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Мели Емеля – твоя неделя! Харитонов и Емельяненко оскорбили друг друга и бросили вызов
15 сентября 18:00

Мели Емеля – твоя неделя! Харитонов и Емельяненко оскорбили друг друга и бросили вызов

В прошедшую пятницу в Химках прошел вечер профессионального бокса, в главном поединке которого дебютировал Харитонов.

Накануне боя россиянина с британцем Дэнни Уильямсом другой боец Александр Емельяненко выступил в роли пророка и предсказал неминуемое поражение своему заклятому врагу. Спойлер – во втором раунде Харитонов победил соперника, который известен тем, что в 2004 году нокаутировал самого Майка Тайсона.

Мешок для битья и хлюпик

Емельяненко не скрывает своей ненависти к Харитонову. В многочисленных интервью перед боем он предсказывал, что Харитонов в любом случае потерпит поражение.

«Все знают, как я «люблю» Харитонова. Я не вижу в нем бойца. Он, скорее, мешок, который выходит не драться, а получать по морде, – разоткровенничался боец ММА. – Он больше раунда не протянет, я в этом практически уверен. Выдохнется на первых секундах, а после его будут избивать. Уильямс умеет это делать, поэтому не сомневаюсь, что он размотает этого хлюпика».

Пророк из Емельяненко оказался никудышный. Находящийся в прекрасной физической форме Сергей Харитонов уверенно лидировал на протяжении всей встречи и логично завершил бой полной победой.

Стриптизер и альфонс

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов после боя в долгу не остался и резко высказался о физической форме своего словесного оппонента и о его ближайшем будущем.

« обколол пузо гормоном роста… В стриптиз, наверное, собрался, поиронизировал спортсмен. Александру в стриптиз надо. Он уже известный, популярный. Аккуратненько там где-то потанцует, пощеголяет красиво, и девчонки богатые будут его с собой забирать. Вот это его специфика».

Многие другие бойцы, кстати, разделяют мнение Харитонова о спортивном состоянии Емельяненко.

Александр Емельяненко. Фото: mmadaily.ru

Столкновение в клетке

История непростых взаимоотношений спортсменов началась очень давно. В сентябре 2006 года Емельяненко победил Харитонова техническим нокаутом в первом раунде. Поединок проходил под эгидой промоушена Pride. На протяжении всех этих лет спортсмены периодически обменивались словесными шпильками в адрес друг друга. Но с недавних пор они перешли уже к прямым оскорблениям.

Последние годы Емельяненко известен пристрастием к алкоголю, о чем не забыл упомянуть Сергей.

«Он отрезвел?», – заявил Харитонов в послематчевом интервью. «Я не знаю, может быть, он хочет раскрутить наш бой, но я думаю, сейчас по правилам ММА он вообще не интересен, учитывая, что Александр показал в своем последнем поединке по ММА. Он талантливый парень, но нет у него режима, нет распорядка, нет цели. Он тренируется, показывает какие-то кубики на животе, но свою реальную форму он показал в поединке с Исмаиловым, и этим все сказано. Хотелось провести с ним бой, но после его поединка с Магой у меня ни одного предложения не было по поводу боя с Емельяненко. Их было не меньше десяти, а сейчас ни одного. Никто мне ничего не предлагает, то есть этот бой сейчас не интересен. Я вообще не знаю, где сейчас Александр».

Но в то же время спортсмен не исключает возможности встречи в клетке. И заявляет, что для подготовки к этому бою ему понадобится максимум месяц, ведь Емельяненко находится в очень плохой форме и не представляет из себя никакой опасности для бойца в самом расцвете своих сил.

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