет против американца Алджамьяна Стерлинга.