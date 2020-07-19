Россиянин Аскаров стал ближе к титулу UFC. Главные моменты турнира UFC Fight Night 172 (видео)

В главном поединке шоу определился чемпион в наилегчайшем весе. Им стал бразилец Дейвесон Фигейредо, который победил американца Джозефа Бенавидеса сабмишеном в первом раунде.
На турнире выступили трое россиян. Полутяжеловес Хадис Ибрагимов проиграл дебютанту из Грузии Роману Долидзе техническим нокаутом в первом раунде. Для Хадиса это уже третье поражение кряду в промоушене.
Перспективный легковес Арман Царукян одолел единогласным решением судей бразильца Дави Рамоса, а представитель наилегчайшего дивизиона Аскар Аскаров по очкам победил бразильца Алешандре Пантойю.
Файткард турнира
Предварительные бои
1. Сергей Спивак (Молдавия, 11-2) победил Карлоса Фелипе (Бразилия, 8-1) раздельным решением судей
2. Арман Царукян (Россия, 15-2) победил Дави Рамоса (Бразилия, 10-4) единогласным решением судей
3. Амир Албази (Швеция, 13-1) победил Малколма Гордона (Канада, 10-4) сабмишеном в первом раунде
4. Бретт Джонс (Уэльс, 17-2) победил Монтела Джексона (США, 9-2) единогласным решением судей
5. Джоель Альварес (Испания, 17-2) победил Джозефа Даффи (Ирландия, 16-5) сабмишеном в первом раунде
6. Грант Доусон (США, 16-1) победил Нэда Наримани (Англия, 12-4) единогласным решением судей
7. Роман Долидзе (Грузия, 7-0) победил Хадиса Ибрагимова (Россия, 8-3) техническим нокаутом в первом раунде
Основные бои
8. Аскар Аскаров (Россия, 12-0-1) победил Алешандре Пантойю (Бразилия, 22-5) единогласным решением судей
9. Ариане Липски (Бразилия, 13-5) победила Луану Каролину (Бразилия, 6-2) сабмишеном в первом раунде
10. Рафаэль Физиев (Киргизия, 8-1) победил Марка Диакейзи (Англия, 14-4) единогласным решением судей
11. Джек Херманссон (Швеция, 21-5) победил Келвина Гастелума (США, 15-6) сабмишеном в первом раунде
Главный поединок
12. Дейвесон Фигейредо (Бразилия, 19-1) победил Джозефа Бенавидеса (США, 28-7) сабмишеном в первом раунде. Бой за звание чемпиона в наилегчайшем весе