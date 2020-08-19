Бейдер побил Емельяненко, а теперь подерется с его учеником. За кого в ММА болеть на выходных

В сетке основных поединков стоит обратить внимание на поединок тяжеловеса Валентина Молдавского . Один из основных претендентов на пояс чемпиона промоушена в клетке встретится с ветераном UFC Роем Нельсоном . В случае победы Молдавский может получить титульный поединок. Поясом на данный момент владеет Райан Бейдер , который также подерется на турнире Bellator 244.

Перспективный легковес Владимир Токов (младший брат Анатолия Токова ) попробует одержать шестую победу в карьере. Его соперником станет непобежденный американец Кристофер Гонсалес , который в своем последнем бою одержал победу по очкам над опытным Аароном МакКензи .

Двойной чемпион организации в главном бою шоу будет защищать свой титул в полутяжелом весе, а его соперником станет россиянин Вадим Немков. В углу нашего бойца будет секундировать сам Федорм Емельяненко.

28-летний Немков провел в Bellator четыре поединка и во всех одержал победы, в том числе над бывшими чемпионами Лиамом Макгири, Филом Дэвисом и Рафаэлем Карвалью. В схватке против Бейдера он открылся явным аутсайдером.

Бейдер последний раз выступал в полутяжелом дивизионе три года назад. Последние бои он проводил в тяжелом весе. Так в прошлом году в финале Гран-при он за 35 секунд техническим нокаутом победил Федора Емельяненко.

Райан Бейдер (США, 27-5) — Вадим Немков (Россия, 11-2). Бой за титул в полутяжелом весе

Валентин Молдавский (Россия, 9-1) — Рой Нельсон (США, 23-18)

Владими Токов (Россия, 5-0) — Кристофер Гонсалес (США, 4-0)

UFC on ESPN 15

На следующий день на арене UFC Apex в Лас-Вегасе свой турнир проведет UFC. В главном бою Фрэнки Эдгар разделит октагон с Педро Муньозом.

В предварительных поединках в лиге дебютирует представитель легчайшего веса Тимур Валиев. Он давно мог оказаться в UFC, но подписал контракт только в 2020 году. Ранее он успешно выступал в американском промоушене PFL, а последние две схватки провел в России в рамках промоушена GFC. На данный момент Валиев идет на серии из шести побед.

Его оппонентом станет филиппинец Марк Стригль — еще один дебютант UFC. Он был звездой местного промоушена URCC и большинство своих побед добыл болевыми и удушающими приемами. За карьеру он заставил сдаться 14 своих соперников. Его сильная сторона — грэпплинг, а слабая — ударная техника. Он не знает, что это такое — нокаутировать оппонента.

Также в рамках турнира свой второй бой в организации проведет Мария Агапова — представительница Казахстана. В июне нынешнего года она ярко дебютировала в UFC, выиграв менее чем за три минуты у Ханны Сайферс. Есть все шансы одержать и вторую победу, так как соперница, мягко говоря, не высокого уровня. Американка Шана Добсон по прозвищу «Опасная» проиграла четыре поединка из семи в своей карьере.

