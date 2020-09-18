Абдул-Азиз Абдулвахабов: Сарнавский – это характер, он достоин боя за титул ACA

– Абдул-Азиз, вам предстоит выступить в главном событии турнира ACA 111. Ваш бой не первый раз возглавляет вечер, но сейчас появились ли какие-то новые ощущения? Все-таки турнир необычный, зрителей будет минимум. – Новая лига ACA и новый пояс. Это мотивирует. Я готов к пяти раундам. Все будет зрелищно и красиво, как обычно. Нервничаю ли? Нет, мы выполняем свою работу. Если суждено – заберем, нет – значит, нет.

Напомним, что встреча пройдет на турнире ACA 111, который состоится 19 сентября в Москве. На счету Абдулвахабова 17 побед (13 досрочно) и 2 поражения. На счету Сарнавского 37 побед (30 досрочно) и 7 поражений.

– Какие-то ограничения были при подготовке или может сейчас надо часто сдавать тесты на коронавирус?

– Не каждый день. Тест сдали за три дня до турнира. Других ограничений я не заметил. Все обычно. Тренируемся и гоняем вес в прежнем режиме.

– Кстати, вы уже выглядите достаточно пожатым. Сколько вам осталось (за два дня до взвешивания, - прим. ред.)?

– Четыре килограмма. Я специально сдерживаю себя, чтобы не сбросить вес слишком рано. Сбросишь слишком рано, потом сложно его набрать.

– Мне кажется, что вы спокойно укладываетесь в вес.

– У меня не было проблем с весом. Я всегда входил в свою категорию. Надеюсь, что на этот раз все будет в порядке.

«МОСКВА ИЛИ ПИТЕР – ОДНО И ТО ЖЕ»

– Из-за пандемии пришлось себя ограничить в сборах? Может, пришлось задействовать и привезти меньше тренеров?

– Конечно, весь мир пострадал. Все спортсмены в любом виде спорта. Мы не исключение. К нам тренера не могли приехать, и я не мог выехать на сборы. Чуть больше чем за месяц до боя я в своем клубе «Ахмат» нормально подготовился. Все отлично.

– За месяц вы знали о сопернике или дату?

– О сопернике я узнал раньше, чем два месяца. Главное – дата.

– Насколько я помню, изначально местом боя был Санкт-Петербург. Москва появилась позже. Это не повлияло?

– Да, изначально на постере было написано «Санкт-Петербург». В итоге Москва. Это не повлияло. Москва или Питер – одно и то же. Никаких изменений в климате и в часовых поясах.

– Что можете сказать про своего соперника Александра Сарнавского?

– Сарнавский – очень достойный соперник. Опытный боец. Для него это большой бой. После двух побед ему дали титульный поединок. Я считаю, что он этого достоин. У него есть характер. Мы покажем зрелищный и хороший бой.

– В последнем поединке Сарнавский в третьем раунде нокаутировал бразильца Аурела Пиртеа. Какие выводы можно сделать из этого поединка о форме и стиле Александра?

– В этом бою он был очень хорош во всех аспектах. Не давал бороться. В ударке был хорош. Но мы готовились под него. Постараемся что-то противопоставить ему, как в ударке, так и в борьбе. Что будет получаться, то и будем делать.

«МЕНЯ ВСЕ УСТРАИВАЕТ В ACA »

– Накануне была интересная дуэль взглядов в со-главном поединке. Оба соперника увидели в глазах друг друга страх, о чем и сказали, а вы что-нибудь увидели в глазах Сарнавского?

– Нет. Спокойствие. Ничего особенного.

– А бывало ли у вас карьере, когда чувствовалось напряжение или что-то еще?

– Не помню, чтобы доходило до конфликта. Ничего не увидел. Не умею читать по глазам.

– Вы говорили, что к вам поступали предложения от UFC. Почему вы не перешли в эту организацию?

– Это было года два-три назад, когда я был чемпионом ACB. У меня были обязательства, и я не мог перейти. И мне было комфортно. Меня все устраивало в плане гонораров и в остальном.

– Сейчас тоже все устраивает?

– Да.

– Ваше поражение от Али Багова. Что в этом бою вы могли сделать лучше и согласны ли вы с тем, что проиграли?

– Надо было чуть-чуть внимательнее быть в концовке. И лучше защищаться от борьбы, уходить, вставать.

– Еще одно поражение у вас было в начале карьеры. Можно ли эти связать общими чертами или это совершенно разные истории?

– Две разные. Тогда был турнир. Я выиграл первый бой и проиграл второй.

– По два раунда?

– Да. Это был турнир-четверка. Я проиграл в финале Магомеду Алхасову. Это был хороший боец в то время, а я только дебютировал. Я проводил второй бой, а он уже седьмой. Шел без поражений. Получился хороший бой.

Причем я особо не готовился. Мне сказали об этом за десять дней. В то время все так выступали. За неделю, а тут десять дней. Я думал, что этого достаточно, чтобы подготовиться. Устал. Но вроде бой был равным. В борьбе чуть проиграл.

Мне еще тренер говорит: «Может, добавят третий раунд». Я уставший: «Хоть бы ему отдали победу». Не совсем так, но уж очень много отдал сил. Хотелось, чтобы побыстрее все закончилось.

– Довольны тем, как карьера сложилась после этого?

– Конечно.

«ТИТУЛ ACA ЦЕННЕЕ, ЧЕМ ACB »

– Титулы ACA и ACB отличаются? Вы подсознательно думаете, что сейчас вернете свой пояс или завоюете новый?

– Новый титул ценнее. Он носит имя первого президента Чечни. Для меня это большая честь. Я хочу этот пояс завоевать.

– Али Багов проиграл последний бой Мураду Абдулаеву. Вы согласны с результатом? Там все упирается в первый раунд. В остальных победитель очевиден.

– Считаю, что первый раунд выиграл Багов. Он три-три с половиной минуты был сверху и доминировал. Концовку он проиграл. Мурад был точнее. Вполне можно было дать ничью. Концовка важнее старта, поэтому, наверное, победу отдали Абдулаеву.

«КОКОВ ПОБЕДИЛ ВАРТАНЯНА»

– На пресс-конференции много обсуждался бой Мухамеда Кокова и Эдуарда Вартаняна. Обоих бойцов вы отлично знаете. Кто выиграл в этом противостоянии в вашем понимании?

– Преимущество было у Кокова. Когда я смотрел, я думал, что преимущество было у него. Но Вартанян долго не давал себя контролировать. Сразу вставал. Ущерба Эдуард нанес больше, поэтому победу отдали ему. Бой можно было отдать в обе стороны. Когда я смотрел, посчитал, что лучше был Коков. Но судьи видят лучше, они все учитывают, а мы просто смотрим.

– После этого боя Майрбек Хасиев заявил, что результат встречи нужно пересмотреть. Это хорошая или плохая идея? Ведь, если отменить один результат, появилась очередь из других бойцов, которые наставили на пересмотре своих поединков.

– Идея хорошая. Должна быть справедливость. Если спортсмен выиграл, он должен эту победу получить пересмотром или чем-то еще.

– Какой-нибудь из ваших боев пересмотреть надо?

– С Баговым и Вартаняном у меня были очень равные бои. Я не хочу, чтобы результаты моих боев были пересмотрены. Я доволен решениями судей. Как с поражением, так и с победами.

«ХАБИБ ЗАЩИТИТ ТИТУЛ»

– Давайте поговорим о больших событиях в мире ММА. Магомед Исмаилов и Владимир Минеев одержали победы. Насколько вас впечатлила форма Исмаилова?

– Я этого и ожидал. Емельяненко надеется только на бокс. Он готовился к ударке, а Мага подготовился ко всему. Он превзошел соперника, и в боксе, и в борьбе. Я не думал, что это будет настолько легко. Предполагал, что Маге придется много сил потратить на переводы. Но Исмаилов хорошо отработал.

Бой Минеева – я видел только концовку. Если оценивать это, соперник не уровня Владимира. Минеев выиграл явно.

– Кто кроме Минеева мог бы составить конкуренцию Исмаилову?

– Анатолий Токов. Это интересно. Криса Ханикатта недавно подписали. Не знаю кого еще.

– Какой расклад сил вы видите в поединке Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи?

– Думаю, что наш брат Хабиб выиграет. Мы будем болеть и молиться. В доминирующем темпе и в своем стиле он защитит титул.

– Гэтжи – базовый вольник. Но я его борьбы не видел. Если видели вы, можете ее оценить?

– Я тоже не видел. Он рубится. Наверное, он комфортнее чувствует себя в ударке. Но если придется, думаю, он неплохо будет бороться.

– Хабибу без разницы, какую борьбу предложит соперник? Его уровень слишком высок?

– Думаю, что разница небольшая. Так как Гэтжи – базовый вольник, не исключаю, что в вольной борьбе он способен выиграть у Хабиба. Но Нурмагомедов в смешанных единоборствах – это высочайший уровень. Натиск, прессинг. Мышцы привыкли к этой работе, поэтому он преодолевает всех, а Гэтжи не борется, предполагаю, из-за того, что борьба отнимает много сил. Хабиб же чувствуется себя комфортно, как по дороге к себе домой. Ноги сами идут.

«НЕМКОВ ВСЕСТОРОННЕ РАЗВИТ»

– Последняя тема. Вадим Немков победил Райана Бэйдера, стал чемпионом Bellator и заявил, что является лучшим полутяжеловесом мира…

– Хорошо его знаю. Не раз был с ним на сборах в 15-16 годах. Немков всегда был крепким и сильным парнем. Я замечал его. Он показывал хорошие результаты по боевому самбо. Он – хорош. Но независимо от всех лиг, не скажу, что он лучший. Однако хороший бой он даст любому сопернику. Наш спорт таков, что ты может быть лучшим, но при этом можешь проиграть после любого удара.

– Можете назвать слабые места Немкова?

– Как таковых слабых мест у него нет. Я не так часто видел его бои, чтобы что-то отметить. Но по любому что-то есть, в чем он уступит другому сопернику. Немков развит, во всех аспектах хорошо себя чувствует. Значит, он хорош в своем деле.