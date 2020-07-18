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Царукян и Аскаров дерутся с бразильцами, Ибрагимов - с грузином. Гид по турниру UFC Fight Night 172
18 июля 18:05
автор: Сергей Ващенко

Царукян и Аскаров дерутся с бразильцами, Ибрагимов - с грузином. Гид по турниру UFC Fight Night 172

В ночь с субботы на воскресенье на острове Яс в Абу-Даби (ОАЭ) пройдет турнир UFC Fight Night 172. В рамках шоу состоится титульный поединок в наилегчайшем весе, а также выступят три спортсмена из России. «Советский спорт» составил краткий гид по предстоящему турниру.

Кто дерется в главном бою?

Хедлайнерами шоу станут бразилец Дейвесон Фигейредо и американец Джозеф Бенавидес, которые сразятся за вакантный пояс UFC в наилегчайшем весе. Титул стал свободен после того, как Генри Сехудо завершил карьеру в ММА.

В конце февраля нынешнего года бойцы уже встречались. Это случилось на турнире UFC Fight Night 169. Победу техническим нокаутом во втором раунде одержал бразилец, который и стал первым претендентом на бой против чемпиона. А так как чемпиона сейчас нет, матчмейкеры искали второго претендента. Никого лучше, чем Бенавидес не нашли: наилегчайший дивизион нынче не может похвастаться количеством хороших бойцов.

Джозеф Бенавидес и Дейвесон Фигейредо

Кто из россиян дерется?

В предварительном карде выступят легковес Арман Царукян и полутяжеловес Хадис Ибрагимов. Соперником первого станет бразилец Дави Рамос, а второго — дебютант из Грузии Роман Долидзе.

Царукян провел в UFC два поединка, в одном выиграл. А вот у Ибрагимова дела не очень хорошо. Он два раза выходил в октагон на коротком уведомлении и оба раза проиграл.

Хадис Ибрагимов и Роман Долидзе

В сетке главных поединком можно поболеть за экс-чемпиона лиги ACB Аскара Аскарова. У него очень опытный соперник — бразилец Алешандре Пантойя, который находится на четвертом месте рейтинга наилегчайшего дивизиона. Если россиянин победит, то станет одним из претендентов на бой против чемпиона.

Аскар Аскаров

Во сколько начало?

Первый бой шоу между молдаванином Сергеем Спиваком и бразильцем Карлосом Фелипе начнется 19 июля в 00:00 по московскому времени. Бой Царукяна стартует ориентировочно в 00:30, а Ибрагимова — в 02:40.

Аскар Аскаров и его опытный соперник будут в октагоне уже в 03:00. Главный поединок турнира начнется в 05:00.

Где смотреть турнир?

Российские общедоступные каналы транслировать шоу не будут. Все бои турнира можно посмотреть на канале UFC TB по подписке – она входит в состав нескольких онлайн-платформ.

Файткард турнира

Предварительные бои

  • 1. Сергей Спивак (Молдавия, 10-2) — Карлос Фелипе (Бразилия, 8-0)
  • 2. Дави Рамос (Бразилия, 10-3) — Арман Царукян (Россия, 14-2)
  • 3. Малколм Гордон (Канада, 10-3) — Амир Албази (Швеция, 12-1)
  • 4. Бретт Джонс (Уэльс, 16-2) — Монтел Джексон (США, 9-1)
  • 5. Джозеф Даффи (Ирландия, 16-4) — Джоель Альварес (Испания, 16-2)
  • 6. Грант Доусон (США, 15-1) — Нэд Наримани (Англия, 12-3)
  • 7. Хадис Ибрагимов (Россия, 8-2) — Роман Долидзе (Грузия, 6-0)

Основные бои

  • 8. Алешандре Пантойя (Бразилия, 22-4) — Аскар Аскаров (Россия, 11-0-1)
  • 9. Ариане Липски (Бразилия, 12-5) — Луана Каролина (Бразилия, 6-1)
  • 10. Марк Диакейзи (Англия, 14-3) — Рафаэль Физиев (Киргизия, 7-1)
  • 11. Келвин Гастелум (США, 15-5) — Джек Херманссон (Швеция, 20-5)

Главный поединок

  • 12. Дейвесон Фигейредо (Бразилия, 18-1) — Джозеф Бенавидес (США, 28-6). Бой за звание чемпиона в наилегчайшем весе

источник: «Советский спорт»
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Царукян и Аскаров дерутся с бразильцами, Ибрагимов - с грузином. Гид по турниру UFC Fight Night 172
Царукян и Аскаров дерутся с бразильцами, Ибрагимов - с грузином. Гид по турниру UFC Fight Night 172
В ночь с субботы на воскресенье на острове Яс в Абу-Даби (ОАЭ) пройдет турнир UFC Fight Night 172. В рамках шоу состоится титульный поединок в наилегчайшем весе, а также выступят три спортсмена из России. «Советский спорт» составил краткий гид по предстоящему турниру.
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