Россиянин Аскаров стал ближе к титулу UFC. Главные моменты турнира UFC Fight Night 172 (видео)

В главном поединке шоу определился чемпион в наилегчайшем весе. Им стал бразилец Дейвесон Фигейредо, который победил американца Джозефа Бенавидеса сабмишеном в первом раунде.

На турнире выступили трое россиян. Полутяжеловес Хадис Ибрагимов проиграл дебютанту из Грузии Роману Долидзе техническим нокаутом в первом раунде. Для Хадиса это уже третье поражение кряду в промоушене.

Перспективный легковес Арман Царукян одолел единогласным решением судей бразильца Дави Рамоса, а представитель наилегчайшего дивизиона Аскар Аскаров по очкам победил бразильца Алешандре Пантойю.

Файткард турнира

Предварительные бои

1. Сергей Спивак (Молдавия, 11-2) победил Карлоса Фелипе (Бразилия, 8-1) раздельным решением судей