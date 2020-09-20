Американец улетел в глубочайший нокаут за 17 секунд. Чимаев вновь легко побеждает в UFC (видео)

Чимаев — монстр!

Шведский боец Хамзат Чимаев в очередной раз порадовал главу промоушена Дану Уайта и удивил фанатов ММА по всему миру. Ему потребовалось всего 17 секунд, чтобы послать в нокаут опытного американца Джеральда Миршерта.

На пресс-конференции перед шоу соперники устроили пари. Чимаев заявил, что он с легкостью победит Миршерта в борьбе. И если такое случится, то Джеральд отдаст Хамзату свой черный пояс в бразильскому джиу-джитсу. Но до партера не дошло. Второй же удар Чимаева завершился глубочайшим нокаутом. Швед обновил рекорд UFC. Он стал первым бойцом, который одержал три победы в промоушене за 66 дней. Первые два боя в с разницей в десять дней он провел в Абу-Даби (ОАЭ) на «Бойцовском острове».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Шамиль Клычев, 27 (@shamil_klychev) 19 Сен 2020 в 6:39 PDT

Похоже, что Чимаев подерется уже в следующем месяце. Его соперником может стать опытный 42-летний бразилец Демиан Майя, который 50% своих побед одержал сабмишенами.

Серроне опять не победил

Некогда один из лучших бойцов мира Дональд Серроне сейчас переживает не лучшие времена. До боя с Нико Прайсом он потерпел четыре поражения, правда от топовых оппонентов: Тони Фергюсона, Джастина Гэтжи, Конора Макгрегора и Энтони Петтиса.

В схватке против Прайса он был аутсайдером. И первый раунд показал, что не просто так. Нико набросился на Дональда и стал избивать его с первых секунд схватки. Казалось, что Серроне вот-вот рухнет, но он вытерпел град ударов соперника. Во втором раунде «Ковбой» пришел в себя и начал действовать первым номером, перехватывая инициативу. По количеству точных попаданий он по-прежнему уступал Прайсу.

Третий раунд получился ударным для Дональда. Он наконец-то перебил соперника в стойке, но надеяться на общую победу не приходилось. Но судейское решение было довольно спорным. Два судьи из трех дали ничью.

Пять боев кряду Серроне не может победить. Он совершенно точно не участвует больше в титульной гонке. Но он доказал, что биться на равных с около топовыми бойцами он еще может.

Ковингтон хочет реванш с Усманом

В главном поединке турнира бывший чемпион полусреднего веса Тайрон Вудли по всем статьям проиграл экс-временному обладателю пояса Колби Ковингтону.

Раунд за раундом Колби разносил Тайрона как в стойке, так и в борьбе. В пятом раунде Вудли, находясь в партере, громко закричал и сдался. Скорее всего, он сломал ребро. Очень долгое время он не мог самостоятельно подняться. Бывший чемпион не может выиграть 15 раундов кряду (три поединка).

Ковингтон после победы прокричал в камеры, что ждет реванш с нигерийцем Камару Усманом — действующим обладателем титула.

Результаты турнира UFC Fight Night 178

Предварительные поединки

Тайсон Нэм (20-11-1) победил Джероме Риверу (10-3) техническим нокаутом во втором раунде

Андре Эвелл (17-6) победил Ирвиа Риверу (10-6) раздельным решением судей

Рэнди Коста (6-1) победил Джорни Ньюсона (9-3) нокаутом в первом раунде

Даррик Миннер (25-11) победил Ти Джея Ларами (12-4) сабмишеном в первом раунде

Джессика-Роуз Кларк (10-6) победила Сару Алпар (9-5) техническим нокаутом в третьем раунде

Майра Буэно Силва (6-1) победила Мару Ромеро Бореллу (11-9) сабмишеном в первом раунде

Дэймон Джексон (18-3-1) победил Мирсада Бектича (13-4) сабмишеном в третьем раунде

Дэвид Дворак (19-3) победил Джордана Эспинозу (15-8) единогласным решением судей

Кевин Холланд (19-5) победил Даррена Стюарта (12-6) раздельным решением судей

Основные поединки