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Четыре нокаута, два сабмишена: все результаты турнира UFC Fight Night 174 (видео)
09 августа 06:26
автор: Сергей Ващенко,

Четыре нокаута, два сабмишена: все результаты турнира UFC Fight Night 174 (видео)

В Лас-Вегасе (США, штат Невада) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 174.

В главном поединке шоу российский тяжеловес Алексей Олейник не смог одержать победу над американцем Дерриком Льюисом. В конце первого раунда Олейник потратил много сил на удушающий прием, а во втором пропустил сильный удар и упал на канвас. Льюис набросился на добивание и завершил схватку досрочно.

Также отметим, что на турнире принимали участие и другие бойцы из России. Яна Куницкая единогласным решением судей победила литовку Юлию Столяренко, а Омари Ахмедов по очкам уступил экс-чемпиону промоушена в среднем весе американцу Крису Уайдману.

Результаты турнира UFC Fight Night 174

Предварительные поединки

  • 1. Ирвин Ривера (США, 10-5) победил Али Алхаиси (Индонезия, 8-4) раздельным решением судей
  • 2. Юссеф Залал (США, 10-2) победил Питера Барретту (США, 11-4) единогласным решением судей
  • 3. Гайвин Таккер (Канада, 12-1) победил Джастина Джейнеса (США, 16-5) сабмишеном в третьем раунде
  • 4. Эндрю Санчез (США, 12-5) победил Веллингтона Турмана (Бразилия, 16-4) нокаутом в первом раунде
  • 5. Насрат Хакпараст (Афганистан, 12-3) победил Алекса Муньоза (США, 6-1) единогласным решением судей
  • 6. Кевин Холланд (США, 18-5) победил Хоакина Бакли (США, 10-3) техническим нокаутом в третьем раунде
  • 7. Тим Минс (США, 30-12-1) победил Лореано Старополи (Аргентина, 9-3) единогласным решением судей

Основные поединки

  • 8. Бенеил Дариуш (США, 19-4-1) победил Скотта Хольтцмана (США, 14-4) нокаутом в первом раунде
  • 9. Яна Куницкая (Россия, 13-5) победила Юлию Столяренко (Литва, 9-4-2) единогласным решением судей
  • 10. Даррен Стюарт (Англия, 12-5) победил Маки Питоло (США, 13-6) сабмишеном в первом раунде
  • 11. Крис Уайдман (США, 15-5) победил Омари Ахмедова (Россия, 20-5-1) единогласным решением судей

Главный бой турнира

  • 12. Деррикс Льюис (США, 24-7) победил Алексея Олейника (Россия, 59-14-1) техническим нокаутом во втором раунде

источник: «Советский спорт»
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Четыре нокаута, два сабмишена: все результаты турнира UFC Fight Night 174 (видео)
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В Лас-Вегасе (США, штат Невада) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 174.
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