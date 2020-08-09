Четыре нокаута, два сабмишена: все результаты турнира UFC Fight Night 174 (видео)

В главном поединке шоу российский тяжеловес Алексей Олейник не смог одержать победу над американцем Дерриком Льюисом. В конце первого раунда Олейник потратил много сил на удушающий прием, а во втором пропустил сильный удар и упал на канвас. Льюис набросился на добивание и завершил схватку досрочно.

Также отметим, что на турнире принимали участие и другие бойцы из России. Яна Куницкая единогласным решением судей победила литовку Юлию Столяренко, а Омари Ахмедов по очкам уступил экс-чемпиону промоушена в среднем весе американцу Крису Уайдману.

Результаты турнира UFC Fight Night 174

Предварительные поединки

1. Ирвин Ривера (США, 10 -5) победил Али Алхаиси (Индонезия, 8- 4 ) раздельным решением судей

2. Юссеф Залал (США, 10 -2) победил Питер а Барретт у (США, 11- 4 ) единогласным решением судей

3. Гайвин Таккер (Канада, 1 2 -1) победил Джастин а Джейнес а (США, 16- 5 ) сабмишеном в третьем раунде

4. Эндрю Санчез (США, 1 2 -5) победил Веллингтон а Турман а (Бразилия, 16- 4 ) нокаутом в первом раунде



5. Насрат Хакпараст (Афганистан, 1 2 -3) победил Алекс а Муньоз а (США, 6- 1 ) единогласным решением судей

6. Кевин Холланд (США, 1 8 -5) победил Хоакин а Бакли (США, 10- 3 ) техническим нокаутом в третьем раунде



7. Тим Минс (США, 30 -12-1) победил Лореано Старополи (Аргентина, 9- 3 ) единогласным решением судей

Основные поединки

8. Бенеил Дариуш (США, 1 9 -4-1) победил Скотт а Хольтцман а (США, 14- 4 ) нокаутом в первом раунде



9. Яна Куницкая (Россия, 1 3 -5) победила Юли ю Столяренко (Литва, 9- 4 -2) единогласным решением судей

10. Даррен Стюарт (Англия, 1 2 -5) победил Маки Питоло (США, 13- 6 ) сабмишеном в первом раунде

11. Крис Уайдман (США, 1 5 -5) победил Омари Ахмедов а (Россия, 20- 5 -1) единогласным решением судей

Главный бой турнира