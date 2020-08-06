Дядя Леша, удивляй! Олейник подерется с Черным зверем из США, который вырубал Волкова

Можно с уверенностью сказать, что пик карьеры американца позади. В 2018 году у него были хорошие результаты, но качество его выступлений было, мягко говоря, ниже среднего. Именно в тот период он победил камерунца Фрэнсиса Нганноу, который сейчас является грозой тяжелого дивизиона и главным претендентом на титул. Но тот поединок лучше навсегда выкинуть из памяти. Он был скучнейшим: бойцы как будто играли в поддавки и не били друг друга. Президент UFC Дана Уайт был взбешен таким «шоу» и назвал бой 120-килограммовых громил самым скучным в истории промоушена.

Несомненно, Деррик — очень опасный ударник, который за свою карьеру вырубил немало серьезных бойцов. 78% своих побед он завершил именно таким способом. У него хорошо поставленный удар с обеих рук — это его главное и, пожалуй, единственное оружие. В остальных компонентах у Льюиса есть очевидные недочеты. В борьбе он довольно слаб, ногами практически никогда не бьет, дотошно не изучает своих будущих оппонентов, тактическими фишками никогда не выделялся.

Бой Льюиса и Олейника возглавит предстоящее бойцовское шоу, в рамках которого всего запланировано 12 боев. Американец открылся явным фаворитом у букмекеров, а также у многих иностранных экспертов. Аналитики отмечают, что россиянин может «улететь» в нокаут после первого же пропущенного удара от Льюиса.

9 августа в Лас-Вегасе (США) на арене UFC Apex российский тяжеловес Алексей Олейник вновь попробует удивить мир смешанных единоборств. На турнире UFC Fight Night 174 он сразится с американцем Дерриком Льюисом по прозвищу Черный зверь.

В следующем поединке Льюис выглядел немного лучше, но все равно на него было очень тошно смотреть. Он дрался с россиянином Александром Волковым, который на протяжении трех раундов диктовал свои условия и выигрывал по очкам с большим преимуществом. Но за 15 секунд до конца боя Волков решил «поиграть» с соперником и опустил руки. Молниеносно последовало наказание в виде сильнейшего удара в голову. Александр рухнул на настил клетки, где Черный зверь неумолимо его добил. Оставалось 11 секунд до финальной сирены. Волков навсегда запомнит тот нокаут.

Пожалуй, больше интересного сказать о Деррике нечего. В ноябре того же года ему предоставился шанс стать чемпионом, но он в одну калитку был разбит обладателем титула Даниэлем Кормье. Чемпион завершил схватку в борьбе, где провел сабмишен. Как мы писали выше, Льюис — совершенно не борец. Возможно, даже хуже, чем Александр Емельяненко.

На данный момент американец идет на серии побед над Благоем Ивановым и Илиром Латифи. Но уровень этих оппонентов значительно ниже мастерства Олейника.

Олейнику предрекали крах в UFC

Удивительно, Олейнику уже 43 года, он является многочисленным рекордсменом, самым опытным бойцом во всей организации. И в свои-то годы он продолжает выступать на серьезнейшем уровне и может конкурировать с топовыми тяжеловесами. Алексей, которого молодые бойцы называют Дядей Лешей, и не спешит завершать карьеру. Он хочет драться еще семь-десять лет.

Олейник подписал контракт с UFC после победы над хорватом Мирко Филдиповичем на турнире «Легенда». Многие журналисты тогда писали, что бой был куплен: «ну не может Алексей одолеть такого мастера, как Мирко». Алексею предрекали полный крах в UFC. Ему было 36 лет. Уже тогда его называли стариком.

Но как показало время, Олейник, как хорошее вино, с годами становится только лучше. В октагоне он любит удивлять своих соперников нестандартными действиями и необычными болевыми и удушающими приемами. Его коронная фишка - «удушение Иезекииля», которым он побеждал соперников 14 раз. Это рекорд в смешанных единоборствах. Россиянин стал первым бойцом в истории UFC, который заставил сдаться соперника именно после такого приема.

Но грэпплинг и джиу-джитсу — это не все, что умеет Алексей. В схватке против экс-чемпиона Фабрисио Вердума он довольно умело поработал в стойке, чем очень сильно удивил бразильца и всех фанатов ММА.

Олейник восемь раз выигрывал в UFC. И в шести боях из них он не был фаворитом. Так что, Дядя Леша любит удивлять. И может это сделать в очередной раз.

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